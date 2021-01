Ministrul Energiei Virgil Popescu, in direct la "Dialogurile Ziare.com". In discutie: facturile de curent, trecerea la energia verde si alte subiecte

CITESTE SI:

Vom discuta cu ministrul despre brambureala liberalizarii pietei energiei electrice si de ce nu s-a luat nici o masura de sanctionare a conducerii ANRE pentru felul in care au gestionat situatia. De asemenea, pe acelasi subiect, ministrul Energiei ne va spune la ce trebuie sa fim atenti atunci cand ne alegem furnizorul de energie electrica.Un alt subiect de discutie este legat de problema listarii pe BVB a companiilor din domeniul energetic si cat de profitabile sunt acestea acum.Virgil Popescu ne va spune si care este planul Romaniei cu privire la energia verde si industriile legate de aceasta. Cum va dezvolta Romania reteaua de statii de incarcare pentru masini electrice si cum vrea sa atraga fabricanti de baterii cu energii alternative pentru deschiderea de companii in Romania.Vom mai discuta si despre tranzitia catre energie verde care este un proces ce presupune sacrificii. Oficialul va explica Ziare.com ce solutii se vor gasi pentru mineri, avand in vedere ca se presupune ca vom renunta la o parte din aceasta industrie.Daca aveti intrebari pe care doriti sa le adresati ministrului Energiei le puteti pune in timpul interviului, iar redactorii Ziare.com le vor prelua si le vor adresa oficialului.