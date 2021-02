LIVE VIDEO Virgil Popescu, ministrul Energiei, la "Dialogurile Ziare.com". "Se stia inca din decembrie ca este o problema cu calatoriile esentiale in Mexic"

Virgil Popescu: "Se stia inca din decembrie ca este o problema cu calatoriile esentiale in Mexic"

Masurile privind firmele afectate de COVID

Cum ar putea-o convinge ministrul energiei pe o bunicuta sa se mute la el, daca ar fi un furnizor de energie: "Totul se rezuma la cost"

Ministrul Energiei: Furnizorii si distribuitorii se finanteaza pe banii romanilor. E o escrocherie. Milioane de facturi la energie, supradimensionate

Il puteti urmari LIVE pe Ziare.com cat, pe pagina de Facebook a publicatiei. si pe canalul de YouTube. Ce spune ministrul despre romanii din Mexic. Se pare ca exista o avertizare inca din decembrie in aceasta tara."Se stia ca este o problema in legatura cu calatoriile neesentiale in Mexic. Este ciudat ca agentiile de turism au continuat sa vanda bilete desi se stia despre aceasta problema.Nu est enormal. O agentie de turism nu trebuie sa trimita turistii acolo.Ar trebui facuta si o verificare care agentiile de turism in acest sens pentru ca se stie exact cine si ce a vandut.Partea aceasta a Ministerului Turismului trebuie sa fie mai vizibila.Dupa ceea ce s-a intamplat in Mexic, eu cred ca este o lovitura data Turismului.II multumesc ministrului de Externe pentru ca a intervenit. Cred ca s-a intervenit mai repede decat a fost anuntat.Din partea MT nu am vazut nicio reactie", a spus Virgil Popescu.Despre faptul ca doar anumite companii participa la targuri internationate, ministrul a precizat ca va face demersuri pentru ajutarea companiilor romanesti cu punerea la dispozitie a unor pavilioane mai bine amplasate."Trebuie sa luam in calcul foarte multe lucruri dar cred ca Ministerul Economiei trebuie sa puna pe un fagas normal participartea companiilor romanesti prin subventionarea platii inchirierii pavilioanelor.Nu sunt de acord cu biletul de avion si cazarea.Am oprit din luna martie 2020 aceste targuri. Multi s-au suparat, insa era pandemie si eu nu sunt de acord cu acele targuri virtuale. Nu cred ca suntem pregatiti sa subventionam targuri virtuale.Sunt locuri unde daca vrei sa vinzi, trebuie sa fii prezent acolo", a mai precizat ministrul."Pentru firmele care au afectate de COVID am avut masuri de GRANT-uri", a spus Virgil Popescu."Masura nr. 3, nerestrictionata de situatiile de urgenta a fost de 300.000 de euro pentru investitii productive.Investitiile imobiliare nu sunt eligibile.Cei care au trecut ca vrea sa isi cumpere un apartament de sediu, nu este eligibil, insa daca a trecut in proiect ca vrea sa extinda activitatea intr-o hala, acea activitate era eligibila", a mai precizat ministrul."V-as intreba cat platiti in prezent, si as spune ca, uitati, daca va mutati la mine, veti plati mai putin. Totul se rezuma la cat plateste omul pe factura. 3 lei, pentru unii inseamna putin, insa pentru alte persoane pot insemna mult. Ar putea insemna o factura in decurs de un an", a spus ministrul.Furnizorii vor face informari si prin sistemul door-to-door.Virgil Popescu a spus ca daca un client ramane la furnizorul la care este deja si nu accepta oferta lui, timo de sase luni, atunci dupa sase luni nu primeste acel discount si va ramane pe un tarif mai mare.Daca intre timp accepta oferta si nu trebuie decat sa bifeze acea oferta si sa o trimit inapoi.Daca acel consumator a uitat, poate sa accepte oferta si dupa aceasta perioada de 6 luni si va primi reducerea in factura din luna urmatoare."Vom face o investigare a tuturor furnizorilor de electricitate".Ministrul a mai precizat ca este posibil sa fie o batalie a furnizorilor de electricitate pe consumatori".Dupa ce am sesizat public problema discount-urilor un furnizor a iesit public si a spus ca discount-ul va aparea in factura din luna februarie.Referitor la o posibila debransare abuziva, ministrul a mai precizat ca furnizorii nu vor putea face acest lucru.. Ministrul spune ca un furnizor i-a incarcat factura de energie"Au mai aparut niste anomalii in piata, pe unele chiar eu le-am sesizat, de fapt baiatul meu le-a sesizat.M-am trezit cu o factura de 9 milioane si ceva lei (972 de lei). Aveam un consum de peste 1.500 de kw, in conditiile in care nu locuia nimeni in acel apartament, fiul meu fiind la Severin de unde lucreaza in sistem telemunca", a precizat Virgil Popescu."M-am uitat de trei ori la factura cand am vazut-o", a mai spus ministrul Energiei. ANRE a gresit complet filozofia liberalizarii pietei"Conceputul a fost regandit de ANRE. In 20 ianuarie a aparut on 20 ianuarie un ordin nou.Vom discuta cu ministrul despre brambureala liberalizarii pietei energiei electrice si de ce nu s-a luat nici o masura de sanctionare a conducerii ANRE pentru felul in care au gestionat situatia. De asemenea, pe acelasi subiect, ministrul Energiei ne va spune la ce trebuie sa fim atenti atunci cand ne alegem furnizorul de energie electrica.Un alt subiect de discutie este legat de problema listarii pe BVB a companiilor din domeniul energetic si cat de profitabile sunt acestea acum.Vom mai discuta si despre tranzitia catre energie verde care este un proces ce presupune sacrificii. Oficialul va explica Ziare.com ce solutii se vor gasi pentru mineri, avand in vedere ca se presupune ca vom renunta la o parte din aceasta industrie.Daca aveti intrebari pe care doriti sa le adresati ministrului Energiei le puteti pune in timpul interviului, iar redactorii Ziare.com le vor prelua si le vor adresa oficialului.