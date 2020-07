Virgil Popescu, ministrul Economiei: Ar trebui sa limitam importurile din state non-UE

Virgil Popescu a fost intrebat, luni seara, la B1 Tv care ar fi sectoarele pe care Romania ar trebui sa le consolideze in perioada urmatoare si a afirmat: "Cred ca ar trebui sa limitam importurile din - si nu vorbim neaparat numai de stat - ar trebui sa limitam importurile din state non-UE si ma refer aici si la China, si la Asia si la multe state care nu apartin Uniunii Europene, sa scurtam lanturile de aprovizionare. Am observat si am luat o lectie din aceasta criza , cat de greu ne-a fost ca la inceputul acestei pandemii sa ne putem aproviziona cu materiale sanitare si asta e un lucru de basic, un stat trebuie sa poata sa isi asigure in interiorul lui sau pe o raza in interiorul Uniunii Europene basicul si vorbim de sanatate, de alimentarea populatiei".El a mentionat ca in prezent in Romania sunt 26 de companii care fabrica masti si peste 50 care produc biocide.Intrebat cum se poate asigura statul ca aceste companii nu vor vinde cui da mai mult intr-o perioada de criza, ministrul Economiei a raspuns: "E destul de greu sa te apuci sa vanzi in afara spatiului european, orice stat european are...La un moment Comisia Europeana a pus bariera exportului in state terte de material sanitare si nu mai aveam voie sa vindem in afara spatiului european".