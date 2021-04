15 directori ai Grupului Volkswagen si un furnizor au fost pusi sub acuzare in scandalul emisiilor diesel din 2015

Suspectii sunt acuzati ca au ajutat si au incitat la frauda combinata cu evaziune fiscala, certificare falsa indirecta si promovare ilegala, a declarat Klaus Ziehe, de la parchetul din orasul Braunschweig din nordul Germaniei.In acest scandal, peste noua milioane de vehicule ale marcilor VW, Audi, Seat si Skoda au fost vandute consumatorilor cu un dispozitiv care a contribuit la eludarea testelor de mediu ale motoarelor diesel. Procuratura nu a publicat numele directorilor, care sunt acuzati ca au adus masini pe piata intr-o conditie care nu era aprobata oficial, ceea ce inseamna ca erau ilegale si faceau publicitate inselatoare, a spus Ziehe.El a adaugat ca rechizitoriul a ajuns acum la 1.554 de pagini.Un purtator de cuvant al Volkswagen a declarat ca o ancheta penala impotriva companiei a fost abandonata in 2018, dupa ce compania a platit o amenda, adaugand ca VW nu este implicata in procesul impotriva suspectilor individuali. Volkswagen a declarat luna trecuta ca va cere despagubiri de la fostul sau CEO Martin Winterkorn si fostul sef al Audi Rupert Stadler, pentru scandalul emisiilor motoarelor diesel, care a fost descoperit in 2015.Procesul lui Winterkorn si al celorlalti manageri a fost amanat pana in septembrie din cauza pandemiei.