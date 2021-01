Vouchere de vacanta pentru privati si TVA 0%, masuri care pot salva turismul romanesc

Voucherele de vacanta pentru privati

Reducerea la 5% a TVA pentru serviciile de turism si 0% TVA pentru incoming

Astfel ca principalele subiecte de discutie dintre cele doua parti au fost voucherele de vacanta pentru privati, Masura 2 - unde inca nu s-au dat banii pentru cei din HoReCa, TVA 0% pentru turismul de incoming (aducerea de turisti straini) si vesnicul subiect al fondului de garantare de care institutiile de stat si asiguratorii nu vor sa auda.Reprezentantii ANAT sunt optimisti cu privire la aceste subiecte, afirmand ca este prima oara in ultimii ani in care autoritatile par dispuse sa asculte."Am discutat despre masurile care urmeaza sa fie implementate si modul in care ele vor ajunge la beneficiari, iar aici ne referim la Masura 2, unde nici pana acum nu au ajuns banii promisi. Iar totul este legat de factorul uman care este deficitar si din aceasta cauza se proceseaza foarte putine cereri si evident in acest ritm capitalul de lucru nu va ajunge la timp pentru a salva firmele care au nevoie", a declarat pentru Ziare.com, Diana Ilut, vicepresedinte ANAT.In conditiile in care voucherele de vacanta la bugetari starnesc o oarecare invidie pentru cei care duc greul economiei romanesti, s-a luat in discutie si posibilitatea ca acest sistem al tichetelor de vacanta sa fie implementat si in mediul privat cu anumite facilitati fiscale."Am discutat despre voucherele de vacanta si despre faptul ca ar trebui sa se acorde niste facilitati fiscale, astfel incat acestea sa devina atractive si in mediul privat. Va fi un studiu acest lucru si vom vedea daca se va considera ca impactul va fi unul pozitiv. Noi spunem ca ar stimula industria turistica si angajatii care vor primi aceste vouchere sub forma de bonificatie. Dar pentru acest lucru, angajatorul trebuie sa fie determinat si stimulat cu o facilitate fiscala pentru a acorda aceste vouchere suplimentare fata de veniturile standard", a mai spus vicepresedintele ANAT.O alta discutie a fost despre TVA-ul in turism."Cred ca suntem ultima tara din UE care, in ultimii ani, nu am incercat sa reducem impozitarea cand ne referim la TVA. Am facut-o special pe alimente din serviciile de cazare, dar nu si pentru restul. Astfel ca, am cerut acel TVA de 5% sa mearga pe lant, atunci cand vorbim de revanzarea pachetelor turistice sa pastram cota de 5%. Si mi se pare normal ca daca achizitionam pachetele cu 5% sa le putem vinde, in continuare tot cu aceasta cota", a mai spus Ilut.Aici a dat exemplu Regatul Unit, unde, de curand, s-a redus TVA in industria turistica de la 20% pe tot lantul turistic.Agentiile de turism au cerut, tot ca o corectie, TVA 0% la turismul de incoming pentru ca este singurul export pentru care se plateste TVA."Din nou, consideram ca acest lucru este o eroare. Poate ca nu a fost bine inteles acest lucru si de aceea am cerut sa se corecteze. Sigur ca serviciile au loc in Romania, dar o facem pentru cetateni straini si astfel regimul de TVA ar trebui sa fie scutit sau neimpozabil", ne-a mai declarat reprezentantul ANAT.De asemenea, ultimul subiect discutat a tinut de fondul de garantare pentru agentiile de turism, un lucru intens discutat in piata de turism, mai ales in conditiile in care au tot avut loc falimente rasunatoare.