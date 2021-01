Cum au stricat piata voucherele de vacanta. Analist economic: "Platiti-va taxele si vor avea bugetarii bani de concediu"

Preturi mari si turism ilegal

Voucherele de vacanta au salvat agentiile de turism

CITESTE SI:

"Sistemul voucherelor de vacanta este profitabil mai ales pentru bugetari. Pentru ca bugetarii au ajuns in situatia de a nu cheltui nici un leu pentru a merge in vacante, iar teoria cum ca, prin aceasta metoda, sectorul turistic este ajutat, este falsa. De fapt voucherele de vacanta au distorsionat piata, mecanismele reale ale economiei si modul in care economia ar trebui sa-si coreleze singura preturile in functie de cerere", a declarat Adrian Negrescu.Patronii de hoteluri nu au stat mult pe ganduri si au crescut preturile la cazare si anul acesta."Avand o cerere uriasa din partea voucherelor de vacanta patronii din turism au ridicat preturile pana la limita maxima oferita de voucherele respective. Patronii de hoteluri au incasat bani, dar acest sistem a eliminat din piata ceilalti romani, pe cei care nu beneficiaza de acestea si care au fost indreptati catre alte tari sau au fost obligati sa plateasca niste tarife de cazare care nu au nici o legatura cu realitatea economica din Romania. Noi avem tarife mai mari decat multe alte state din cauza faptului ca patronii de hoteluri au ridicat preturile beneficiind de acest program", a mai afirmat analistul economic.Potrivit lui, atragand in zonele turistice numai bugetari care vin pe vouchere de vacanta, cu masa si cazare asigurate, asta inseamna ca toate businessurile care functionau inainte in jurul hotelurile s-au vazut in faliment aproape, pentru ca, indepartarea potentialului turist cu bani dinspre litoralul romanesc catre alte state a facut ca potentialul de cheltuire sa fie limitat."Oamenii vin si stau pe banii statului la hotel si nu mai cheltuie in alta parte si nu mai dezvolta economia locala. Intr-o economie normala de piata, interventia statului prin astfel de modalitati nu face altceva decat sa distorsioneze competitia si accesul liber al turistilor la structurile de cazare si masa. De ce intr-un an de criza cum este 2021, noi contribuabilii trebuie sa platim in continuare prin taxe si impozite, vacantele bugetarilor?", afirma Negrescu.Acesta da exemplul Italiei de acum 40 de ani, care a facut acxact acelasi lucru pe care-l face si Romania acum."Asta au mai facut si italienii in anii 80, dar apoi si-au dat seama ca nu fac decat sa alunge turistii straini. In momentul in care majoritatea locurilor de cazare sunt ocupate de cei cu vouchere de vacante, accesul turistilor romani, dar mai ales al celor straini, practic, devine interzis. Iar acest lucru nu face decat sa duca la o explozie a turismului alternativ, adica al celor face fac turism ilegal. Asa se explica explozia turismului "la cheie"", mai spune Negrescu.Pe de alta partea, consultantul in turism Traian Badulescu spune ca aceste vouchere au ajutat foarte mult agentiile care riscau sa intre in faliment daca romanii nu se foloseau de ele."Da, au stricat piata pe partea de preturi dar, pe de alta parte, au si ajutat la scoaterea in economia reala a multor structuri de cazare, cara pana acum functionau ilegal. In plus, pretuile majorate sunt doar pe litoral in sezon si iarna la fel. In rest preturile au cote normale", a declarat Badulescu.Potrivit lui, este de asteptat ca si anul acesta turistii cu vouchere sa fie cei care vor ajuta turismul cel mai mult pentru ca ei sunt singurii care vor mai avea bani pentru vacante in Romania."Preturile majorate au impins romanii in vacante in afara pentru ca acolo au gasit preturi mai bune si mai pe buget , dar calitatea serviciilor este asemanatoare cu ceea ce se gaseste in Romania", a mai afirmat consultantul in turism.Analistul economic prevede ca si in 2021, marea majoritate a locurilor de cazare de pe litoral si de la munte vor fi ocupate prin vouchere de vacanta, in conditiile in care multi dintre romani nu au apucat sa cheltuiasca nici macar voucherele de pe anul trecut.Mai mult, daca Executivul se tine de programul de guvernare pe care l-a facut public, atunci, anul acesta si in cei viitori, romanii vor beneficia de vouchere pentru balneo, vouchere pentru restaurante si multe alte vouchere de la stat.