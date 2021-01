Wall Street elimina trei giganti de telecomunicatii din China pentru ca ar avea legaturi cu armata

Cele trei companii sunt China Mobile, China Telecom si China Unicom Hong Kong, care au fost si tinta atacurilor administratiei Trump.Actiunile lor vor fi suspendate la NYSE saptamana viitoare, iar procedurile au fost deja demarate.Companiile au castigat toate veniturile in China si nu au o prezenta semnificativa in SUA. Delistarea lor este vazuta ca o lovitura simbolica in contextul tensiunilor dintre Statele Unite si China.Actiunile celor trei companii sunt putin tranzactionate in SUA in comparatie cu listarea principala a lor in Hong Kong. Companiile detinute de stat domina industria de telecomunicatii din China.Presedintele american Donald Trump a semnat in luna noiembrie un ordin prin care interzicea investitiile americane in companii chineze detinute sau controlate de armata.Ordinul interzice investitorilor americani sa cumpere si sa vanda actiuni ale mai multor companii chineze, despre care Pentagonul a spus ca au legaturi cu armata.Trump a vizat mai multe companii chineze, inclusiv TikTok, Huawei si Tencent, motivand securitatea nationala, iar China a raspuns cu propria "lista neagra" de companii americane.Actiunile China Mobile, China Telecom si China Unicom Hong Kong vor fi suspendate din tranzactionare incepand cu 7 ianuarie, a confirmat NYSE.Bursele americane, inclusiv NYSE si Nasdaq, au curtat companiile chineze in ultimele decenii sa isi listeze actiunile pe pietele lor.In prezent, peste 200 de companii chineze sunt listate la bursele de valori americane cu o capitalizare de piata in valoare totala de 2.200 e miliarde de dolari.Odata ce relatiile cu SUA s-au schimbat, multe firme chineze au cautat sa fie listate si in China si Hong Kong.Luna trecuta, Camera Reprezentantilor a adoptat o lege prin care companiile chineze pot fi scoase de pe piata de valori americana daca nu respecta regulile de audit.