Wizz Air introduce trei noi destinatii din Cluj-Napoca si creste frecventa pe alte noua rute

Potrivit unui comunicat al companiei, odata cu aceasta extindere vor fi lansate trei noi rute de la Cluj-Napoca spre Karlsruhe/Baden-Baden, Hamburg si Koln, in Germania, si vor creste frecventele pe alte noua rute existente din Cluj-Napoca la Eindhoven, Barcelona El Prat, Bruxelles Charleroi, Larnaca, Londra Luton, Madrid, Milano Bergamo, Paris Beauvais si Roma Ciampino."Dezvoltarea in continuare a ofertei Wizz Air din Cluj-Napoca confirma angajamentul pe termen lung al companiei aeriene de a aduce oportunitati de calatorie din ce in ce mai accesibile calatorilor sai romani. Wizz Air a inceput sa zboare din Cluj-Napoca in 2007 iar in 2019 a transportat aproape 2 milioane de pasageri catre si din orasul transilvanean. Alocarea aeronavei va crea 36 de noi locuri de munca directe. Cu aceasta investitie, Wizz Air va contribui la dezvoltarea economica si va crea sute de noi locuri de munca pe piata locala. Odata cu rutele anuntate astazi, Wizz Air ofera acum 34 de rute catre 13 tari din Cluj-Napoca", se arata in comunicatul Wizz Air.Wizz Air, compania care opereaza o flota de 134 de aeronave Airbus A320 si A321, este listata la London Stock Exchange cu abrevierea WIZZ.Compania a fost numita, recent, una dintre cele mai sigure zece companii aeriene din lume de catre airlineratings.com, singura agentie mondiala de siguranta si rating de produse, iar in 2020 "Compania aeriana a anului" de catre Air Transport Awards.