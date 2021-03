Zilliqa, criptomoneda de care nu ai auzit, dar care a crescut de 10 ori in ultimele sase luni

A crescut consistent

Zilliqa isi recompenseaza detinatorii

Avantajul ei este ca, desi este super ieftina in comparatie cu Bitcoin, aceasta are in spate un blockchain care permite procesarea a peste 2.800 de tranzactii pe secunda, in timp ce Bitcoin permite doar 5. Parca nu mai suna atat de neinteresant nu? De asemenea, tot ca o comparatie blockchain-ul Ethereum, a doua criptomoneda din piata, daca ne luam dupa capitalizare are o putere de procesare de doar 15 tranzactii pe secunda.Zilliqa nu a sarit in ochi investitorilor decat poate in 2019 cand si-a atins recordul de 23 de centi, iar de atunci de abia daca a mai atins o cotatie de maximum 2 centi. Asta pana in octombrie 2020, cand a inceput sa incheie mai multe parteneriate care au facut-o sa explodeze pur si simplu.Acum aceasta are o capitalizare de 1,87 de miliarde de dolari, infim fata de trilionul pe care-l are Bitcoin, adica de mai bine de 500 de ori mai mic. Si nici valoarea ei nu este una de luat in seama avand in vedere ca este de vreo 280.000 ori mai ieftina decat un Bitcoin.Zilliqa este o criptomoneda aparuta relativ recent, anul nasterii fiind 2018, fata de Bitcoin care are deja 11-12 ani. Dar trecand peste cresterea fulminanta pe care a inregistrat-o in ultimele 6 luni, aceasta a avut o majorare serioasa de pret. In ultima saptamana a crescut cu mai bine de 50%, in timp ce numai astazi, cand redactam acest material, criptomoneda se lauda cu o evolutie de peste 25%.Daca isi va continua ritmul de crestere din aceasta saptamana pana la finele lunii, Zilliqa ar putea sa depaseasca criptomonede mai maricele decat ea precum Stellar sau XRP (Ripple), care acum este prinsa cu niste procese, fie intentate de SCE sau de alti parteneri precum MoneyGram.Zilliqa a anuntat ca ii va recompensa pe cei care detin criptomoneda printr-o campanie air-drop care se va desfasura pana la data de 16 martie. In timpul acestei campanii, 1.000 de monede Zilliqa (ZIL) vor fi trimise in mod aleatoriu catre portofelele electronice ale celor care detin Zilliqa. Alti 2.500 de ZIL au fost distribuiti saptamanal din 15 februarie.Tot in timpul campaniei vor fi distrbuiti in total, 45.000 de ZIL, care in momentul de fata valoreaza undeva la 7.500 de dolari. Campania de oferire a criptomonedelor a fost denumita "Zillicratie" si a avut scopul de recompensare a detinatorilor aceastei criptomonede.