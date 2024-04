Stocarea de energie electrica, principala problema a ministrului de profil, Burduja

Stocarea a devenit principala urgenta a sistemului energetic national si se insista pe dezvoltarea a doua componente, pe de o parte centralele de acumulare prin pompaj, si, pe de alta parte, pe baterii

„Principala urgenta a sistemului energetic national este stocarea. Am vazut cu totii datele de duminica, o zi cu un consum foarte mic. Daca nu avem capacitate de stocare, intr-adevar punem in dificultate si producatorii de regenerabile, dar in fapt si stabilitatea sistemul energetic", a spus Sebastian Burduja, ministrul Energiei la Solar Energy Bucharest Summit.

Acesta si-a exprimat, potrivit Risco.ro si dorinta de a vedea ofertanti pentru studiul de fezabilitate pentru Tarnita Lapustesti.

„Mergem inainte cu Tarnita-Lapustesti, cu marea mea dorinta de a vedea ofertanti pentru studiul de fezabilitate. Este greu, inteleg ca industria romaneasca, institutele de proiectare nu mai exista si atunci in lucrari complexe ne confruntam cu aceasta penurie de posibili ofertanti. De aceea insist ca 2.000 de MW, si asa spune si Dispeceratul Energetic National, 2.000 de MW de stocare ar trebuie sa vina de la centrale cu acumulare prin pompaj", a precizat ministrul Energiei.

Restul de 2.000 MW, a adaugat el, vor fi supliniti din baterii, fiind in curs un apel de proiecte prin Planul National de Redresare si Rezilienta si in pregatire o schema de stocare pe Fondul de modernizare.

„Pentru baterii avem un apel in curs la PNRR, aproape 200 milioane euro stocare in baterii ca si productie de panouri fotovoltaice, celule fotovoltaice. Recent, in baza multor solicitari, am prelungit finalizarea acestui apel pana in jurul datei de 20-21 aprilie. Mi-as dori sa vedem o competitie intensa acolo si sa punem finanta in sfarsit partea de stocare. In plus, avem in pregatire o schema pentru stocare pe Fondul pentru modernizare. Acolo discutam de sume care pot fi generoase, 500 milioane de euro, si ne dorim foarte mult ca in urmatoarea editie a Comitetului Fondului de modernizare din toamna aceasta sa putem intra cu aceasta schema. Asta inseamna sa avem toate aprobarile, de la Consiliul Concurentei, DG Competition, si, de ce nu, poate in viitor sa incercam si o schema de contracte pentru diferenta pentru stocare. Recunoastem aceasta nevoie majora a sistemului", a explicat Sebastian Burduja.

Acesta a mentionat ca, potrivit ultimelor date de la Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei, in Romania sunt peste 115.000 prosumatori si peste 1.500 de MW putere instalata in panouri fotovoltaice.

„Ce ne intereseaza pe noi, Ministerul Energiei, este sa promovam stocarea, altfel avem productie intermitenta de energie verde tot mai mare. Punem in dificultate si sistemul energetic national, zona de distributie, dar si zona de transport. Deci trebuie sa avem componenta de stocare. Personal, sustin aceasta idee sa se includa si un sprijin pentru componenta de stocare. Din punctul meu de vedere ar trebui sa fie obligatorie, dar finalmente este decizia domnului ministru", a subliniat Burduja.

Saptamana trecuta a fost eliminata taxa pe soare, deci prosumatorii pot sa investeasca linistiti si sa crestem capacitatea Romaniei de a avea un sistem: descentralizat, decarbonizat, digitalizat. Despre asta este vorba la prosumatori. Acum doi ani, doi ani si ceva, vorbeam de 20.000 de consumatori. Este nevoie de stocare, este nevoie facturare cu atentie, este nevoie de o atentie sporita din partea reglementatorului pe zona aceasta tocmai pentru a putea sa le dam incredere romanilor care decid sa-si instaleze panouri solare sa-si sustina practic propriul consum, dar sa si dea in retea", a punctat ministrul Energiei.

Marea problema a prosumatorilor e instabilitatea legislativa, statul lansand legi proaste, care apoi necesita lupte majore pentru eliminarea lor, daca exista noroc, daca nu, populatia este blagoslovita cu legi precum impozitarea concediilor de odihna, la care din cate se pare, statul nu vrea sa renunte, desi spune contrariul, macar in cazuri special, precum gravidele sau bolnavii de cancer.