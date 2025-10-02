Subvenții „cu țârâita” pentru români în toamna 2025. Ce a rămas din banii de la stat pentru Rabla, Casa Verde, fermieri și IMM-uri

Săptămâna aceasta, programul Rabla a revenit după luni de pauză, dar cu un buget de trei ori mai mic decât fusese anunțat inițial și cu vouchere reduse la 18.500 de lei pentru mașinile electrice, adică jumătate din valoarea promisă în iunie pentru ecotichete. Anul acesta, în contextul crizei continue bugetare și a angajamentelor luate de guvernul Bolojan în fața Comisiei Europene pentru a reduce deficitul bugetar imens lăsat în urmă de fosta coaliție, deciziile luate au fost în mare parte deficitare pentru sistemele de subvenționare pentru populație.

Practic, între suspendarea completă a programului Casa Verde Fotovoltaice și întârzierile grave ale banilor promiși firmelor mici prin Startup Nation încă din 2022 sau problemele grave de ierarhizare a priorităților în subvențiile din agricultură, pare că ajutoarele oferite de Executiv oamenilor pentru a face față crizei nu reușesc să compenseze nicicum costul inflației și a nivelului de trai peste puterile oamenilor de rând și ale sectorului privat. Aceste consecințe au însă rădăcini putrede cu mult înainte să se golească vistieria statului în timpul ultimului guvern.

Ziare.com a făcut o analiză la zi a statusului sistemelor de subvenționare din partea statului, care arată ierarhia priorităților pentru aceste programe și cât din facilitățile pentru români a reușit Executivul să repună pe picioare în contextul situației macroeconomice și politice din prezent.

Rabla 2025: reluare după luni de pauză, dar cu buget redus și ecotichete mai mici

Programul Rabla, cel mai vechi și mai vizibil mecanism de sprijin pentru achiziția de mașini noi, a revenit în 30 septembrie după o pauză de mai bine de patru luni și o serie de amânări care au bulversat atât piața auto, cât și potențialii beneficiari. Reluarea a venit însă cu un buget diminuat drastic, de doar 200 de milioane de lei, de trei ori mai puțin decât cele 610 milioane de lei programate inițial în luna iunie a acestui an. Fondurile alocate pentru mașini cu motorizare termică și hibrid, în valoare de 80 de milioane de lei, au fost epuizate în doar 13 minute, de către cele peste 7.298 de persoane înscrise. Pentru mașinile electrice și hibride plug-in rămân disponibile circa 120 de milioane de lei, însă interesul este mai scăzut, în condițiile în care valoarea ecotichetului a fost redusă la 18.500 de lei (sub 4.000 de euro). În iunie, aceeași sumă fusese propusă la aproape dublu, 37.000 de lei, iar în 2024 voucherul pentru electrice fusese de 25.500 de lei.

Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), a declarat într-o intervenție televizată la Digi24 că interesul pentru electrice ar putea să nu acopere întreaga alocare și a anunțat o soluție de avarie: „Dacă banii pentru mașinile electrice nu se epuizează, vor fi realocați pentru mașinile termice sau hibride, unde cererea a fost foarte mare. Bugetul, conform OUG 41, a fost de 200 de milioane și cu siguranță nu o să se poată suplimenta în acest an.”

Industria auto, în schimb, a reacționat critic, considerând că Rabla riscă să devină un program „de formă”, incapabil să genereze o tranziție reală către mașinile nepoluante. Mai exact, Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) a avertizat imediat după „menținerea aceluiași nivel de sprijin va conduce, inevitabil, la același rezultat, bani blocați în conturi, în loc de mașini electrice noi pe șosele. De aici apare întrebarea legitimă: se dorește un program de succes sau doar bifarea unui exercițiu birocratic?”.

Pe termen mediu însă, adică pentru cei care își doresc să se bizuie pe program în 2026, viitorul Rabla rămâne incert. Ministra mediului, Diana Buzoianu, a confirmat însă că în Guvern au loc discuții pentru ca, din 2026, programul să fie mutat pe Fondul Social pentru Climă, finanțat din bani europeni, ceea ce ar elimina dependența de bugetul național și ar putea oferi românilor un univers mai stabil de expectativă, de la an la an. Buzoianu a avut și o poziție publică critică asupra modului în care AFM a transformat acest program într-un „concurs de vouchere”: „Eu cred că trebuie să fie regândit cu totul modul cum au fost scrise strategic proiectele din AFM. Nu cred că Ministerul Mediului trebuie să fie un minister de concurs de vouchere, ci unul care să drămuiască puținii bani pe care îi are la dispoziție, direcționându-i către programele strategice”.

Astfel, după două decenii de Rabla, în bilanțul publicat chiar de AFM, peste 1,06 milioane de mașini vechi au fost casate și aproape 720.000 de autovehicule noi au fost cumpărate între 2005 și 2024. În schimb tranziția reală către mașinile nepoluante a fost una deosebit de lentă, în condițiile în care din totalul menționat anterior, doar 49.716 electrice și 9.797 hibride plug-in au fost cumpărate prin subvențiile de la stat.

Casa Verde Fotovoltaice a fost suspendat în 2025, cu bani europeni ca premiu de consolare abia din 2026

Rabla a revenit cu o formă amputată, Casa Verde Fotovoltaice a dispărut complet din peisaj în 2025, în condițiile în care Administrația Fondului pentru Mediu nu a lansat nicio sesiune nouă pentru populație, deși programul fusese, în ultimii ani, unul dintre cele mai populare. În 2023 și 2024, mii de gospodării și-au instalat panouri solare pe acoperișuri, cu sprijin nerambursabil de până la 20.000 de lei, cofinanțat din bugetul național și fonduri europene, iar cererea depășea constant bugetele puse la dispoziție.

La momentul luării deciziei, Ministra mediului, Diana Buzoianu, a explicat pentru Economedia că „Administrația Fondului pentru Mediu nu va mai lansa ediția 2025 a programului, pentru că Guvernul pregătește o schemă nouă de sprijin prin RePowerEU. Luăm bani din fonduri europene și susținem programe similare. Trebuie să evităm ca aceste fonduri să meargă în special către industria și producătorii din China”. Aceasta a subliniat că noul mecanism ar urma să fie mai amplu și mai bine structurat, cu o lansare programată după definitivarea cadrului european de finanțare, adică cel mai devreme în 2026.

Nuanțele acestei privațiuni sunt însă mai complexe decât par și nu se rezumă doar la incapacitatea guvernului de a gestiona deficitul astfel încât să poată salva un program guvernamental de subvenții pentru democratizarea energiei regenerabile. Într-adevăr, pe de o parte, anunțul a venit într-un moment în care piața locală a fotovoltaicelor se afla în plină expansiune. Cifrele de bilanț arată, conform Rețelei Europene a Operatorilor de Transport și Sistem, că România a adăugat peste 900 MW de capacități solare noi doar în prima jumătate a anului 2025, ridicând totalul la 4,2 GW, creșterea de 27% față de sfârșitul lui 2024 a plasat România printre statele europene cu cele mai accelerate ritmuri de dezvoltare. În plus, datele Transelectrica confirmau că numai în 2024 au fost adăugați 2,08 GW, din care 1,5 GW proveneau din mari parcuri solare și circa 700 MW din proiecte rezidențiale sprijinite inclusiv de Casa Verde.

Pe de altă parte, cu toate că Ministerul Mediului a căutat să găsească soluții pentru stabilizarea programului în 2026, odată și cu degrevarea presiunilor de pe bugetul de stat, problemele de fond din Sistemul Energetic Național nu mai sunt unele de capacitate, ci de infrastructură. Aportul enorm de energie adus de prosumatori în SEN nu compensează lipsa investițiilor, vechimea instalațiilor și managementul ineficient al companiilor de stat, care duc atât la exploatarea speculativă a pieței, cât și la pierderi de energie în rețea și importuri în exces. Iar lucrul acesta a fost recunoscut chiar de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, în august. „Pierderile astăzi pe rețelele de transport, distribuție sunt și până la 20%, în medie, în funcție de zona geografică a consumatorilor. Acolo am calculat împreună cu operatorii, avem un necesar de 9 miliarde de euro de investit în aceste rețele”, a explicat acesta.

Ivan a adăugat atunci că e nevoie de o reglare transparentă a pieței pentru a evita speculațiile vădite care au loc în piață și situația în care consumatorii finali să plătească dublu valoarea energiei care în practică vine de la același producător. „Împreună cu ANRE-ul și Consiliul Concurenței am pornit deja o analiză foarte aplicată asupra modului de formare a prețului energiei din România și pe estimările pe care le-am proiectat, undeva între 5 și 15% într-un an și jumătate vom reduce prețul final la energie”, a precizat ministrul.

Astfel, e adevărat că, pentru mulți români programul era singura șansă de a-și reduce costurile la energie și de a deveni prosumatori, iar în lipsa finanțării din 2025, investițiile în fotovoltaice continuă, pe spezele proprii ale oamenilor, cu costuri de zeci de mii de lei pentru un sistem mediu de 5 kW, inaccesibil pentru familiile cu venituri modeste. Cu toate acestea, dacă programul RePowerEU va reuși să fie implementat, avantajul va veni tocmai din faptul că viitorii prosumatori nu vor mai trebui să aștepte an de an rezultatul calculelor bugetare pentru a afla dacă vor avea sau nu parte de compensări pentru panouri solare.

Startup Nation 2025 este pe rol, însă granturi de acum trei ani sunt încă neachitate

Dacă pentru mașini și panouri solare există o formă de subvenționare mai redusă anul acesta sau măcar un cadru teoretic de relansare în 2026, pentru antreprenorii care au mizat acum trei ani, în 2022, pe programul Startup Nation, nici anul acesta nu au primit banii pentru care au depus proiecte de finanțare. Este vorba de peste 500 de firme românești care rămân fără finanțarea promisă, în lipsa unei suplimentări bugetare de aproximativ 100 de milioane de lei.

Problema a ieșit recent la suprafață din proiectul de rectificare bugetară pregătit de Guvernul Bolojan, Ministerul Finanțelor neincluzând sumele datorate sectorului privat. Ministrul Economiei, Radu Miruță, chiar a recunoscut deschis, într-o declarație pentru StartupCafe.ro, că „nu se poate încheia finanțarea, anul acesta, pe alocarea actuală. O parte dintre beneficiari, care au depus cereri de plată mai demult și care sunt în analiză, vor primi banii, dar alții nu”. Ediția 2022, amintește sursa citată, fusese anunțată cu fast ca un sprijin masiv pentru mediul de afaceri, cu un buget total de până la 2,2 miliarde de lei, destinat atât firmelor din țară (pilonul național), cât și celor din diaspora. Peste 9.000 de antreprenori au fost admiși pentru finanțări de câte 200.000 de lei fiecare, iar în total la program s-au înscris peste 17.000 de firme. Mulți și-au făcut planuri de afaceri, au cumpărat echipamente, au angajat oameni, bazându-se pe sprijinul statului.

În iunie anul acesta, abia după preluarea mandatului, ministrul Miruță anunța deblocarea a 982 de dosare din Startup Nation 2022, semn că lucrurile au început să se urnească, după ani de pauză. Problema este că în lipsa suplimentării cerute la rectificare, restul beneficiarilor nu mai au nicio certitudine că își vor încasa sprijinul până la sfârșitul anului. Nota de fundamentare a proiectului de stipulează că Ministerul Economiei primește, în plus, 416,9 milioane de lei, fonduri destinate cheltuielilor cu personalul, proiectelor PNRR și altor transferuri, nu către obligațiile restante din Startup Nation. Practic, după trei ani de amânări, în guvernele anterioare, două treimi din dosare au fost deblocate în anul „austerității”, însă restul companiilor nou-create vor trebui să continue așteptarea și să își gestioneze parcursul în incertitudine.

Problema este astfel și una de imagine a unui Executiv care s-a calificat din start drept corectiv. Pentru că indiferent cum ar putea fi frazată situația în comunicarea politică, există câteva sute de firme care au creditat practic statul, așteptând rambursări care nu mai vin, fapt care mai erodează puțin din încrederea publică și așa deficitară în astfel de programe guvernamentale destinate sectorului privat.

PNDL și Anghel Saligny, punctul nevralgic al social-democraților și efectele „caracatiței” de partid

În sfera investițiilor locale, 2025 este anul în care austeritatea bugetară a lovit cel mai direct, dar și cel în care au reieșit poate cel mai acut la iveală modul în care banii de la Stat au fost progresiv utilizați de la „centru” către local ca arme politice. În vederea gestionării realiste a investițiilor și pentru a salva proiectele avansate și a opri cheltuielile inutile cu cele aflate încă în stadiul de schiță, Guvernul a introdus prin Ordonanța 41/2025 regula pragului de 30% din progresul fizic, toate proiectele aflate sub acest nivel fiind suspendate, cu posibilitatea reluării doar dacă pot fi finalizate până la 31 august 2026, termenul-limită din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Contractele de lucrări care nu au început efectiv, chiar dacă aveau proceduri pregătitoare încheiate, au fost la rândul lor blocate, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, explicând că „nu întrerupem lucrările, ci suspendăm contractele de finanțare, pentru că acum nu avem resurse pentru finanțarea acestor proiecte.”

Anunțul a produs o rumoare imensă mai ales în tabăra partenerilor de guvernare de la PSD vara aceasta. În cadrul programului „Anghel Saligny”, bugetul disponibil pentru 2025 este de 3 miliarde de lei, în timp ce facturile depuse de primării depășesc 4 miliarde, generând un deficit imediat de un miliard de lei. Cu toate acestea, PSD a acuzat guvernul condus de Ilie Bolojan că „subminează finanțarea comunităților” pentru a-și conserva deficitul, în timp ce PNL a replicat că tocmai guvernele PSD au umflat artificial PNDL cu proiecte fără finanțare și cu angajamente care depășeau cu mult posibilitățile bugetului.

Mai mult, în interiorul coaliției, PSD a cerut oficial relaxarea regulilor și a ridicat problema unei suplimentări la rectificare, în timp ce premierul Bolojan a refuzat să accepte depășirea plafonului de cheltuieli. Într-o discuție recentă cu jurnaliștii Ziare.com cu privire la măsurile de reglare a deficitului bugetar excesiv al României, economistul Cristian Năsulea a articulat faptul „măsurile luate în iulie nici eu nu le consider pozitive pe termen lung, dar erau singurele care puteau să aibă un efect pe termen foarte-foarte scurt. Iar asta spuneam la un moment la care credeam, ascultând declarațiile publice, că PSD a înțeles că trebuie făcute reforme și că sunt pregătiți și ei să se apuce de treabă. Doar ca să vedem acum, trei luni și ceva mai târziu, că au fost doar declarații și că, practic, ei insistă pe plata unor contracte, pe apărarea posturilor din administrația locală și așa mai departe (...)

Acum pare că PSD insistă foarte tare pe plata unor costuri ale investițiilor de la nivel local, care țin de PNDL și Programul Anghel Saligny. Ori, în momentul ăsta, insistența pe niște chestiuni care nu sunt urgente și care apasă pe buget, ne vor aduce mai aproape de eventuale alte creșteri de taxe. E foarte clar că economia românească nu mai are loc de alte creșteri de taxe. Orice creșteri de taxe mai departe de aici se va traduce în recesiune tehnică. Asta înseamnă că, dacă ajungem eventual în această situație, o să fie din cauză că niște politicieni, în speță cei din PSD, au insistat să-și protejeze favoriții, apropiații, pe niște lucruri pentru care noi, cetățenii și Statul Român, nu mai avem bani, în momentul ăsta. E ceva ce trebuie să spunem acum, ca să nu mai avem discuții după, ca să nu ne întrebăm de ce am ajuns la măsuri de austeritate mai agresive sau alte creșteri de taxe”, a explicat Năsulea.

Cearta din interiorul coaliției poate fi văzută în prezent ca terminându-se, în cel mai fericit caz, cu remiză, în condițiile în care premierul Ilie Bolojan a cedat presiunilor PSD și a suplimentat programele PNDL și Anghel Saligny cu suma de 2,5 miliarde de lei, spre nemulțumirea vădită a partenerilor de coaliție de la USR. „Dacă n-ai bani, nu-i cheltui. Asta trebuia să le zică domnul Bolojan președinților partidelor din coaliție. Din păcate a mers în continuare pe calea creșterii cheltuielilor, mai ales că a crescut recent taxele, deci măcar pe termen scurt, intră niște bani”, a declarat fostul ministru al Economiei și actualul deputat USR Claudiu Năsui, pe 30 septembrie.

Problemele de prioritizare a subvențiilor agricole și banii prea puțini pentru ajutoare sociale

Agricultura a fost și din păcate rămâne unul dintre domeniile unde dependența de sprijinul public este structurală, dar în 2025 chiar și aici banii vin fragmentar și insuficient, însă problema este una care ține în egală măsură și de bugetul redus, și de incapacitatea instituțiilor care se ocupă de finanțările fermierilor de a ierarhiza corect nevoile din piață. Ultima sesiune lansată de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), pentru prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor, a permis contractarea a 8,77 milioane de euro și a fost depășită încă din prima zi de depunere, când fermierii au transmis cereri de aproape 10,7 milioane de euro.

Sprijinul acoperă 70% din costul polițelor de asigurare și se acordă pentru anul agricol 2024–2025, dar mecanismul este greoi, iar fermierii trebuie să achite integral prima de asigurare și abia apoi să aștepte rambursarea de la stat, în condițiile în care mulți fermieri încă se chinuie cu efectele financiare ale secetei din recolta anului trecut. Mai mult, subvențiile agricole care veneau din fonduri europene prin politica agricolă comună a UE (PAC) au fost plafonate, urmând ca plățile pe hectar să varieze între 130 și 240 de euro, iar subvențiile anuale pe fermă acordate anterior vor fi reduse începând cu pragul de 20.000 de euro. Din 2032, Comisia Europeană nu mai va subvenționa fermierii care au ajuns la vârsta de pensionare și fermierii primesc pensii, iar cadrul financiar multianual al UE este împărțit în 4 piloni, agricultura încadrându-se în primul pilon, în cadrul căruia vor fi sprijinite toate sectoarele economiei UE, activitățile sociale, agricultura și pescuitul, apărarea și securitatea, potrivit unei analize AgroInteligența. În total, bugetul PAC a scăzut la 295,7 miliarde de euro, în contextul în care, în perioada actuală de 7 ani, sumele alocate au totalizat 386,6 miliarde de euro.

În ceea ce privește ajutoarele sociale acordate de guvern, stimulentul pentru nou-născuți a fost menținut anul acesta la 2.500 de lei pentru fiecare copil, iar indemnizația pentru creșterea copilului, alături de alocațiile lunare nu au cunoscut majorări semnificative în 2025, în ciuda inflației resimțite de gospodării. Pentru familiile tinere ajutoarele ajung adesea să fie printre puținele forme palpabile de sprijin, însă valoarea lor reală a scăzut, în condițiile creșterii accelerate a costurilor de trai și a inflației în creștere.

Toate acestea în contextul mai larg în care, în plan politic, unul dintre cele mai controversate capitole este cel al subvențiilor pentru partidele parlamentare. După ce, în ultimul deceniu, alocările au crescut exponențial, iar discuția a luat o turnură foarte vizibilă în ochii publici mai ales începând cu campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 2024 și 2025, anul acesta Guvernul a decis să le reducă cu 25%, în cadrul pachetului de modificări fiscal-bugetare. Chiar și așa însă, subvențiile rămân consistente, contrapunctul cu programele guvernamentale care au fost șterse complet de pe agenda executivului fiind astfel deosebit de greu de ignorat.

E foarte ușor de observat, privind în ansamblu, că programele guvernamentale care ar trebui gândite pe termen lung pentru sprijinirea sectoarelor strategice și a creșterii economice incrementale, de la an la an, în domeniile cu nevoi sensibile, apar mai degrabă ca o serie de cheltuieli în plus care sunt făcute atunci când statul „își permite”. Dar problema este mult mai complexă decât existența acestei „dări de mână” din Bugetul de Stat. Este vorba despre trasarea longitudinală a efectelor acestor bani acordați pieței și o prioritizare concretă a subvențiilor care aduc valoare adăugată la nivel structural. Investițiile solide în infrastructura energetică, depolitizarea ANRE și solidificarea relațiilor bilaterale de export de energiei, precum și modificarea legislației care oferă operatorilor de pe piața OPCOM să speculeze vădit prețurile de achiziție pot sfârși prin a determina un randament incomparabil al aportului oferit de prosumatori către SEN față de forțarea a încă unui pachet de subvenții fără îmbunătățirile infrastructurale ale sectorului, de exemplu.

În aceeași măsură, tradiția subvențiilor trebuie auditată constant printr-o agendă executivă armonizată realmente cu nevoile din piață și cu un program de investiții care să facă ajutoarele și compensările bugetare cu adevărat eficiente pe termen lung, predictibile și cu un impact real, palpabil și cuantificabil. Iar acest lucru nu se poate face cu adevărat doar urmărind principiul vag „așa a fost și în anii trecuți” sau cu campanii de promovare a unor pachete de finanțări care lasă firmele în paragină la trei ani de la înființare pe baza promisiunilor exprese făcute de fostele guverne.

