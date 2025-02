Supermarketurile, România & Europa de Est: Back in the USSR?

Analiză: Călin Georgescu, fostul premier Victor Ponta și AUR se asociază valului populist din regiune. Le cer simpatizanților să înceapă de azi boicotarea supermarketurilor.

Ca răspuns, mai multe lanțuri mari de magazine au anunțat reduceri semnificative pentru întreaga săptămână. În toată Europa de Est au fost introduse deja măsuri pentru îngrădirea influenței supermarketurilor, inclusiv în România, dar populiștii vor mai mult.

Primul ministru Marcel Ciolacu spune că e „total de acord cu boicotarea supermarketurilor în ceea ce priveşte creşterea de preţuri”, dar că situația ar putea fi rezolvată legislativ: „Toată gama de produse să aibă acelaşi adaos comercial, pe toată linia de distribuţie, plus desfacere. Eu aşa aş vrea să fac în viitor.” Premierul vrea noi intervenții în economie, noi plafonări de prețuri, fără să înțeleagă că cele din ultimii ani au dus deja la creșterea prețurilor, după ce a mărit taxele și a plafonat diferite prețuri. Fostul ambasador al SUA la București, Adrian Zuckerman, declara nu de mult că îl „sperie” creșterea taxelor „care are un efect negativ asupra investițiilor și afacerilor din România”, argumentând că investițiile americane întârzie fiindcă România nu e o piață liberă: „Sunt lucruri făcute artificial și nu e o piață reală (...) sunt rămășițe comuniste.”

Liderul AUR George Simion, Călin Georgescu și Victor Ponta au îndemnat românii să boicoteze supermarketurile și să participe la un protest programat pentru astăzi. Jandarmii se așteaptă și la proteste ilegale în stradă, în Piața Victoriei și Piața Universității. „Să fie supermarketuri, dar să cumpere de la producătorii locali”, insistă candidatul independent la președinție Călin Georgescu, acuzând în același timp aceste rețele că nu plătesc în mod corect impozitele, că nu-și plătesc decent salariații, că vând prea scump, că măresc prețurile artificial, că nu-i ajută pe producătorii români și că fac totul pentru a-și maximiza profitul pe care îl declară „zero lei, zero euro”. Potrivit Termene.ro, lanțul francez Carrefour și-a declarat un profit de aproape 250 de milioane de lei în 2023, Lidl peste un miliard de lei, Kaufland peste 800 de milioane de lei, iar Mega Image peste 200 de milioane de lei. Amestecul de adevăr și minciună în același mesaj îi face pe mulți să creadă că ceea ce spune acest naționalist e real. Totuși, pe Facebook s-a creat un curent general în care tot mai mulți anunță că merg astăzi la cumpărături, pentru a nu-i lăsa pe naționaliști să se laude cu vreo victorie.

România devine a patra țară din regiune care boicotează magazinele din cauza prețurilor mari la alimente, după Croația, Bosnia-Herțegovina și Muntenegru. În Bulgaria, un protest similar are loc miercuri, pe 13 februarie, organizat de Mișcarea Sistemul ne Ucide, Federația Consumatorilor din Bulgaria și Sindicatele Unite ale Pensionarilor. Liderul Mișcării pentru Drepturi și Libertăți - Un Nou Început, o formațiune care se declară liberală, a anunțat săptămâna trecută că partidul său va propune o lege pentru limitarea profiturilor și controlul prețurilor. Sub presiunea nemulțumirii publice, guvernul croat a crescut numărul produselor alimentare cu preț controlat de la 30 la 70, o măsură care va duce la noi distorsiuni pe piață. În decembrie, guvernul român a adoptat ordonanța de urgență care plafonează prețurile pentru aproape toate alimentele produse în România. Patronatele din confederaţia Concordia, dar și Camera de Comerţ Româno-Germană au avertizat că această măsură ar scoate România de pe harta economiilor de piață şi ar trimite-o înapoi în comunism, dar guvernul Ciolacu a rămas ferm pe poziții. Premierul ungar Viktor Orbán a fost primul care a luat măsuri agresive, impunându-le supermarketurilor străine noi taxe, plafonări de prețuri și reguli prin care i-a favorizat pe comercianții maghiari, măsuri luate cu scopul de a-i scoate pe jucătorii internaționali de pe piață. La fel ca în România și în Ungaria, în Slovacia inițiativa plafonării, care lovește și în supermarketuri, a venit dinspre guvern. Politico scrie că Richard Takáč, ministrul slovac al agriculturii din cabinetul populist al lui Robert Fico, se remarcă în fruntea unei noi campanii a blocului estic vizând limitarea puterii supermarketurilor și giganților alimentari multinaționali în UE. Susținut de Bulgaria, Croația, Ungaria, Lituania, România și Slovenia, Takáč i-a cerut Comisiei Europene (CE) să meargă mai departe de amendamentele pe care le-a propus în decembrie privind practicile comerciale inechitabile. Politico precizează că într-o circulară trimisă miniștrilor de resort din UE acum două săptămâni, coaliția statelor estice și-a declarat nemulțumirea față de strategia europeană de susținere a lanțurilor de supermarketuri care lovesc agricultorii și consumatorii statelor mai mici. Slovacia cere condiții mai echitabile pentru entitățile mai slabe implicate în lanțul aprovizionării cu alimente. De altfel, guvernele din fostul bloc socialist au impus deja măsuri și norme care să reducă influența supermarketurilor: impozite mai mari, plafonări de prețuri, obligația de a cumpăra de pe piața națională o cotă de produse.

România, împreună cu întreaga regiune, a intrat pe un trend populist periculos, uitând cât de cenușie era viața înainte de 1989 și cât de sărace erau aceste țări, înainte să fie primite în Uniunea Europeană. (You don't know how lucky you are, boy/Back in the U.S.S.R, The Beatles, 1968). La aderare, statele au fost obligate să devină economii de piață funcționale, pentru că piața liberă creează mediul necesar pentru ca profitul să stimuleze competitivitatea, iar produsele să poată fi cumpărate la cele mai mici prețuri posibile.

