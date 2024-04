Tehnologia informației și comunicațiilor a adus în 2021 economiei românești valoare adaugată sub media europeană

Valoarea adăugată a sectorului tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) al UE a fost în 2021 echivalentă cu 5,5% din valoarea adăugată brută a economiei europene.

România s-a aflat în a doua parte a clasamentului țărilor membre UE atât în privința ponderii în total a valorii adăugate de sectorul TIC, cât și a ponderii angajaților în domeniu în totalul forței de muncă ocupate.

În privința evoluției din ultimii 10 ani, țara noastră a consemnat însă între cele mai mari rate de creștere, la ambele capitole.

Al cincilea cel mai mare avans

Dintre țările UE pentru care erau disponibile date pentru ”sectorul TIC” agregat, țara cu cea mai mare valoare adăugată brută a fost Malta (10,3%), în timp ce Grecia a avut cea mai mică rată (3,5%), potrivit datelor Eurostat, analizate de Risco.ro.

România s-a aflat undeva la mijlocul clasamentului, sub media europeană, facând parte dintr-un pluton de 8 țări în care valoarea adăugată a sectorului TIC a reprezentat între 4% și 5% din total: Slovacia (4,71%), Portugalia și România (4,47%), Slovenia (4,41%), Franța (4,32%), Danemarca (4,26%), Belgia (4,24%) și Lituania (4,18%).

În perioada 2011 – 2021, cea mai mare majorare a cotei valorii adăugate de sectorul TIC în total a fost consemnată în dreptul Bulgariei (plus 2,94%), urmată de Letonia (plus 2,65%), Malta (plus 1,82%), Lituania (plus 1,69%) și România (plus 1,45%).

Aportul serviciilor și al producției TIC

La nivel european, aportul de 5,5% din total a venit în proporție de 4,7% din serviciile TIC și 0,8% din producția TIC.

Cele 3 țări UE cu cele mai mari rate în serviciile TIC au fost Malta (9,4%), Cipru (8,9) și Bulgaria (7,3%).

Între timp, Ungaria (1,2%), Malta (0,8%), Letonia și Slovacia (ambele 0,6%) au avut cea mai mare pondere a valorii adăugate brute prin producția de TIC.

România nu prezintă date defalcate pe cele două componente (servicii și producție) către Eurostat.

Ponderea forței de muncă

Când vine vorba de ponderea forței de muncă ocupate din sectorul TIC în totalul ocupării forței de muncă, media în UE a fost de 3,2% în 2021.

Între 2011 și 2021, dintre țările UE pentru care erau disponibile date pentru 2021, doar Danemarca a înregistrat o scădere a ocupării TIC în totalul ocupării forței de muncă (-0,6 puncte procentuale), în timp ce Letonia și Estonia au înregistrat cele mai mari majorări: +2,5% și, respectiv, 2,2%.

În 2021, cele mai mari cote de ocupare a forței de muncă în domeniul TIC în totalul ocupării forței de muncă au fost găsite în Irlanda (6,1%), Estonia (5,6%) și Suedia (5,2%).

De cealaltă parte, cele mai scăzute rate au fost în Grecia (1,7%), Polonia și Portugalia (ambele 3%).

România a consemnat în 2021 o pondere de 3,05% din total, sub media europeană, având a patra cea mai mică rată din UE.

În ceea ce privește evoluția cotei de ocupare forței de muncă TIC în total, România a înregistrat în perioada 2011 – 2021 un avans de 1,4%, al cincilea cel mai puternic din Uniunea Europeană, după Letonia, Estonia, Lituania și Bulgaria.

