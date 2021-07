Profit uriaș obținut de Tesla în trimestrul al doilea, de 10 ori mai mare faţă de anul trecut

Elon Musk, audiat intr-un proces in urma caruia risca sa piarda doua miliarde de dolari

Este pentru prima oară când profitul net al producătorului american de automobile electrice depăşeşte pragul de 1 miliard de dolari.În urmă cu un an, profitul net a fost de 104 milioan de dolari Veniturile aduse de automobile au fost de 10,21 miliarde de dolari. Tesla a anunţat anterior că în trimestrul încheiat pe 30 iunie a livrat 201.250 de vehicule electrice şi a produs 206.421 de vehicule.Compania a mai raportat venituri de 801 milioane de dolari din afacerile cu energie, care includ panouri solare şi sisteme de stocare a energiei pentru locuinşe, companii şi firme de utilităţi, l creştere de 60% faţă de trimestrul anterior.Rezervele de numerar ale Tesla au scăzut cu circa 5% faţă de trimestrul precedent, la 16,23 miliarde de dolari, declinul fiind determinat de datoria netă şi rambursări financiare de 1,6 miliarde de dolari, compensate parţial de un flux de capital liber de 619 miliarde de dolari. În urmă cu două săptămâni, Elon Musk a declarat că nu detine controlul asupra Tesla si că nu ii face placere sa fie directorul general al producatorului de vehicule electrice, in depozitia sa pentru apararea achizitiei producatorului de panouri electrice SolarCity de catre companie, in 2016, transmite Reuters.Procesul intentat de fonduri de pensii ale sindicatului si manageri de active acuza ca Musk a fortat consiliul de adminsitratie al Tesla sa iroseasca activele companiei pentru a cumpara SolarCity, care inregistra pierderi. La momentul respectiv, Musk detine participatii de cate 22% la Tesla si SolarCity, aceasta din urma fondata de verii sai.Musk a spus in depozitia sa de luni ca a incercat "foarte mult sa nu fie CEO al Tesla, dar ca a fost nevoit, pentru ca altfel Tesla ar fi murit".Procesul actionarilor il acuza pe Musk ca a dominat discutiile despre acord, impingand Tesla sa plateasca mai mult pentru SolarCity si actionand inselator cu privire la starea financiara deteriorata a producatorului de panouri solare.La debutul procesului de doua saptamani din Wilmington, Delaware, Musk, purtand un costum negru, camasa alba si o cravata inchisa la culoare, a refuzat sa fie de acord ca controleaza membrii consiliului de administratie si nu a fost de acord cu interviurile il infatiseaza ca un sef cu putere nelimitata.