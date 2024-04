Un nou scandal pentru Guvern. Damen a dat in judecata Romania la o curte internationala de arbitraj

Premierul Marcel Ciolacu confirma faptul ca olandezii de la Damen au dat in judecata Romania, aratandu-se in acelasi timp optimist in ceea ce priveste rezolvarea pe cale amiabila a disputelor

„Am avut o informare in sedinta de guvern. Nu este prima informare pe care a facut-o ministrul Economiei. Cred in continuare ca factorul uman, compania olandeza Damen, ar trebui, in primul rand, sa se aseze la masa si sa gasim cele mai bune solutii. Imi doresc ca o parte din inzestrarea Armatei Romane sa se faca in fabricile din Romania. Potentialul santierului naval controlat de Damen este una dintre optiuni”, spune Ciolacu.

Potrivit Profit.ro, grupul olandez Damen a dat Romania in judecata la o curte internationala de arbitraj, cerand rezilierea acordului de asociere incheiat in 2018, prin care statul roman a devenit actionar majoritar (51%) al companiei Damen Shipyards Mangalia SA, ce opereaza santierul naval omonim de la malul Marii Negre, iar Damen a ramas cu 49% din capital si a preluat controlul managementului operational al societatii.

Parata este compania romaneasca de stat Santierul Naval 2 Mai SA, controlata de Ministerul Economiei, care detine 51% din Damen Shipyards Mangalia. Angajatii santierului Damen de la Mangalia au transmis luna trecuta o scrisoare deschisa Guvernului, prin care lansau un semnal de alarma ca, in lipsa unor masuri concrete, exista riscul iminent de intrerupere temporara a activitatii pentru cei mai multi dintre ei. O noua situatie de criza apare astfel in Romania, problema confirmata si de Risco.ro.

Acestia afirmau ca santierul se confrunta cu o scadere drastica a volumului de munca, adaugand ca rezultatele financiare negative si datoriile catre creditori, in principal catre grupul Damen, amplifica riscul de insolventa.

„In situatia materializarii riscului legat de pierderea litigiului (arbitral, intentat de olandezi), s-ar putea antrena iesiri semnificative de numerar si ar fi afectat principiul continuitatii activitatii. Santierul Naval 2 Mai SA nu a asigurat respectarea principiului prudentei prevazut de OMFP nr. 1802/2014, prin faptul ca nu a efectuat o analiza a impactului si nu a inregistrat in evidenta contabila un provizion pentru litigiul mentionat″, se arata intr-un document oficial.

Potrivit sursei citate, statutul companiei mixte Damen Shipyards Mangalia prevede ca actionarul strain, Damen Holding BV, „isi asuma ca va exercita controlul sau managerial si operational asa incat sa determine societatea sa realizeze profit operational in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de sfarsitul anului financiar 2024”, iar „actionarul roman va sustine, in limitele calitatii sale de actionar (fara atributii manageriale si operationale) eforturile actionarului strain in acest sens”.

In document se mai noteaza ca, in prezent, valoarea detinerii majoritare a Santierului Naval 2 Mai SA la Damen Shipyards Mangalia SA este trecuta in contabilitate la suma de 15,6 milioane lei, insa dat fiind ca societatea mixta a inregistrat capitaluri proprii negative care nu pot fi acoperite din profituri viitoare intr-un interval de timp rezonabil, compania romaneasca de stat va trebui sa-si reevalueze participatia si sa recunoasca o ajustare pentru pierdere de valoare in cursul acestui an.

Damen a emis notificare de reziliere a acordului din 2018, catre Santierul Naval 2 Mai SA, inca din august anul trecut, cerand si despagubiri de jumatate de miliard de euro, dupa cum a relatat Profit.ro in exclusivitate. Acordul de asociere prevede acordarea de despagubiri daca intelegerea ia sfarsit din culpa uneia dintre parti.

Motivul rezilierii invocat in august anul trecut de olandezi a fost acela ca, printr-o lege adoptata de Parlament la finalul lunii iunie 2023, companiile aflate in situatia speciala a Damen Shipyards Mangalia, cu actionar majoritar de stat, dar cu control operational privat, nu mai sunt exceptate de la legislatia locala a guvernantei corporative a intreprinderilor publice.

Exceptia, introdusa in 2018 tocmai pentru a face posibil aranjamentul cu Damen de la Mangalia, stipula ca nu li se aplica legislatia guvernantei corporative a companiilor de stat acelor societati unde „actionarul privat nu mai detine participatia majoritara si detine capacitatea financiara si tehnica necesara dezvoltarii obiectului de activitate al operatorului, caz in care i se poate incredinta conducerea executiva a societatii, controlul managerial si/sau operational al acestuia, in conditii de eficienta economica, cu asigurarea de know-how, a portofoliului de clienti si a fortei de munca”.

Ulterior a aparut concluzia ca managementul operational trebuie preluat de actionarul majoritar, societatea statului roman, iar olandezii nu se vor mai ocupa de obtinerea de finantari si contracte pentru santierul naval, pe care lucreaza circa 2.000 de oameni. Ulterior, grupul olandez a declarat ca, in ceea ce priveste relatiile cu autoritatile de la Bucuresti, „asteapta doar cooperarea partii romane pentru o implementare eficienta a procedurii de retragere, cu cat mai putine perturbari posibile pentru toate partile interesate”.

