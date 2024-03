Ursula von der Leyen vrea ca UE sa taxeze cerealele importate din Rusia

Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus impunerea de taxe vamale la cerealele importate din Rusia, care sunt in prezent scutite, spre nemultumirea fermierilor din UE, transmite AFP

„Am pregatit o propunere de crestere a taxelor vamale la importurile de cereale, oleaginoase si produse derivate din Rusia si Belarus. Acest lucru va impiedica cerealele rusesti sa destabilizeze piata europeana pentru aceste produse", a declarat Von der Leyen in cadrul unei conferinte de presa, la sfarsitul primei zile a unui summit al sefilor de stat si de guvern din UE de la Bruxelles.

Aceasta masura va priva Rusia de veniturile din aceste exporturi si „va asigura ca exporturile ilegale de cereale ucrainene furate de Rusia nu vor patrunde pe piata UE", a subliniat presedinta Comisiei.

Aceasta propunere vine pe fundalul unei miscari de furie in randul fermierilor din intreaga Europa.

Ea va trebui sa fie ratificata de o majoritate calificata a statelor membre, adica de cel putin 15 tari reprezentand 65% din populatia UE, potrivit Risco.ro.

Conform regulilor Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), produsele agricole rusesti sunt pana in prezent scutite de taxe vamale in UE.

In diferitele seturi de sanctiuni adoptate impotriva Moscovei dupa invazia Ucrainei in februarie 2022, europenii au avut grija sa nu vizeze sectorul agricol sau ingrasamintele. Se temeau de destabilizarea comertului cu cereale in intreaga lume si de slabirea securitatii alimentare a tarilor terte din Asia si Africa, foarte dependente de puterea agricola a rusilor.

Dar aceasta deschidere catre importurile rusesti irita Kievul.

„Remarcam ca, din pacate, accesul Rusiei la piata agricola europeana ramane nelimitat", a deplans situatia presedintele ucrainean Volodimir Zelenski in timpul unei videoconferinte cu cei 27.

Cehia, Polonia si cele trei state baltice cer chiar interzicerea completa a importurilor de cereale din Rusia si Belarus. Luna trecuta, Letonia a interzis deja importul de produse alimentare din Rusia si Belarus.

Cu toate acestea, cultivatorii de cereale europeni, in special in Franta, sunt ingrijorati si de faptul ca Rusia contribuie la scaderea preturilor mondiale si perturba balanta comerciala. Incurajata de dificultatile Kievului in a-si livra cereale si oleaginoase, Moscova a lansat, de fapt, o vasta ofensiva comerciala in Africa si Orientul Mijlociu.

Cert e ca acest razboi dintre Rusia si Ucraina, provocat, probabil, de primii, a obosit Europa si a dat lumea peste cap, iar europenii si americanii par a fi cam satui de privatiunile si preturile in crestere la care sunt supusi, intregul sistem fiind intr-o schimbare agreisiva impusa de liderii europeni si americani, care par a intentiona sa preai complet controlul vietii occidentalilor.

De altfel, Europa a fost deja zguduita de protestele unor categorii sociale printre care si fermierii, inclusiv cei din Romania, deranjati, insa, de concurenta neloiala facuta de cerealele ucrainiene.

Problema cea mai mare a Europei este insa faptul ca este condusa de cei mai slabi, dar cei mai putin respectuosi cu drepturile omului, lideri din istorie.

