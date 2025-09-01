De la începutul lunii septembrie, românii intră într-o nouă etapă de majorări de taxe și impozite. Unele dintre ele sunt deja vizibile în buzunarele oamenilor, iar altele abia acum încep să își facă simțite efectele. Printre cele mai importante se numără creșterea tarifelor la rovinietă, taxele de pod și schimbările pentru coasigurați.

Cea mai folosită rovinietă, cea valabilă un an, crește de la 28 la 50 de euro. Chiar și opțiunile pe termen scurt se scumpesc: de exemplu, rovinieta de 10 zile urcă de la 3,3 la 6 euro. Amenzile pentru șoferii prinși fără rovinietă valabilă se dublează, ajungând la 500–1.000 de lei. În plus, taxele de pod, precum cea de la Fetești, cresc de la 13 la 19 lei, iar sancțiunile pentru neplată pot ajunge la de 20 de ori valoarea tarifului.

Coasigurații, obligați să plătească 2.430 de lei pe an

O altă schimbare importantă privește persoanele aflate în întreținere – părinți, bunici sau soți fără venituri. De la 1 septembrie, aceștia nu mai beneficiază de asigurare medicală gratuită. Pentru a fi incluși în sistem, este necesară plata unei contribuții anuale de 2.430 de lei, achitată integral sau în două tranșe, scrie ProTV.

Toate aceste modificări se suprapun peste un context deja dificil. Un studiu Reveal Marketing Research arată că 84% dintre români spun că simt scumpirile și că și-au adaptat stilul de viață: aproape jumătate și-au redus cheltuielile, 41% au amânat investiții importante și 38% au renunțat la vacanțe.

Cu toate acestea, aproape jumătate dintre respondenți se declară optimiști și cred că într-un an economia își va reveni.

