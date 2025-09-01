Val de scumpiri de la 1 septembrie. Rovinieta aproape se dublează și apar taxe noi pentru sănătate. Ce spun românii despre asta

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 11:21
946 citiri
Val de scumpiri de la 1 septembrie. Rovinieta aproape se dublează și apar taxe noi pentru sănătate. Ce spun românii despre asta
Foto: iStock

De la începutul lunii septembrie, românii intră într-o nouă etapă de majorări de taxe și impozite. Unele dintre ele sunt deja vizibile în buzunarele oamenilor, iar altele abia acum încep să își facă simțite efectele. Printre cele mai importante se numără creșterea tarifelor la rovinietă, taxele de pod și schimbările pentru coasigurați.

Cea mai folosită rovinietă, cea valabilă un an, crește de la 28 la 50 de euro. Chiar și opțiunile pe termen scurt se scumpesc: de exemplu, rovinieta de 10 zile urcă de la 3,3 la 6 euro. Amenzile pentru șoferii prinși fără rovinietă valabilă se dublează, ajungând la 500–1.000 de lei. În plus, taxele de pod, precum cea de la Fetești, cresc de la 13 la 19 lei, iar sancțiunile pentru neplată pot ajunge la de 20 de ori valoarea tarifului.

Coasigurații, obligați să plătească 2.430 de lei pe an

O altă schimbare importantă privește persoanele aflate în întreținere – părinți, bunici sau soți fără venituri. De la 1 septembrie, aceștia nu mai beneficiază de asigurare medicală gratuită. Pentru a fi incluși în sistem, este necesară plata unei contribuții anuale de 2.430 de lei, achitată integral sau în două tranșe, scrie ProTV.

Toate aceste modificări se suprapun peste un context deja dificil. Un studiu Reveal Marketing Research arată că 84% dintre români spun că simt scumpirile și că și-au adaptat stilul de viață: aproape jumătate și-au redus cheltuielile, 41% au amânat investiții importante și 38% au renunțat la vacanțe.

Cu toate acestea, aproape jumătate dintre respondenți se declară optimiști și cred că într-un an economia își va reveni.

Românii își schimbă din nou obiceiurile de cumpărare. Inflația face ca magazinele „la colț de stradă” să piardă teren, supermarketurile câștigă
Românii își schimbă din nou obiceiurile de cumpărare. Inflația face ca magazinele „la colț de stradă” să piardă teren, supermarketurile câștigă
Magazinele de proximitate, cândva vedetele comerțului urban, trec printr-o perioadă dificilă. După câțiva ani de expansiune accelerată și de investiții susținute, românii par să își...
România a început să investească atât de puternic în regenerabile, încât devine hub regional pe o piață de zeci de miliarde de dolari anual
România a început să investească atât de puternic în regenerabile, încât devine hub regional pe o piață de zeci de miliarde de dolari anual
Energia regenerabilă are o importanță de necontestat în România, iar indicatorii cei mai importanți care atestă acest lucru sunt doi: faptul că se investește tot mai mult, dar și că,...
#economie, #economie Romania, #scumpiri , #stiri economice
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali nu s-a abtinut: era IN DIRECT si a dezvaluit ce i-a zis Mihai Popescu despre sotia sa
a1.ro
Presedintele Nicusor Dan, intalnire surpriza la Chisinau cu ispita feminina de la Insula Iubirii sezonul 9! Cum s-au fotografiat
DigiSport.ro
Decizia luata de americani, dupa ce Sorana Cirstea a fost jefuita la New York

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Europa, mult în urma SUA la capitolul inovație în inteligența artificială. Care sunt principalele companii IA europene
  2. Val de scumpiri de la 1 septembrie. Rovinieta aproape se dublează și apar taxe noi pentru sănătate. Ce spun românii despre asta
  3. Funcția care ar face din Google Maps aplicația indispensabilă pentru șoferii din întreaga lume
  4. Măsuri fiscale noi și deficit de 4,04% – TradeVille
  5. Război digital între SUA și UE. Trump le cere giganților tech să ignore legea europeană a platformelor online
  6. Putin își construiește un imperiu cibernetic global. Africa, Asia și Orientul Mijlociu intră sub umbrela Kremlinului
  7. Românii își schimbă din nou obiceiurile de cumpărare. Inflația face ca magazinele „la colț de stradă” să piardă teren, supermarketurile câștigă
  8. Visul economic european, în pericol. Ce spun analiștii UE despre șansele reale ale blocului comunitar de a face față Rusiei, climei și extremismului de dreapta
  9. Antreprenoriatul feminin în 2025. Reușesc femeile în business pe cont propriu sau se lovesc de un zid de misoginie?
  10. Ministrul Mediului: Programul Rabla va fi lansat până la sfârșitul lui septembrie