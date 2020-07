16 banci europene vor crea un sistem european de plati disponibil din 2022

Autoritatile din Uniunea Europeana si bancile centrale au dorit de mult timp crearea unui sistem local care sa concureze Mastercard si Visa, care sunt din Statele Unite, si mai recent giganti ai tehnologiei precum Alipay si Google . Dar acest lucru nu s-a intamplat, chiar daca platile in timp real au fost posibile in zona euro inca din 2017.Joi, Banca Centrala Europeana ( BCE ) a salutat decizia bancilor de a lansa sistemul european de plati unificat pana in 2022, dupa ce a pledat ani la rand pentru o solutie bazata pe industria bancara locala pentru a concura cu companii precum Mastercard si Visa."Acesta are ca scop consolidarea Europei, pentru a o face mai independenta si mai robusta", a declarat Thierry Laborde, director operational adjunct al bancii franceze BNP Paribas, care face parte din proiect."O vom face impreuna, prin combinarea resurselor noastre. In ceea ce priveste sistemele de distributie, preturile vor diferi de la o banca la alta, dar infrastructura va fi pan-europeana. "BCE a declarat anul trecut ca dependenta de operatorii non-europeni pentru doua treimi din platile fara numerar creeaza un risc ca piata de plati sa nu fie adecvata pentru a sprijini piata unica si euro.Asa-numita Initiativa Europeana pentru Plati isi propune sa devina un nou mijloc de plata standard, oferind un card pentru consumatorii si comerciantii cu amanuntul din intreaga Europa, se arata intr-un comunicat al celor 16 banci.Acesta va acoperi toate tipurile de tranzactii, inclusiv platile in magazine, online, retragerea de numerar si "peer-to-peer", in plus fata de solutiile de plata internationale existente.Bancile care s-au inscris deja includ BBVA, BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank , Santander, ING , UniCredit si Societe Generale.In saptamanile urmatoare, proiectul va infiinta o companie interimara la Bruxelles, fiind invitati sa participe si alti furnizori de servicii de plata.Se preconizeaza ca sistemul de plati va deveni operational in 2022."Obiectivul inisiativei este de a oferi o solutie de plata digitala care sa poate fi utilizata oriunde in Europa si care sa poata inlocui peisajul fragmentat care exista in prezent. Criza Covid-19 a subliniat necesitatea unei solutii europene de plata digitala unificata", se arata in declaratia bancilor.In timpul restrictiilor legate de coronavirus, utilizarea numerarului s-a diminuat pe masura ce cumparatorii se muta in online sau folosesc forme de plata "contactless".