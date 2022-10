Ce oportunitati aduc modificarile europene pentru Romania?

Hotararile adoptate cu ocazia summit-ului Uniunii Europene de la sfarsitul saptamanii trecute, care vizeaza in special inasprirea disciplinei bugetare pentru statele din zona euro, pot avantaja Romania in conditiile in care va adera la noul pact privind consolidarea fiscala, potrivit analistilor X-Trade Brokers.

Summit-ul european de saptamana trecuta a adus intr-adevar schimbari de talie istorica, acordul la care au ajuns liderii europeni mergand in directia crearii unei regiuni mai coerente din punct de vedere fiscal.

Interventia organismelor comunitare in constructia politicilor fiscale nationale este un pas foarte important: o parte din suveranitatea nationala este afectata in numele stabilitatii macroeconomice.

Deficitele structurale, cele care tin seama de cresterea potentiala, pe termen lung, a PIB si de situarea in cadrul ciclului economic, urmeaza sa fie limitate la 0,5% din PIB. Intr-o lume in care finantarea devine tot mai dificila, hotararea ar asigura stabilizarea necesitatii de finantare, fapt care constituie o decizie inteleapta pe termen lung.

Pe termen mai scurt, insa, efectul de franare a economiei europene impus de masurile de austeritate ar putea fi dureros.

