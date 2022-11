Ciudatul univers paralel al economiei Germaniei - ajuta sau scufunda Europa?

Daca rezultatul alegerilor a confirmat pozitia dominanta a Angelei Merkel in politica din Germania, in schimb ministrul de Finante, Wolfgang Schauble, ii acuza pe critici de faptul ca traiesc "intr-un univers paralel".

Ministrul de Finante a descris punctul de vedere al politicii actuale a Berlinului, el declarand ca profetiile apocaliptice ale scepticilor au fost gresite, potrivit Financial Times.

"Lumea trebuie sa se bucure de semnalele pozitive din zona euro care au venit in continuu in aceste zile. Daca depresiunea si somajul in masa pot fi vazute ca un succes, atunci ajustarea din zona euro poate fi considerata un adevarat triumf", a spus Schauble.

Merkel a invins Ce inseamna o coalitie cu social- democratii pentru Romania si Europa - analisti

Doi analisti, Kevin O'Rourke de la Universitatea Oxford si Alan Taylor de la Universitatea California, au facut o analiza a situatiei din zona euro.

Asadar, unde se gaseste in prezent zona euro? Somajul este la 12%, produsul intern brut (PIB) din trimestrul al II-lea este cu 3% mai mic decat varful atins anterior crizei. In ultimul semestru, PIB-ul Spaniei a fost cu 7,5% sub nivelul mentionat, al Portugaliei cu 7,6% mai mic, al Irlandei cu 8,4% mai mic, iar al Greciei cu 23,4% mai mic.

Rata somajului este de 12% in Italia, de 13,8% in Irlanda, de 16,5% in Portugalia, de 26,3% in Spania si de 27,9% in Grecia.

Nimeni nu stie daca zona euro va supravietui

Germania a cunoscut o usoara recesiune in 2003. Cel mai mare deficit de cont curent al Germaniei a fost de 1,7% din PIB in anul 2000. Cele mai afectate tari de criza sunt Grecia, Portugalia si Spania, care au deficite mai mari de 10% din PIB.

Germania nu are datorii uriase si nu a avut dificultati in finantarea proprie, insa tarile vulnerabile din Europa inregistereaza datorii imense si multe probleme legate de finantare.

Inainte de criza, economiile lumii si ale zonei euro au generat o cerere puternica pentru exporturile germane. In perioada boom-ului economic, de dinainte de criza, partenerilor Germaniei le-a fost greu sa evite o inflatie ridicata, iar in prezent Germania nu are nicio dificultate pentru mentinerea unui nivel scazut al inflatiei.

Daca productivitatea din zona euro a crescut, in schimb somajul s-a accentuat.

Analiza zonei euro arata ca membrii sai nu pot sa se intoarca la o economie sanatoasa intr-o perioada de timp rezonabila. Ce trebuie facut in aceasta situatie?

Fara o schimbare de filosofie din partea Germaniei, nu se va putea rezolva problema. Insa, acest lucru nu apare in strategia prezentata de ministrul de finante german, Schauble. O tara precum Germania, cu un surplus urias al contului curent nu exporta numai produse.

Ea exporta si faliment si somaj, in special daca o parte din fluxul de capital reprezinta o datorie pe termen scurt. Intre timp, Germania si-a redirectionat excedentul sau in afara zonei euro. Zona euro ar putea fi un succes, dar nu cu o astfel de filosofie. Va supravietui regiunea? Nimeni nu stie cu adevarat.

