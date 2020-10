Economia zonei Euro si-a revenit in trimestrul trei, dar recuperarea completa "este inca indepartata": "In trimestrul patru ar putea avea loc un regres"

Produsul intern brut din zona euro a crescut cu 12,7% in trimestrul al treilea, comparativ cu cele trei luni anterioare, potrivit estimarii semnal publicata vineri de biroul european de statistica Eurostat . Analistii se asteptau la o crestere de 9,4%, potrivit Reuters.Cresterea - cea mai puternica inregistrata vreodata - marcheaza revenirea economiei regiunii, dupa o contractie de 11,8% in al doilea trimestru. Dar aceasta revenire este probabil limitata, avand an vedere ca guvernele inaspresc din nou restrictiile sociale."Economia zonei euro si-a revenit in trimestrul al treilea, odata cu deblocarea activitatilor, dar recuperarea completa este inca indepartata, iar in trimestrul al patrulea ar putea avea loc un regres", a declarat Claus Vistesen, economist la Pantheon Macro, intr-o nota adresata clientilor.Franta PIB -ul Frantei a crescut cu 18,2% intre iulie si septembrie, a anuntat institul de statistica al tarii, Insee. PIB-ul Frantei s-a contractat cu 13,7% in trimestrul al doilea, care a inclus prima luna completa (aprilie) de carantina la nivel national ca urmare a pandemiei de coronavirus."Cresterea masiva a PIB-ului francez in al treilea trimestru nu linisteste autoritatile sau populatia, care se lupta acum cu a doua carantina nationala", a declarat Andrew Kenningham, economist-sef la nivel european la Capital Economics, intr-o nota adresata clientilor.In pofida imbunatatirii din perioada de vara, "PIB-ul a ramas cu mult sub nivelul la care se afla inainte de criza sanatatii", potrivit Insee. Pe o baza anuala, PIB-ul a scazut in trimestrul al treilea cu 4,3% fata de intervalul similar al anului trecut.Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat miercuri instituirea unei a doua carantine, incepand de vineri, din cauza cresterii rapide a numarului de infectii in ultimele saptamani. Aceasta inseamna ca restaurantele, barurile si magazinele neesentiale au fost inchise din nou. Cu toate acestea, scolile si fabricile isi vor continua activitatile.GermaniaIn Germania, PIB-ul a avansat in trimestrul al treilea cu 8,2% fata de trimestrul anterior, in urma unui consum mai mare al populatiei, a cresterii solide a exporturilor si a unei activitati pozitive in industria prelucratoare, a anuntat biroul de statistica al tarii, Destatis.Economia germana se contractase cu 9,8% in al doilea trimestru al anului."Aceste imbunatatiri sunt pe cale sa fie anulate de al doilea val de Covid-19 si de o noua runda de blocaje nationale", a mai spus Kenningham.Andreas Rees, economist-sef german la UniCredit, are o opinie similara: "Probabilitatea unei incetiniri usoare a activitatilor economice in trimestrul al patrulea este mare".Banca Centrala Europeana a sugerat joi ca va adopta noi masuri de stimulare in zona euro. Banca centrala isi va revizui asteptarile economice pentru regiune in luna decembrie si va decide atunci in ce masura va fi nevoie de sprijin suplimentar.