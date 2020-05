BCE: Economia zonei euro ar putea scadea intre 8% si 12% in 2020

Ziare.

Anterior, BCE estimase un declin intre 5% si 12% pentru 2020, dar Lagarde a avertizat ca scenariul "moderat" este deja depasit si in prezent se au in vedere scenarii "medii si severe", transmite Reuters.Conform previziunilor economice de primavara, publicate pe data de 6 mai de Comisia Europeana (CE), zona euro ar urma sa inregistreze in acest an o contractie record de 7,7%, urmand ca in 2021 sa cunoasca o crestere de 6,3%.In acelasi timp, economia Uniunii Europene (UE) va scadea cu 7,4%, in 2020, dar va inregistra un avans de 6%, anul viitor.