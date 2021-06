Economia zonei euro are parte de cel mai ridicat nivel de incredere din ultimii 21 de ani

Potrivit datelor publicate marti de Comisia Europeana, indicele sentimentului economic (ESI) a urcat in iunie la 117,9 puncte, de la 114,5 puncte luna precedenta. Cifra comunicata de Executivul comunitar difera de estimarile analistilor, care se asteptau la un avans de pana la 116,5 de puncte.In industrie, optimismul a crescut pentru a saptea luna consecutiv, ajungand la nivelul record de 12,7 puncte, de la 11,5 puncte luna precedenta, in timp ce analistii estimau un avans pana la 12,3 puncte.Increderea in sectorul serviciilor, responsabil pentru doua treimi din PIB -ul zonei euro, a inregistrat a cincea luna de crestere consecutiva, ajungand la 17,9 puncte in iunie, de la 11,3 puncte luna precedenta. Este cel mai ridicat nivel incepand din august 2007.Increderea consumatorilor a urcat la minus 3,3 puncte luna aceasta, de la minus 5,1 puncte luna precedenta, a cincea luna de crestere consecutiva.Indicele legat de asteptarile privind forta de munca a urcat la 111,6 puncte in iunie, datorita planurilor de angajari din industrie si servicii, care au compensat declinul usor din constructii.Datele publicate marti de Comisia Europeana sunt rezultatul unui studiu efectuat in perioada 1 - 21 iunie.In mai, Comisia Europeana a estimat ca economia UE va creste cu 4,2% in 2021 si cu 4,4% in 2022, in timp ce zona euro va inregistra un avans de 4,3% anul acesta si de 4,4% anul viitor.