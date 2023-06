Grecia va fi aruncata peste bord de restul UE? Cum raspunde Tsipras, la intalnirea cu Putin

Premierul grec, Alexis Tsipras, este increzator ca tara sa nu va fi "aruncata peste bord" de catre partenerii europeni, in contextul vizitei sale in Rusia, unde s-a intalnit cu presedintele Vladimir Putin.

"Suntem pasageri cu drepturi egale", a comentat liderul elen, intrebat de jurnalisti daca vor fi dati afara din zona euro, arata Telegraoh.

"Nu vom fi aruncati peste bord. Nu suntem o colonie", a mai punctat premierul grec.

A cerut Grecia ajutor financiar din partea Rusiei? Ce spune Putin

Tsipras s-a intalnit, miercuri, cu presedintele rus Vladimir Putin.

"Grecia nu ne-a adresat o cerere de ajutor financiar", a spus liderul de la Kremlin, care a precizat totusi ca Rusia ar putea oferi credite pentru proiecte comune mai ample cu elenii in viitor.

Presedintele rus a mai declarat ca Moscova ar fi interesata sa participe la oferte de privatizare, in cazul in care Grecia va organiza astfel de licitatii, si si-a exprimat speranta ca firmele din Rusia nu vor fi dezavantajate in fata altor posibile companii.

"Am convenit sa acordam mai multa atentie cooperarii in privinta investitiilor. Pana acum, cifrele au fost destul de modeste la acest capitol", a spus liderul de la Kremlin.

Putin a afirmat, de asemenea, ca Grecia poate deveni un centru de distributie a energiei.

Vizita lui Tsipras la Moscova are loc cu o zi inainte de data programata pentru plata de catre Grecia a sumei de 450 de milioane de euro catre FMI, in cadrul programului de asistenta convenit.

C.P.

Ads