Autor: Teodora Bodeanu
Marti, 26 Iulie 2011, ora 15:24
Grecia vrea sa faca primul pas pentru evitarea incapacitatii de plata in luna august
Oficialii eleni vor ca schimbarea de obligatiuni cu unele cu maturitatea mai lunga sa inceapa in luna august si sa fie finalizata rapid, acesta fiind primul pas pentru a scapa de amenintarea intrarii in incapacitate de plata.

Creditorii privati ai Greciei vor trebui sa suporte o pierdere de 21 la suta pe obligatiuni, ca parte a contributiei de 37 de miliarde de euro pe care o vor avea in cadrul programului de salvare a Greciei, stabilit saptamana trecuta in cadrul summit-ului zonei euro, relateaza Reuters.

"In urmatoarele zile, in colaborare cu bancile, vom elabora procedura exacta pe care detinatorii de obligatiuni elene o vor urma, avand la dispozitie patru optiuni pentru schimbarea acestora", a declarat viceministrul de Finante, Filippos Sachinidis.

Institul International de Finante (IIF) a estimat ca rata de participare in program va fi de 90 la suta.

Agentiile de rating au anuntat deja ca vor considera programul de schimbare a obligatiunilor drept o intrare partila in incapacitate de plata. Luni, Moody's a anuntat ca scadea ratingul pana la nivelul de "default", dupa ce a retrogradat tara cu trei trepte, pana la Ca.

romanianwars
romanianwars
rank 1
"in colaborare cu bancile"
fraza cheie :)). Adio sclavi greci.
