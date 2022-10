Intrarea in zona euro, amanata pe termen nedefinit?

Romania a ratat, din punct de vedere tehnic, adoptarea monedei euro in 2015, acest lucru fiind confirmat si de guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. Insa, potrivit analistilor, este posibil ca autoritatile sa nici nu-si fi dorit cu adevarat sa intre in zona euro.

Problemele de ordin tehnic sunt clare: pentru a adopta moneda unica in 2015, Romania ar fi trebuit sa intre in mecanismul de schimb valutar cel mai tarziu la 1 ianuarie 2013, iar acest lucru nu poate fi realizat, avand in vedere ca mai sunt doar doua luni pana la deadline.

"Ca sa intram mai tarziu ar trebui sa discutam cand ar fi in 2015. 1 ianuarie nu se mai poate si este o intreaga tevatura ca sa obtii o derogare ca sa fie 1 iulie sau 1 octombrie", a explicat, pentru Ziare.com, Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului bancii centrale.

De asemenea, a treia problema este reprezentata de alegerile parlamentare, care se vor sustine pe 9 decembrie. "Mai este o luna pana la alegeri. Va fi un nou guvern, care va decide cu BNR si cu alte autoritati ale statului cand si cum va fi intrarea in zona euro. Nici un guvern, inainte de alegeri, nu va lua o asemenea decizie", a adaugat Vasilescu.

In plus, pentru a ne califica pentru intrarea in zona euro, Romania ar trebui sa indeplineasca doua serii de criterii. Unele de convergenta nominala, ce includ tinte specifice privind deficitul bugetar, nivelul datoriei si al inflatiei sau stabilitatea cursului de schimb valutar.

In aceasta privinta, Romania sta destul de bine, desi nu sunt indeplinite chiar toate conditiile. "In criteriile formale intra deficit bugetar de 3%, inflatia nu mai mare de 1,5 puncte procentuale decat media celor mai performante trei tari, datoria publica sub 60% din PIB. La criteriul cursului de schimb, trebuie sa fii in mecanismul ratelor de schimb ca sa-l evaluezi, lucru pe care nu-l avem, pentru ca nu suntem in mecanism. Si inflatia suntem inca departe si inflatia probabil o sa creasca putin in perioada urmatoare", a precizat Ionut Dumitru, economistul sef al Raiffeisen Bank si presedintele Consiliului Fiscal, pentru Ziare.com. "Dar, cu eforturi, in cativa ani de zile am putea indeplini din punct de vedere formal aceste criterii de convergenta nominala", a adaugat el.

Convergenta reala, cea mai mare problema

Chiar daca am putea indeplini criteriile formale, cantitative, in cativa ani, lucrurile nu stau la fel de bine in cazul convergentei reale, care tin de dezvoltarea tarii.

De exemplu, cea mai saraca tara intrata in zona euro, Estonia, avea un PIB pe cap de locuitor echivalent cu 65 la suta din media zonei euro. In Romania, nivelul este de numai 45%, potrivit lui Dumitru.

"Ar trebui sa ai un nivel de convergenta reala suficient de ridicat pentru a putea intra cu succes intr-o zona monetara unica. Nu zice nimeni ca trebuie sa ai 50%, 60%, 100%. Dar, din experientele cu alte tari, Grecia, Portugalia, Spania, care au probleme majore in acest moment, trebuie sa tragem niste invataminte, sa fim bine pregatiti", a spus presedintele Consiliului Fiscal.

De asemenea, Romania trebuie mai intai sa completeze reformele structurale, inainte de a se gandi macar la adoptarea euro. Astfel, este nevoie de rezolvarea problemelor companiilor de stat, unde sunt mari dificultati, dar si cele din zona agriculturii, deloc competitiva in prezent.

"Probabil ca ar trebui sa asteptam foarte mult timp, lucru care iar nu este recomandabil. Trebuie sa facem un compromis, sa gasim balanta corecta intre a mentine presiunea pe reformele structurale versus capacitatea noastra de a indeplini criteriile de convergenta reale", a spus Dumitru.

Cat de mult ne dorim in zona euro?

Pe langa criteriile de ordin economic pe care trebuie sa le indeplinim, unul din cele mai importante aspecte il reprezinta si dorinta: a Romaniei de a intra in zona euro, a celorlalti membri de a ne primi in uniunea montera.

In prezent, luand in considerare situatia Greciei, Portugaliei si Spaniei, este putin probabil ca statele mai bogate, gen Franta si Germania, sa-si mai doreasca un nou membru slab dezvoltat, pe care ar trebui sa-l sustina financiar si mai mult.

Pe de alta parte, nici autoritatile din Romania nu par sa se grabeasca in acest sens, avand in vedere faptul ca ar avea de pierdut din punct de vedere politic, este de parere profesorul de economie Bogdan Glavan.

"Ma uit la traseul Romaniei de pana acum si nu mi se pare ca autoritatile au facut tot ceea ce s-a putut pentru a intra in 2015. Mi se pare ca nu s-a dorit. Deci se pune si intrebarea asta: oare clasa politica isi doreste? Mie mi se pare ca nu", a declarat Glavan, pentru Ziare.com.

"Pentru a fi membru cinstit in zona euro trebuie sa ai un dosar curat. Nu poti sa spui ca ai luat o nota buna pe ultimul trimestru si s-a facut media 5 si poti sa intri. Aceasta inconsistenta a Romaniei justifica faptul ca Romania nu pare sa fi urmarit sa fie un candidat cu sanse reale. Intrarea in zona euro costa politic. Inseamna sa cheltuiesti mai putini bani de la buget, sa nu mai apelezi la tiparnita de bani ca sa scazi rata dobanzii dupa cum vrei tu", a explicat profesorul de economie.

Potrivit spuselor sale, daca Romania ar vrea neaparat sa benficieze de avantajele monedei unice, ar putea adopta un regim de concurenta monetara, in care platile in euro sa se faca in mod legal pe teritoriul Romaniei. "Am vrut sa beneficiem de posibilitatea de a tipari bani, de a avea cheltuieli publice mari, insa vanzand iluzia ca ne pregatim asiduu ca sa fim o tara cu un sistem economic sanatos. Fals", a comentat Glavan.

Potrivit lui Adrian Vasilescu, insa, Romania nu va fi influentata de aceasta amanare, nici un mod pozitiv, nici negativ.

"Eu cred ca nu va avea nici un efect. Zona euro insasi are probleme mari. Criza datoriilor suverane se accentueaza, deficitele bugetare sunt mari in toata zona euro, problema stabilitatii in zona euro se pune si ea. Nu punem nici cu minus, nici cu plus", a conchis consilierul guvernatorului bancii centrale.

