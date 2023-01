Isarescu: Romania nu poate adera la zona euro in 2019 - Care sunt motivele

Tinta de adoptare a monedei europene in 2019 nu mai este fezabila, intrucat ca Romania ar trebui sa intre in anticamera zonei euro cel tarziu in iunie 2016, si este necesara o foaie de parcurs agreata la nivel national, inainte de a stabili data aderarii, potrivit guvernatorului BNR, Mugur Isarescu.

"Tinta 2019 pentru euro nu mai este fezabila pentru ca ar fi trebuit ca, cel mai tarziu in iunie 2016, sa intram in ERM II, anticamera zonei euro, pentru care pregatirea e complicata. Tehnic nu mai este posibil, char daca am dori politic", a declarat guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, la briefingul dupa sedinta de politica monetara a Consiliului de Administratie al bancii centrale.

Chiar si in situatia intrarii in anticamera in iunie 2016 cu un efort deosebit de a indeplini conditiile, ceea ce este improbabil, daca nu imposibil, mai exista perioada de minimum doi ani in care Romania trebuie sa ramana in aceasta, fara a garanta intrarea in zona euro in 2019 si demersurile nu trebuie fortate in acest moment.

"Noi avem o abordare pe care am mai spus-o si o s-o propunem din nou Guvernului, presedintelui ca, inainte de orice decizie, de stabilirea unei date, sa ne facem o foaie de parcurs, trebuie sa stim ce inseamna atingerea acelei date, o foaie de parcurs care sa fie discutata politic, sa fie insusita si de opozitie, pentru ca la anul suntem in alegeri. Pentru foaia de parcurs trebuie un consens la nivel national, mai mult decat unul politic poate", a adaugat Isarescu.

Romania si intrarea in zona euro: Un indice important e tras in jos de economia subterana

Seful BNR a punctat ca societatea romaneasca trebuie sa inteleaga ca aderarea la euro este un proces complicat, care presupune nu doar schimbarea monedei, ci schimbari in toate componentele societatii, inclusiv in plan cultural.

"Plus ca trebuie sa raspundem la mai multe intrebari: comiterul de trecere la euro din ceva fi format? Cat va fi guvernamental, cat va cuprinde partea tehnica din banca centrala, cat va acoperi societatea civila? Raspunsul la aceste intrebari va veni pe cale de consecinta", a precizat Isarescu.

Totodata, el a reamintit ca celelalte tari din regiune care intentioneaza sa adere la euro nu si-au fixat o data anume, ci vor sa astepte pentru cand situatia va fi adecvata sau cand conditiile vor fi indeplinite.

