Noi reguli in zona euro: Politica bugetara a guvernelor, strict monitorizata

Statele din zona euro vor fi obligate sa ia masuri pentru corectarea politicilor bugetare si sa ofere statistici reale cu privire la datele economice, potrivit unui pachet de legi privind guvernanta economica, aprobat, miercuri, in Parlamentul European.

Conform noilor reguli, deciziile Comisiei Europene sunt adoptate daca statele din zona euro nu obtin o majoritate pentru a le respinge. Guvernele nu vor putea nici sa aleaga sa nu faca nimic, deoarece va fi emis un avertisment, in cazul in care Consiliul nu voteaza in 10 zile de la propunerea Comisiei, se arata intr-un comunicat de presa al Parlamentului European.

In cazul in care Consiliul voteaza impotriva propunerii Comisiei, rezultatul votului va fi facut public, iar Consiliul va trebui sa ofere Parlamentului European o explicatie publica.

Desi statele membre au insistat foarte mult impotriva acestui lucru, Parlamentul European a castigat dreptul de a audia public ministrii de Finante ai statelor care au primit un avertisment.

Parlamentul European a mai cerut Comisiei sa ia in considerare si tarile cu surplusuri mari de cont curent, nu numai pe cele cu deficite, ca posibila cauza a unui dezechilibru macroeconomic. Initial, statele membre au insistat ca numai tarile cu deficite sa fie investigate, insa noile reguli impun Comisiei sa ia in considerare si posibilitatea ca tari precum Germania sau Olanda sa cauzeze instabilitate. Prin urmare, si acestor tari li se va putea cere sa faca reforme.

Acordul include si alte ameliorari, impuse de parlamentari:

- introducerea in textele juridice a semestrului european (evaluarea anuala a bugetelor nationale pentru coordonarea politicilor economice), acordand o greutate legala acestei proceduri;

- stabilirea unui cadru legal pentru supravegherea programelor de reforma nationale,

- competente crescute acordate Comisiei, care va putea solicita furnizarea mai multor informatii decat era prevazut anterior si prin instituirea de misiuni de supraveghere in statele membre;

- noua amenda (de 0,2% din PIB) in cazul prezentarii de statistici frauduloase de date privind deficitele si datoria;

- sanctiune privind depozitul prin aplicarea unei dobanzi (0,1% din PIB) in cazul in care un stat membru nu actioneaza conform recomandarilor pentru corectarea dezechilibrelor macroeconomice;

- cresterea independentei organismelor de statistica;

- protejarea proceselor de negociere sociala si a acordurilor de calculare a salariilor in formularea recomandarilor.

