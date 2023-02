Moneda euro a fost creata sa uneasca Europa. Acum o desparte. Grecii sunt furiosi ca salvatorii de la Berlin le impun conditii dificile pentru ajutorul acordat. Nemtii, ca trebuie sa suporte costul salvarii unei tari "administrate prost".

La inceputul crizei, multi greci spuneau ca Berlinul datoreaza bani Greciei, pentru invadarea tarii in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, relateaza MONEY.ro. Ziarele nemtesti i-au descris pe greci ca fiind niste cheltuitori lenesi. Panagiotis Kalabokas, pensionar grec, spune ca imaginea gecilor in Germania este gresita. "Cum termina turele, in Germania, muncitorii rup usa. In Grecia, lucram peste program cand este nevoie", a spus Panagiotis Kalabokas, citat de Reuters.

Unii greci cred, de asemenea, ca firmele din Germania nu au jucat cinstit. Dimitrios Papagikas, care detine o spalatorie, este revoltat ca o companie similara de renume in Grecia, Izola, a fost inchisa din cauza competitiei neloiale din partea unui rival german. Totusi, Papagikas este de parere ca Germania are tot dreptul sa ceara Greciei sa faca reforma. "Oricine da bani cu impumut vrea sa se asigure ca-si va vedea banii inapoi", spune Papagikas. Cititi mai mult despre Povestea celor doua Europe: cum se impaca nemtii cu grecii pe Money.ro.

