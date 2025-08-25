Provocare pentru europeni: Definirea unei strategii de crestere

In Europa s-au intensificat apelurile pentru definirea unei strategii privind cresterea si intoarcerea paginii austeritatii care a dominat in momentul de apogeu al crizei, dar politicienii se confrunta cu dificultati in a gasi solutii concrete pentru a repune in miscare economia, relateaza duminica France Presse.

La originea acestei schimbari se afla constientizarea faptului ca masurile de austeritate impuse in Europa au agravat uneori dificultatile unor tari, complicandu-le sarcina de a reduce ulterior deficitele.

O prima bresa a fost deschisa de propunerea candidatului socialist in alegerile prezidentiale din Franta, Francois Hollande, de a renegocia pactul european dorit de germani pentru a intari disciplina bugetara. Ideea este de a adauga o dimensiune de crestere in acest tratat.

Taxata initial drept dovada de ''naivitate'', propunerea lui Hollande a primit saptamana aceasta sprijinul neasteptat al cotidianului britanic Financial Times.

"Cu cat climatul economic devine mai dificil, cu atat mai mult apologetii austeritatii sunt izolati. Este incurajator sa vezi ca tot mai multi politicieni, printre care si Francois Hollande, fac apel la o strategie europeana de crestere", a scris FT.

Socialistul francez are deja adepti: opozitia din Germania reproseaza pactului ca nu este preocupat decat de disciplina bugetara si nu contine nimic care sa stimuleze cresterea in Europa. Presedintele portughez Anibal Cavaco Silva a facut apel, de asemenea, la UE sa puna in aplicare o strategie pentru "a face fata stagnarii economice actuale".

De multe ori insa, aceste declaratii nu sunt insotite de revendicari precise. Chiar si ambitiile lui Hollande ar putea fi revizuite in jos daca va fi ales presedinte. Pactul bugetar este deja in curs de ratificare, ceea ce complica o eventuala renegociere.

''Un program de sprijinire a cresterii trebuie sa includa masuri concrete care au un efect imediat. Europa vorbeste de prea mult timp de crestere, dar nu face suficient", noteaza critic FT.

Viena a propus intemeiat crearea in cadrul UE a unui fond destinat cresterii, care s-ar baza pe restructurarea creditelor existente, pentru a promova intreprinderile mici si mijlocii inovatoare. Aceasta idee se face ecoul propunerilor Comisiei Europene, care intentioneaza sa distribuie mai bine fondurile europene pentru a sprijini IMM-urile si a combate somajul in randul tinerilor.

Cu toate acestea, nu s-a concretizat nimic, in pofida organizarii, de la inceputul anului, a doua summituri europene dedicate cresterii si locurilor de munca.

Liderii europeni sunt divizati cu privire la modul de a stimula cresterea: 12 tari grupate in jurul premierului britanic, David Cameron, si al celui italian, Mario Monti, sustin o piata unica intarita si reforme ale pietei fortei de munca. In schimb, tandemul franco-german pledeaza pentru mai multa coordonare a politicilor fiscale pentru a redemara economia.

In opinia economistului Jean Pisani-Ferry, problema este ca unele tari nu sunt convinse ca stimularea cresterii este o prioritate. "Strategia germana este de a spune ca ajustarile bugetare sunt necesare pentru a permite o reechilibrare a conturilor'', explica directorul Institutului European Bruegel. ''Si aceasta chiar cu pretul unor sacrificii dureroase'', adauga el.

