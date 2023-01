Cum reușesc românii să economisească bani: "Cheltuiam cam 1.000 - 1.500 de euro lunar pe absolut nimic și inutil"

Cei mai mulți români resimt scumpirile din ultima perioada și încearcă să facă economii. Nu toți știu cum ar putea să cheltuiască mai puțin, iar unii cer sfaturi în mediul online.

Este cazul unei românce care și-a propus să nu aloce mai mult de 1.000 de lei pe lună pentru alimente începând din acest an. Aceasta cere ponturi într-o postare pe Facebook.

"Am și eu nevoie de ajutor. Sper să nu mă luați în ras, până ieri și cred că și acum sunt o cheltuitoare destul de mareeee, cheltuiam cam 1.000-1.500€ lunar pe absolut nimic și inutil care ulterior aruncăm sau îmi dădea seama că nu am nevoie.

De ieri am zis să mă schimb să fiu strângătoare și nu așa mână largă. Am zis că voi aloca buget pentru alimente maxim 1000 lei.

Menționez că lunar avem un venit de 2000-2500 € fără chirie sau altele. Unde îmi recomandați să fac cumpărăturile? Aș dori sfaturi și ponturi va rog. Trebui să mă temperez și am nevoie de sfaturi și ajutor", a scris aceasta pe grupul Buget de familie.

Plan la început de săptămână

Mai mulți dintre membrii grupului i-au dat sfaturi și s-au referit la experiențele personale.

"1000 lei la 2 persoane vin 500/ persoană pe lună. Deci 125 lei/ săptămână. Deci cam 17 lei pe zi, dacă mâncați trei mese vin maxim 6 lei/ masă, dacă mâncați două mese vin 8.5 lei/ masă.

Ce mă ajută pe mine să arunc foarte puțină mâncare este să gătesc exact cât se mănâncă și să fac plan la început de săptămână în funcție de ce am deja în frigider/ congelator și în funcție de ce ofertă văd."

"Asta e la fel că mâncatul compulsiv, știți că nu este bine, dar totuși o faceți. Fiecare hipermarket are oferte, trebuie doar să le urmăriți. Eu am descărcat de la fiecare hiper aplicația lor pe telefon și așa văd ce oferte sunt."

"E nerealist să reduceți cheltuielile la 1000 de lei așa brusc. Eu de exemplu îmi iau legume/ fructe pentru maxim 5 zile. Legume pentru 3 zile. Prefer să merg mai des la magazin decât să merg o dată pe săptămâna, să iau mult și să arunc."

"Mergi cu lista la cumpărături și întotdeauna mâncat. Când ai timp treci prin piață și ia fructe legume de sezon. Gătește cât mănânci. Dacă te saturi de un fel de mâncare congelează ce rămâne."

"Cum găsim ofertă luăm minim 10 bucăți"

"Ca idei de mic dejun de buget, eu prefer iaurt cu cereale, omletă, terci de ovăz cu fructe gen mere și unt de arahide, o pungă de ovăz nu e mai mult de 3 lei, mere am găsit cu 2lei/ kg la piață. Pâine facem de casă, dar niciodată nu am calculat dacă chiar economisim din asta.

La prânz/ cină, avem diverse combinații de proteină gen pulpe inferioare/ superioare/ dezosate/ șnițel/ ficați/ pipote+ piure/ cartofi natur/ mămăligă/ mazăre/ cartofi la cuptor/ spanac/ legume la cuptor.

Menționez că gătesc pentru mine, soț+ doi pitici.

Oricând găsesc carne la 30% reducere iau cât încape în congelator, iar acasă o porționezi pentru că e prea mult pentru noi să mâncăm la o masă 1 kg de pulpe de exemplu, uneori o și condimentez cu ce ne place nouă, apoi o videz și o congelez. Acum că a fost postul am găsit multă carne.

În afară de asta, noi suntem mari consumatori de unt+ulei de măsline, cum găsim oferta de unt la 10 lei luăm minim 10 bucăți, dar e ceva ce sigur nu se strică la noi în frigider, deci dacă aveți ceva ce știți sigur sigur că nu va puteți lipsi, urmăriți ofertele și când apare, puteți lua cantitate industrială, ca să zic așa."

"Începe să notezi tot"

"În primul rând începe să notezi tot, dar absolut tot ce cheltuiești. Eu am notițe pe telefon. Notez la începutul lunii ce cheltuieli am (facturi, servicii, cadouri pt diverse ocazii, țigări, etc), cât intenționez să pun deoparte (fac transfer în ziua în care îmi intră salariul către un alt cont) și văd exact cât îmi rămâne de cheltuit. Apoi notez când ies din magazin fiecare leu cheltuit. Încet încet m-am autoeducat așa și sincer e extrem de bine. Notând vezi exact pe ce dai banii aiurea."

"1000 de lei pentru 2 persoane mi se pare extrem de puțin. Din experiență personală, cred că ar trebui să va gândiți la un buget cel puțin dublu pentru mâncare. Este adevărat că atunci când veniturile sunt foarte mici te descurci cu ce poți, dar la dvs nu este cazul. Nu cred că poți mânca sănătos și echilibrat nutritiv cu 500 lei de persoană pe lună. Din nou, lipsurile ne obligă să ne descurcăm cum putem, dar nu e cazul la dumneavoastră. Sfatul meu ar fi să gătiți mai mult în casă, să comandați mai puțin, să limitați fast food ul și semipreparatele și să țineți o evidență a cheltuielilor. Sănătatea este importantă, iar ce mâncăm ne afectează pe termen lung."

"Comand acasă prin aplicație"

"Eu comand acasă prin aplicație. Mi se pare mult mai ok decât să merg în magazin și să mă uite dzeu băgând în coș. Așa văd clar ce am în coș și cât costă și la final mă mai uit o dată pe lista și îmi pun întrebarea dacă am nevoie de toate produsele acelea. De multe ori mai scot câteva pt că îmi dau seama că nu am nevoie de ele și le băgasem în coș așa impulsiv.

Înainte de cumpărat îmi fac o listă cu ce vreau să gătesc (mă consult cu restul membrilor familiei ca să nu mă trezesc că fac mâncarea și apoi nu mănâncă nimeni) în săptămâna respectivă, ce am în frigider, congelator și în funcție de astea cumpăr ce am de cumpărat.

Referitor la prețurile magazinelor, aleg magazinul în funcție de ce am de cumpărat, ce oferte au, etc. Cumpărând 90% prin aplicație, dacă am răbdare, pot să îmi împart produsele și iau din 2 magazine, în funcție de unde e mai ieftin.

Referitor la gătitul în sine, unele feluri de mâncare le gătesc în cantități mai mari (mâncare de mazăre, fasole, spanac, supe, sosuri pt paste, brioșe, clătite) și le congelez. La fel fac și cu legumele crude (rădăcinoase, ceapă, ardei) tot ce văd că nu o să fie folosit prea curând, toc sau tai, pun în zip lock și congelez.

1000 de lei este realizabil pt 1 max 2 persoane și dacă gătești mega economic și nu iei eu știu ce extras, doar strictul necesar având în vedere prețurile care se practică în ultimul timp. Cu 125 de lei pe săptămână nu prea poți să mai iei mare lucru."

"Vă recomand să gătiți doar pentru masa respectivă. Dacă va rămân 1-2 porții le puneți în caserolă - masă pt a doua zi la serviciu.

Nu are rost să pregătiți pentru mai multe zile același feluri de mâncare pentru că sigur vor ajunge la gunoi."

"Deja sunteți cu un pas înainte că vreți să luați măsuri. Când vreți să cumpărați ceva să vă gândiți de două ori dacă aveți nevoie sau e doar un moft, ori îl vreți și atât. M-a ajutat enorm să nu mai cumpăr prostii. Plus. Nu luați la dvs mai mulți bani decât pentru listă, că sigur mai apare ceva ce vă gândiți că ar fi ok de cumpărat."

