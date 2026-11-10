Câți bani ar trebui să pună românii deoparte pentru zile negre. Adrian Negrescu: "Prețurile nu vor coborî în 2027, ci doar vor crește mai încet"

Analistul economic Adrian Negrescu a lansat un avertisment pentru populație marți, 10 noiembrie, subliniind că anul 2027 va aduce o presiune fiscală uriașă și o scădere continuă a puterii de cumpărare, context în care constituirea unui fond de urgență devine o obligație de supraviețuire. Într-o analiză detaliată a realității economice, specialistul a demontat iluzia unei relaxări a prețurilor în perioada următoare și a calculat exact câți bani cash trebuie să aibă puși deoparte o familie cu venituri medii în România pentru a nu ajunge în incapacitate de plată.

Conform datelor financiare actuale, o gospodărie în care intră două salarii medii cumulează un venit net de aproximativ 11.500 de lei pe lună. În condițiile în care cheltuielile de bază structurate pe plata chiriilor, rate, utilități și alimente se ridică la 7.000–8.000 de lei, Negrescu recomandă ca plasamentul minim de siguranță să atingă praguri stricte.

„Regula general acceptată spune că un fond de urgență ar trebui să acopere cheltuielile esențiale pe trei până la șase luni. Nu e vorba de venitul total, ci de banii fără de care o familie nu poate funcționa: chiria sau rata, utilitățile, mâncarea, transportul, medicamentele și ratele la credite. Concret, o familie cu două salarii medii are un venit net de aproximativ 11.500 de lei pe lună.

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Dacă cheltuielile ei esențiale ajung la 7.000–8.000 de lei, fondul minim de urgență ar fi de circa 21.000–24.000 de lei pentru trei luni. Ideal ar fi 40.000–48.000 de lei pentru șase luni. Pentru familiile cu un singur venit, cu copii mici sau în care cineva lucrează într-un domeniu instabil, eu aș merge spre pragul de șase luni. Știu că pentru mulți români aceste sume par greu de atins. De aceea, primul obiectiv realist este o lună de cheltuieli, apoi construim treptat”, a punctat Negrescu la România TV.

Ghidul tăierilor dure: Unde se ascunde risipa

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Pentru reechilibrarea bugetelor care funcționează la limită, analistul propune o revizuire drastică a costurilor lunare banale, dar interzice categoric eliminarea cheltuielilor destinate sănătății, asigurărilor esențiale sau educației minorilor.

„Primele care trebuie tăiate sunt cheltuielile care nu se văd, dar se adună. Vorbim de abonamentele uitate la platforme de streaming, aplicații și săli de sport nefolosite, de comenzile zilnice de mâncare, de cumpărăturile impulsive și de schimbarea telefonului doar pentru că a apărut un model nou. Tot aici intră cumpărăturile în rate „fără dobândă” pentru lucruri de care nu avem nevoie urgentă.

În schimb, nu aș face economii la sănătate, adică la controale, tratamente și medicamente, pentru că o problemă amânată devine mai târziu una mult mai scumpă. La fel, nu aș tăia din educația copiilor, din alimentația de bază sau din întreținerea locuinței și a mașinii, dacă de ea depinde serviciul. Nu aș renunța nici la asigurările esențiale. Austeritatea înseamnă să tai risipa, nu siguranța”.

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Plata automată și supraviețuirea de la o leafă la alta

Pentru cetățenii care nu reușesc să pună niciun leu deoparte, Negrescu recomandă monitorizarea scrisă a fiecărui cost mărunt și aplicarea unei strategii automate de reținere a banilor încă din prima secundă a încasării drepturilor salariale.

„Primul pas este să știi exact unde se duc banii. Majoritatea familiilor care spun că nu le rămâne nimic descoperă, după o lună în care notează fiecare cheltuială, sute de lei pierduți pe lucruri mărunte. Al doilea pas este să te plătești pe tine primul: în ziua în care intră salariul, muți automat o sumă mică într-un cont separat, chiar și 100–200 de lei, înainte de orice altă cheltuială. Nu contează suma, ci obiceiul.

Merită apoi renegociate contractele de telefonie, internet, energie și asigurări, pentru că ofertele se schimbă și mulți plătesc prețuri vechi și mai mari. Și, dacă bugetul nu mai poate fi strâns de la cheltuieli, soluția trebuie căutată la venituri: o calificare suplimentară, o activitate part-time sau o discuție argumentată cu angajatorul despre salariu”.

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Capcanele fatale ale creditării curente

Cea mai gravă eroare financiară identificată în comportamentul de consum al populației rămâne utilizarea descoperitului de cont și a împrumuturilor rapide pentru acoperirea utilităților, metodă care doar triplează datoriile în viitor.

„Cea mai periculoasă greșeală este să acoperi cheltuielile curente cu credite de consum, carduri de credit sau descoperit de cont. Dobânzile rămân ridicate, iar o datorie făcută pentru a plăti facturi nu rezolvă problema, doar o mută în viitor, mult mărită. A doua greșeală este să nu ai niciun ban deoparte și să tratezi fiecare neprevăzut ca pe o criză.

A treia este să păstrezi economiile în numerar, acasă, unde inflația le mănâncă an de an. Consumarea economiilor nu e o greșeală în sine, pentru că exact pentru asta există fondul de urgență. Greșeala e să le consumi pe lucruri care nu sunt urgențe. Iar amânarea cheltuielilor importante, cum ar fi o reparație sau un tratament, iese aproape întotdeauna mai scump. Dacă ar trebui să ierarhizez, cel mai periculos rămâne creditul nou contractat pentru consum”.

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Prognoza aspră pentru noul an fiscal

În viziunea analistului, trecerea în anul 2027 va impune blocarea oricăror noi linii de creditare cu dobânzi variabile și pregătirea pentru o presiune majoră din cauza trecerii impozitelor pe proprietate la cotele pieței libere.

„Anul 2027 nu se anunță unul ușor pentru bugetele familiilor. Inflația ar trebui să scadă, dar prețurile nu vor coborî, ci doar vor crește mai încet. Veniturile nu au recuperat încă puterea de cumpărare pierdută în 2026. Impozitele pe proprietăți se îndreaptă spre valoarea de piață, statul are nevoie de bani pentru deficit și pentru dobânzi, iar presiunea fiscală nu va dispărea, chiar dacă nimeni nu vorbește oficial despre taxe noi.

De aceea, recomandarea mea este ca familiile să-și facă acum un buget pentru 2027 și să pornească de la ipoteza prudentă că veniturile nu vor crește. Ar fi bine să-și reducă datoriile cu dobândă variabilă, să-și construiască măcar o lună de rezervă și să evite angajamentele financiare noi pe termen lung până când situația economică devine mai clară. Cel mai important avertisment: nu vă bazați pe faptul că „se va rezolva de la sine”. În perioadele de austeritate, cei care au un plan și o rezervă trec mult mai ușor prin furtună decât cei care așteaptă să vadă ce se întâmplă”, a conchis Negrescu.

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