50 de moduri de a economisi bani la cumpărăturile alimentare folosind ChatGPT

Unul dintre beneficiile platformelor de inteligență artificială (AI), precum ChatGPT, este abilitatea aproape instantanee de a căuta informații pe internet și de a sintetiza rapid și eficient cantități uriașe de date, economisindu-ți astfel timp și efort. În plus, te pot ajuta și să economisești bani.

De exemplu: cumpărăturile alimentare sunt acum mai scumpe ca niciodată. Prețurile sunt ridicate, inflația se resimte puternic, iar creșterea tarifelor amenință să mărească și mai mult costurile.

Pentru a veni în ajutorul cumpărătorilor, GOBankingRates a cerut recent ChatGPT să compileze 50 dintre cele mai bune moduri de a economisi bani la cumpărăturile alimentare. Iată lista de idei.

1. Planifică mesele din timp

Un plan săptămânal te ajută să previi cumpărăturile impulsive și risipa de alimente.

2. Fă o listă de cumpărături

Cu o listă bine făcută eviți achizițiile inutile.

3. Folosește cupoane

Cupoanele îți pot aduce reduceri la produsele cumpărate frecvent.

4. Cumpără en-gros

Alimentele neperisabile cumpărate în cantități mari te ajută să economisești pe termen lung.

5. Alege mărcile proprii ale magazinelor

Produsele de tip „no-name” sunt adesea la fel de bune ca cele de brand, dar mai ieftine.

6. Folosește aplicații de cashback

Acestea oferă rambursări sau bani înapoi pentru cumpărăturile alimentare.

7. Fă provizii când sunt reduceri

Profită de oferte la produsele pe care le cumperi des.

8. Compară prețurile

Compararea prețurilor te ajută să găsești varianta cea mai ieftină.

9. Înscrie-te în programe de fidelitate

Multe supermarketuri oferă reduceri și puncte de recompensă membrilor.

10. Cumpără produse congelate

Fructele și legumele congelate sunt adesea mai ieftine și rezistă mai mult decât cele proaspete.

11. Evită produsele preambalate

Fructele, legumele și carnea porționată sunt mai scumpe decât cele întregi.

12. Folosește aplicațiile magazinelor

Multe supermarketuri au aplicații cu reduceri săptămânale și promoții exclusive.

13. Cumpără din magazine de discount

Acestea oferă economii semnificative.

14. Verifică raftul de reduceri

Caută oferte la carne, lactate sau produse aproape de data de expirare.

15. Cumpără local

Piețele fermierilor oferă adesea produse mai proaspete și mai ieftine.

16. Cultivă-ți propriile ierburi și legume

O mică grădină poate reduce considerabil costurile.

17. Folosește aplicații pentru coșul de cumpărături

Acestea calculează totalul cumpărăturilor și te ajută să rămâi în buget.

18. Evită produsele semipreparate

Produsele gata preparate sunt mai scumpe și mai puțin sănătoase.

19. Folosește servicii de abonament

Unele livrări de alimente vând produse imperfecte la preț redus.

20. Gătește de la zero

Mesele gătite acasă sunt mai ieftine și mai sănătoase decât cele ambalate sau de restaurant.

21. Folosește resturile cu înțelepciune

Transformă-le în alte mese sau congelează-le pentru mai târziu.

22. Verifică prețul pe bucată

Prețul pe kilogram sau litru te ajută să vezi cea mai bună valoare.

23. Redu consumul de carne

Carnea este scumpă; alege porții mai mici sau părți mai ieftine (ex. pulpe de pui).

24. Alege fructe și legume de sezon

Sunt mai ieftine și mai gustoase decât cele din import.

25. Cumpără bucăți mari de carne

Un pui întreg, de exemplu, este mai avantajos decât porțiile mici.

26. Gătește în avans și congelează

Prepară cantități mari de mâncare și păstrează pentru viitor.

27. Fă cumpărături seara

La finalul zilei, multe magazine reduc prețurile produselor proaspete.

28. Cumpără produse neperisabile online

Nuci, fasole, cereale sunt adesea mai ieftine pe internet, în cantități mari.

29. Nu merge la cumpărături flămând

Asta duce la achiziții impulsive și costuri mai mari.

30. Folosește cutii de livrare cu ingrediente

Ingredientele pot fi folosite eficient pentru mai multe preparate.

31. Cumpără carduri cadou ale magazinelor

Unele oferă reduceri sau bonusuri pentru achiziția lor.

32. Limitează produsele bio

Cumpără organic doar alimentele consumate des; restul, convențional.

33. Prepară gustări acasă

Granola, chipsurile sau popcornul sunt mult mai ieftine dacă le faci singur.

34. Evită produsele tăiate în avans

Fructele și legumele pre-tăiate sunt semnificativ mai scumpe.

35. Încearcă alternative vegetale

Fasolea, tofu sau lintea sunt proteine ieftine și sănătoase.

36. Fă cafeaua acasă

În loc să cumperi zilnic, prepar-o acasă și economisești.

37. Folosește resturile de legume la supe

Resturile de legume pot deveni baze pentru supe.

38. Depozitează corect alimentele

Păstrarea corectă prelungește durata de viață a produselor.

39. Cumpără carne congelată

Este adesea mai ieftină decât cea proaspătă, mai ales în cantități mari.

40. Profită de ofertele „cumperi unul, primești unul gratis”

Mai ales la produsele neperisabile.

41. Folosește sacoșe reutilizabile

Reduci costurile cu pungile de unică folosință.

42.Refolosește resturile și cojile de legume

Cartofii sau morcovii pot fi transformați în chipsuri sau supă.

43. Prepară sosuri și dressinguri acasă

E mai ieftin și ai control asupra ingredientelor.

44. Evită produsele porționate individual

Iaurtul, chipsurile sau gustările mici sunt mai scumpe decât varianta la pachet mare.

45. Plătește cash

Banii fizici te ajută să te limitezi la bugetul stabilit.

46. Folosește coșuri mai mici

Un coș mai mic reduce riscul de a cumpăra în exces.

47. Profită de reducerile la congelatoare

Cumpără cantități mari și păstrează pentru mai târziu.

48. Cumpără produse „zgâriate” sau cu defecte minore

Magazinele tip depozit vând adesea produse cu ambalaj imperfect mai ieftin.

49. Caută oferte la produse aproape de expirare

Folosește-le rapid sau congelează-le.

50. Urmărește magazinele pe social media

Acolo găsești promoții fulger, reduceri exclusive și oferte limitate.

