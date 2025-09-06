Ce a cumpărat un român cu mărunțișul strâns timp de un an: "Restul primit la magazin, pe care nu îl uit niciodată" FOTO

Într-o lume în care de multe ori cardul își arată superioritatea prin rapiditate și comoditate, un gest simplu precum primirea restului în numerar pare să fi devenit rar. Totuși, pentru unii dintre cei care încă aleg să facă plăți cash, mărunțișul primit poate deveni mai mult decât niște monede uitate prin buzunare sau pușculițe – poate fi transformat într-un obicei de economisire.

Strânși cu răbdare, acești bani aparent neînsemnați pot ajunge să acopere cumpărături consistente, amintindu-ne că disciplina financiară începe adesea din cele mai mici gesturi.

Un român care a strâns timp de un an banii primiți rest la magazine a postat în mediul online cumpărăturile făcute cu suma economisită astfel.

"Ce am cumpărat adineauri cu mărunțișul pe care nu l-am lăsat la magazine în ultimul an"

Acesta a reușit să strângă astfel 230 de lei, după cum a precizat încă de la începutul postării.

"Circa 230 de lei mărunțiș, strânși în aproximativ un an, reprezentând restul primit la magazine, pe care nu îl uit niciodată. Îmi pare rău că nu mi-a venit ideea să pozez și banii înainte!( I-am cântărit la aparat, iar cu voucherul primit am cumpărat:

2 pungi Ariel (1,3 kg fiecare, promoție);

8 role hârtie igienică (promoție);

1 pastă de dinți Sensodyne;

2 role saci menajeri;

1 set detergent wc (4 bucăți în set);

2 biscuiți Milka;

4 anșoa;

2 conserve legume;

1 lapte 1l;

Am insistat pe produse de igienă pentru a simți cât mai mult timp beneficiul mărunțișului strâns.", a precizat acesta în postarea de pe Reddit, unde a publicat și fotografia cu cumpărăturile.

"Eu plătesc cu cardul, nu trebuie să primesc rest"

Mulți dintre cei care au comentat mărturisesc că folosesc doar plata cu cardul.

"Eu plătesc cu cardul, nu trebuie să primesc rest."

"Exact. Știu că sunt super elitist, dar mărunțiș in 2025 sună atât de învechit pentru mine."

"E 2025 și încă vorbim de plată cu cardul pe forumuri. O să mai dureze încă 40 de ani până când devine o majoritate?"

Alții prefera plata cash.

"Și eu plăteam cu cardul. Acum când îmi vine salariul, jumate îl transfer in depozit la termen și jumate numai cash peste tot. Cu cardul e așa ușor să cheltuiești mult, ai avantajul că nu ai test și cheltui rapid. Așa vor sa te facă să crezi comercianții, e in avantajul lor. Cashul e sfânt".

"Cardul bancar e foarte convenabil pentru noi cumpărătorii. Însă fiecare tranzacție cu cardul vine cu un cost suplimentar plătit de comerciant băncii - care se traduce în preț mai mare. Există poate și un cost de procesare al cash-ului fizic, dar nu cred să fie semnificativ.

În special la agenții comerciali mici, eu aș încuraja plata cu cash pentru a-i sprijini. Și cu bon, bineînțeles.

Mai e un motiv pentru care e recomandat să scoți cash înainte. Îți faci lista cu cele necesare, adaugi o marjă pentru preț incert, adaugi o marjă și pentru extra/ neprevăzute și aia e. Scoți banii cash și cu ăia mergi. Psihologic, faptul că se scad niște cifre din cont nu are mare impact, dar faptul că vezi banii fizic și cum se duc, are impact și te face mai chibzuit."

Cineva are un sistem de economisire, deși plătește cu cardul.

"Doar atât? Îți dau un pont, folosește o funcție de "round up" la cardul pe care îl folosești mereu...eu am funcția asta la Revolut, dar este posibil acum toți să aibă. Într-un an eu strâng suficient pentru o vacanță sau cel puțin un weekend undeva la munte. Dar oricum, e bine și așa decât deloc."

