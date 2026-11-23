Un depozit bancar de 50.000 de lei poate aduce peste 2.200 de lei din dobândă într-un singur an și, în același timp, poate pierde peste 1.300 de lei din puterea de cumpărare, dacă scumpirile depășesc randamentul economiilor. Calculul pe care l-am realizat are la bază faptul că Banca Națională a României (BNR) a majorat, pe 16 noiembrie, prognoza inflației pentru sfârșitul anului 2026 de la 6,1% la 7,4%, în timp ce cele mai recente date ale Institutului Național de Statistică (INS) arată că prețurile erau deja cu 6,3% mai mari în octombrie decât la sfârșitul anului trecut. Diferența dintre dobânda încasată și creșterea prețurilor explică de ce suma afișată în cont poate continua să crească, în timp ce valoarea reală a economiilor se reduce.

Problema este semnalată chiar în Raportul asupra inflației din noiembrie 2026, în care BNR avertizează că pierderea puterii de cumpărare a banilor acumulați în depozitele bancare contribuie la slăbirea consumului gospodăriilor. Cel puțin la prima vedere, pentru cei care își țin economiile într-un cont bancar, diferența este greu de observat, fiindcă banca plătește dobânda promisă, suma economisită este disponibilă la scadență, iar soldul final este mai mare decât cel inițial. O cu totul altă situație apare dacă punem la socoteală procentul de inflație, devalorizarea leului și scumpirile în general care au intervenit în ultimul an. În definitiv, banii își pierd puterea de cumpărare și suma efectivă, reală, pe care oamenii o pun deoparte scade din acest punct de vedere.

Ads

Inflația a scăzut față de începutul anului, dar prețurile au continuat să crească

Potrivit datelor INS publicate pe 12 noiembrie, rata anuală a inflației a ajuns la 6,94% în octombrie 2026, după 6,61% în septembrie. La începutul anului, în ianuarie, indicatorul era de 9,62%.Ce trebuie clarificat aici este că scăderea ratei anuale a inflației înseamnă că prețurile cresc mai lent decât înainte, iar nivelul lor continuă să avanseze. De altfel, INS arată că, între decembrie 2025 și octombrie 2026, prețurile de consum au crescut în medie cu 6,3%. Numai în octombrie, față de septembrie, majorarea a fost de 0,82%.

În octombrie, serviciile erau cu 11,23% mai scumpe decât cu un an înainte, mărfurile nealimentare cu 7,66%, iar alimentele cu 3,07%, iar pentru gospodăriile în care transportul, chiriile sau anumite servicii au o pondere mare în buget, creșterea efectivă a cheltuielilor poate fi considerabil mai ridicată decât rata medie a inflației. Iar la nivel european, lucrurile stau relativ la fel, dacă ne uităm la datele publicate pe 18 noiembrie de către Eurostat, care arată că România a înregistrat în octombrie cea mai ridicată rată anuală a inflației din Uniunea Europeană, de 7%, potrivit indicelui armonizat utilizat pentru comparațiile dintre state. Între timp, economia românească a rămas sub nivelul de anul trecut, iar potrivit estimării-semnal publicate de INS pe 13 noiembrie, produsul intern brut a scăzut cu 0,3% în primele nouă luni din 2026 comparativ cu aceeași perioadă din 2025, pe seria brută, deși în trimestrul al treilea s-a înregistrat o revenire de 2,1% față de trimestrul precedent. Mai luăm în calcul și că salariul mediu net a ajuns la 5.717 lei în septembrie, în creștere nominală cu 5% față de aceeași lună din 2025. După ajustarea cu inflația, puterea sa de cumpărare era însă cu 1,5% mai mică.

Ads

În noul raport prezentat luni, 16 noiembrie, BNR a revizuit în creștere prognoza inflației pentru decembrie 2026, de la 6,1% la 7,4%, mai ales pe fondul scumpirii combustibililor și a energiei, precum și transmiterii acestor costuri către alte produse și servicii. Creșterea cheltuielilor de producție și transport afectează treptat prețurile finale plătite de consumatori.

Pentru decembrie 2027, BNR estimează o inflație anuală de 3,7%, ușor peste prognoza anterioară, de 3,4%. Revenirea durabilă în intervalul țintei de inflație, de 2,5% plus sau minus un punct procentual, este anticipată abia în primul trimestru din 2028. În același timp, dobânda de politică monetară a fost menținută la 6,50% pe an în ședința din 12 noiembrie, adică tocmai rata care influențează condițiile de finanțare și economisire din economie, dar nu reprezintă dobânda pe care o primește automat un client pentru banii depuși la bancă.

Potrivit datelor BNR aferente lunii septembrie 2026, dobânda medie pentru depozitele noi în lei constituite de populație a fost de aproximativ 5,07% pe an. Există oferte bancare mai avantajoase, inclusiv promoționale, dar și depozite remunerate sub acest nivel, în funcție de bancă, scadență și condițiile contractuale, așa că diferența dintre nivelul dobânzii și inflație este cea care determină rezultatul real al economisirii.

Ads

Ce se întâmplă cu 50.000 de lei după un an la bancă

Pentru a înțelege cum se pierde puterea de cumpărare, poate fi luat exemplul unui depozit de 50.000 de lei, constituit pe 12 luni, cu o dobândă fixă de 5,07% pe an, apropiată de media raportată de BNR pentru septembrie. La sfârșitul anului, banca ar plăti o dobândă brută de 2.535 de lei. Din această sumă se reține impozitul de 10% pe veniturile din dobânzi, prevăzut de Codul fiscal. Impozitul este de 253,50 lei, iar dobânda netă rămasă este de 2.281,50 lei.

Astfel, după 12 luni, depozitul ar ajunge la 52.281,50 lei, presupunând că nu există comisioane suplimentare și că nu se datorează alte obligații fiscale în funcție de situația personală a titularului, așa că, la prima vedere, economisirea a produs un câștig de peste 2.200 de lei. Pentru a vedea cât valorează însă acești bani, trebuie introdusă în calcul inflația.

Așadar, să presupunem că, pe parcursul celor 12 luni, prețurile cresc cu 7,4%, nivel egal cu prognoza BNR pentru rata anuală a inflației de la sfârșitul lui 2026. În acest scenariu, bunurile și serviciile care la începutul perioadei costau 50.000 de lei ar ajunge să coste 53.700 de lei după un an. În bancă se află însă numai 52.281,50 lei, după încasarea dobânzii nete, așa că, suma disponibilă este cu 1.418,50 lei mai mică decât cea necesară pentru cumpărarea acelorași bunuri și servicii la noile prețuri.

Ads

Există și o a doua modalitate de a exprima pierderea, mai relevantă atunci când se compară direct puterea de cumpărare de la începutul și sfârșitul perioadei. Suma finală de 52.281,50 lei se împarte la 1,074, pentru a elimina efectul creșterii prețurilor cu 7,4% și rezultatul este de aproximativ 48.679 de lei, exprimați în puterea de cumpărare de la începutul perioadei.

Așadar, deși depozitul a produs o dobândă netă de 2.281,50 lei, valoarea reală a economiilor a scăzut cu aproximativ 1.321 de lei, echivalentul unei pierderi de 2,64%. Pe scurt, cele două rezultate, 1.418,50 lei și 1.321 de lei, descriu aceeași situație din perspective diferite. Prima sumă reprezintă diferența calculată la prețurile de la sfârșitul anului, iar a doua reprezintă pierderea exprimată în puterea de cumpărare de la începutul perioadei, așa că, până la finele anului, dobânda încasată a acoperit o parte importantă a scumpirilor, dar nu integral.

Ca să exprimăm și mai clar devalorizarea economiilor sub imperiul inflației, putem să calculăm și că la o inflație ipotetică de 7,4% pe parcursul unui an, cei 50.000 de lei rămași în cont ar avea, la final, o putere de cumpărare echivalentă cu aproximativ 46.555 de lei de la începutul perioadei, așa că pierderea reală ar fi, în acest caz, de aproximativ 3.445 de lei. Comparativ, depozitul cu dobândă de 5,07% ar reduce pierderea de putere de cumpărare la aproximativ 1.321 de lei, după impozitarea dobânzii. Cel puțin teoretic, pentru conservarea completă a puterii de cumpărare într-un an cu o inflație de 7,4%, un depozit ar trebui să ofere o dobândă netă de cel puțin 7,4%. În condițiile unui impozit de 10% aplicat dobânzii, aceasta ar corespunde unei dobânzi brute de aproximativ 8,22% pe an, fără a lua în calcul eventuale comisioane sau contribuții suplimentare.

Ads

Există și o perspectivă mai favorabilă pentru persoanele care economisesc, dacă ne gândim că BNR estimează că rata anuală a inflației va coborî la 3,7% în decembrie 2027. În cazul în care, într-un interval ipotetic de 12 luni, inflația ar fi de 3,7%, iar dobânda depozitului ar rămâne la 5,07%, cei 50.000 de lei ar ajunge tot la 52.281,50 lei după impozitare. Astfel, în raport cu prețurile crescute cu 3,7%, valoarea reală a sumei finale ar fi de aproximativ 50.416 lei, în puterea de cumpărare de la începutul perioadei. În acest caz, depozitul ar produce un câștig real de aproximativ 416 lei.

În cele din urmă, trebuie însă să ținem minte că această pierdere a puterii de cumpărare trebuie privită separat de siguranța juridică și financiară a depozitelor. În România, depozitele eligibile constituite la instituțiile de credit participante la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare sunt protejate, în condițiile legii, în limita echivalentului a 100.000 de euro pentru fiecare deponent la fiecare bancă. Potrivit datelor FGDB pentru 30 septembrie 2026, valoarea depozitelor acoperite ale persoanelor fizice se ridica la aproximativ 296 de miliarde de lei, reprezentând circa 84% din valoarea totală a depozitelor eligibile ale populației. Garanția vizează recuperarea sumelor eligibile în cazul în care o bancă nu mai poate restitui depozitele, dar nu oferă protecție împotriva deprecierii banilor provocate de inflație.

Din acest motiv, pentru persoanele care își păstrează economiile în bancă, comparația dintre dobânda netă și creșterea prețurilor este la fel de importantă ca dobânda înscrisă în contract. Trebuie să luăm în calcul durata depozitului, eventualele comisioane și impozitele aplicabile, precum și posibilitatea de a avea acces la bani înainte de scadență, fără pierderea dobânzii, mai ales după un an de scumpiri repetate.

Ads