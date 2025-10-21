Care sunt cele mai sigure investiții pentru banii românilor pe timp de criză: Trei metode care țin pasul cu inflația, explicate de un consultant financiar

Coșul minim de cumpărături în România, potrivit Institutului Național de Statistică (INS) a crescut în septembrie cu 8,8%, ajungând la 11.000 de lei pentru o familie cu doi copii, cu peste 56% peste cifrele din 2020, Eurostat confirmând recent și că țara noastră face față în prezent celei mai ridicate rate ale inflației din blocul comunitar. În acest context, economiile „de la saltea” ale românilor își pierd an de an din valoare, iar instrumentele de investiții încă sunt mult mai puțin utilizate la noi în țară decât în străinătate.

Într-un dialog cu Adrian Asoltanie, consultant financiar, Ziare.com a identificat cele mai sigure instrumente financiare de economisire la care românii pot apela fără să se teamă de pierderi atunci când au cea mai mare nevoie de încredere că banii lor nu doar că nu-și vor pierde din valoare, dar și că vor ține pasul cu inflația și chiar că vor înregistra o marjă de randament.

Pentru perioade scurte, cele mai bune sunt depozitele bancare și titlurile de stat

Ministerul Finanțelor a atras de la populație, prin cea de-a noua ediție de titluri de stat Fidelis a acestui an, 2,2 miliarde de lei, în linie cu ediția din septembrie și peste edițiile din lunile de vară când s-a înregistrat o tendință de scădere a subscrierilor. În ultima emisiune Fidelis, cea mai mare parte dintre subscrieri s-a concentrat pe titlurile în euro, după ce emisiunea din iunie a marcat eliminarea din programul de emisiuni aferente acestui an a scadențelor pe 1 an, de regulă cele mai populare. În ultimele luni, Ministerul Finanțelor a compensat românii prin tranșe denominate în euro cu scadență de 10 ani, cea mai lungă astfel de scadență de până acum la titlurile în valută pentru populație.

Ministerul de resort a oferit și în acest caz dobânzi ridicate, de aproape 22% la subscrieri mai ales pe titlurile în euro pe termen lung, unde dobânda anuală a fost de 6,5%, simțitor peste marja depozitelor bancare. „Lucrurile ar trebui separate un pic, pentru că fiecare instrument financiar are niște avantaje și niște dezavantaje. De exemplu, dacă vrei siguranță pe termen scurt, se recomandă depozitele bancare, care sunt garantate până la 100.000 de euro. Dobânzile nu prea acoperă inflația, ținând cont că avem acum o rată a inflației oficială de 9-10%, probabil că cea reală e mai mare, în timp ce dobânzile la depozite sunt 5-6% cel mult, dar ai o siguranță a banilor”, a explicat Adrian Asoltanie, în dialog cu Ziare.com

Potrivit expertului, titlurile de stat Fidelis sau Tezaur sunt instrumente cu o garantare mare, dacă cineva dorește siguranță, iar pe termen scurt sunt perfecte. „În schimb, pe fonduri mutuale nu ai ce să cauți dacă orizontul tău de timp este de 1-3 ani, deoarece, dacă sunt pe acțiuni, vor oscila. Asta înseamnă că pot avea o perioadă de creștere, dar și scăderi ce pot ajunge -10 sau chiar -20% și atunci nu sunt potrivite pentru intervale scurte de timp. De asemenea, există fonduri mutuale care investesc mai departe în titluri de stat, dar randamentul unui fond mutual pe titluri de stat este de aproximativ 2-3-4%. Cu alte cuvinte, mai degrabă te duci și cumperi direct titluri de stat, pentru că sunt neimpozitate decât un fond mutual care investește în titluri de stat, care e și impozitat și în cele din urmă oferă un randament mai mic. Pe un orizont de peste 5 ani, astfel, într-adevăr, cele mai bune instrumente sunt fondurile mutuale și ETF-urile, tot niște fonduri mutuale, dar cu comisioane mult mai mici”, a explicat Asoltanie.

Ce anume face fondurile mutuale instabile pentru sume de bani de care românii ar putea avea nevoie imediat. Care sunt câteva bune practici pentru investitori

Practic, chiar și dacă fluctuează în timp curba de randament a fondurilor mutuale, pe o perioadă mai lungă de timp, investitorul va ieși pe plus, potrivit explicațiilor oferite de consultantul financiar. „Datorită duratei, de pildă ne putem gândi la o investiție pentru pensie, care se poate întinde la 10-15-20 de ani, investitorul va depăși acele scăderi punctuale, fie că vorbim de o pandemie, de război, de un șoc politic. În acel moment, pe de o parte, cum am explicat, se va depăși acel moment, iar pe de altă parte, acele scăderi sunt de fapt cele mai bune momente pentru investitor, pentru achiziții cu discount. Dar pentru asta trebuie să nu fii obligat să vinzi în momentul scăderii. Iar obligația vine din faptul că ai investit niște bani care de fapt îți trebuiau într-un an sau doi, nu ți-ai făcut un fond de urgență și un fond de siguranță și ți s-a stricat mașina sau s-a întâmplat ceva cu sănătatea și atunci singurii tăi bani sunt băgați în fonduri mutuale și vei ajunge să le vinzi în pierdere, pentru că nu ai de unde să faci rost de alți bani. Iar atunci trebuie avut un orizont lung de timp.

Un avantaj important al fondurilor mutuale și al ETF-urilor este că contribui lună de lună cu sume mici de bani. E mai greu la depozite să intri cu 200 de lei pe lună sau să cumperi titluri de stat de 300 de lei pe lună. Sigur, pe ghișeul.ro, o persoană poate cumpăra titluri de stat de câteva sute de lei pe lună, dar apoi, în tranzacțiile de pe bursă, faptul că eu intru la două săptămâni mai târziu vrând să cumpăr de la terți, de la alți investitori, nu există o limită. Însă aceste titluri sunt de folos dacă investitorul are o sumă de bani pe care își dorește să o protejeze un an sau doi până când îți cumperi un apartament, sunt banii de nuntă, pleacă copilul la facultate și așa mai departe. Dar când investim pe termen lung, cu țârâita, ca să spun așa, cele mai bune rămân fondurile mutuale sau ETF-urile. Acest proces poate fi automatizat, adică să stabilim că, dacă avem salariul pe 1 ale lunii, se pot face prin operatorul bancar, un sistem de direct debit”, a explicat consultantul financiar.

În cazul Tezaur, nu există o limitare a sumei de investit, însă în ceea ce privește obligațiunile Fidelis, există o sumă minimă inițială, în momentul lansării unei noi emisiuni de titluri de către Ministerul Finanțelor, în valoare de 1.000 de euro (aproximativ 5.000 de lei).

Amintim că pe site-ul Asociației Administratorilor de Fonduri de Investiții din România, în secțiunea de rapoarte, se regăsesc toate fondurile mutuale din România care pot fi sortate ulterior în funcție de bancă sau de randamente. Așa putem descoperi și anumite fonduri care, de pildă, investesc în acțiuni românești valoroase și care pot oferi randamente de 24% pe an, iar în ultimii 3 ani, până la 90%, potrivit explicațiilor oferite de consultantul financiar. „Cu mențiunea că nu există niciodată o garanție definitivă, pentru că economia se mai contractă, firmele pot să nu o mai ducă la fel de bine și există fluctuații recurente, evenimente economice, peste care investitorii trebuie să treacă cu multă răbdare. Atunci când cumpărăm în momente de scădere se acumulează randamente mai mari și mai eficiente”, a mai punctat Asoltanie.

Ce trebuie oamenii să facă pentru a-și ține banii în siguranță pe timp de criză

Românii au fost bombardați în ultimele luni cu numeroase informații economice date de perioada tranzitorie pentru economia țării dată mai ales de deciziile dificile pe care guvernanții trebuie să le ia pentru a gestiona deficitele ridicate la nivel macroeconomic. În cazul celor care au deja economii și văd, zi de zi, sau la fiecare raport oficial al inflației cum sumele pe care le țin în conturi de devalorizează, există, potrivit consultanților financiar, câteva metode pentru ca românii să își conserve cât de cât puterea de cumpărare a banilor, deși inflația crește.

„O recomandare importantă este ca, atunci când există economii gândite a fi pe termeni lung, acestea trebuie păstrată într-o monedă mai puternică. Dacă tu investești pentru pensie, pe un orizont de 20 de ani, cel mai bine este să investești într-o valută mai stabilă și nu în leu, pentru că leul e o monedă mică legată de o economie pe care după cum vedem, o cam bate vântul și nu ar fi bine să-ți păstrezi banii într-o valută slabă. După care, desigur, putem vorbi de recomandările pentru cei care nu se descurcă, și anume redactarea unui buget, urmărirea atentă a cheltuielilor lunare, dar și ipotezele de renegociere sau refinanțare a creditelor ipotecare, care poate reduce rata cu 3-400 sute de lei pe lună, ceea ce într-un an poate însemna un surplus de 5-6.000 de lei doar dintr-o simplă mișcare de refinanțare. Există lucruri mici pe care le putem face pentru a ne optimiza bugetul”, a conchis consultantul financiar.

