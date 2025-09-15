Noutăți GoBots: Automatizările aduc economii de +1,9 mil. euro lunar în magazinele Gomag

Automatizările reprezintă un avantaj competitiv direct măsurabil, dat fiind faptul că pot economisi până la 77% din timpul unei companii (conform Gitnux).

Statisticile internaționale sunt susținute la nivel local și de cifrele magazinelor online care folosesc GoBots - automatizările inteligente din platforma Gomag - ce raportează economii de timp și bani la scară impresionantă: +250 milioane interacțiuni într-o singură lună, 350.000 ore de muncă repetitivă eliminate și +1,9 milioane euro economisiți.

Rezultatele confirmă faptul că GoBoții, prin utilizarea consecventă și condiționare avansată, sunt o resursă strategică pentru orice afacere care vrea să vândă mai mult, cu efort mai mic.

”Noi suntem 5 oameni, nu suntem mai mulți. Automatizările din Gomag ne-au făcut să ne menținem 5 [...] . [Înainte de migrare] O zi de top a fost cu 36 de comenzi, și acum colega mea cred că ar fi în stare să facă 200 pe zi, cu tot cu ambalat.” spune Irina Zamfir, founder Horeca Trading Distribution, și antreprenoare cu multiple magazine online pe platforma Gomag.

Conform Electro IQ, la nivel global, 60% din companii au implementat deja automatizări într-un proces de business în 2024, iar până în 2029 se estimează o creștere până la 85%.

Aproximativ 34% din toate sarcinile administrative sunt automate, iar 51% din companii folosesc automatizarea pentru marketing, contribuind la o creștere medie a productivității de 12.2% și reducerea costurilor cu un procent similar.

GoBots - singurele automatizări native dezvoltate într-o platformă eCommerce românească

Lansat oficial în 2018, GoBot reprezintă suita de instrumente de automatizare dezvoltate in-house de echipa Gomag, cu rolul de a prelua zeci de sarcini repetitive ce se întâmplă în spatele unui magazin online.

Iată câteva situații potențiale:

➤ Merchandiser Bot: adaugă automat produsele noi în categoria „Noutăți”, face rotația stocurilor și aplică discounturi pentru lichidări. Rezultat: stocuri mișcate mai rapid și creștere directă în vânzări.

”Poți să-ți pui produsele cu noutăți, să-ți apară automat, să ți le preia GoBoții, să ți le șteargă după o anumită perioadă.

Poți să pui niște filtre, adică dacă produsele s-au vândut de suma X în două săptămâni [...] le lași în noutăți. Dacă nu au avut vânzări, îl duci din noutăți și îl pui la ultimele bucăți.” exemplifică un alt antreprenor pe Gomag, Cristian Bozdoro, founder Bombfit.

➤ Order Bot: generează automat facturi și AWB-uri la plata confirmată, anulează comenzile clienților cu tag Blacklist. Rezultat: ore întregi economisite din operațiuni administrative.

➤ CRM Bot: mută clienții în grupuri, de exemplu Gold sau VIP, în funcție de valoarea comenzilor, adaugă tag-uri personalizate (ex. zi onomastică). Rezultat: campanii de loializare cu conversii mai mari.

Doar în luna februarie a acestui an, CRM Bot a realizat 86.338.604 interacțiuni => 240.000 ore (est. 10 secunde economisite per interacțiune) => Bani economisiți = 6 mil RON la salariul minim de 25 RON / ora brut.

➤ Email Bot: trimite emailuri post-comandă pentru cross-sell și review-uri. Rezultat: creșterea valorii coșului și mai multe testimoniale credibile.

➤ SMS Bot: notifică clienții privind statusul comenzilor sau le trimite oferte speciale. Rezultat: clienți mai informați și mai fericiți.

De ce folosesc magazinele online GoBots?

Automatizările din Gomag cresc vânzările prin comunicări personalizate, automate, care ajung la client exact când trebuie.

Un alt motiv principal e acela că economisesc timp - sute de ore pe lună eliberate de taskuri repetitive, și reduc costurile. Un GoBot face munca mai multor angajați, fără salarii, concedii sau greșeli.

Concomitent, utilizarea lor îmbunătățește experiența clienților prin confirmări rapide la orice oră, informații clare și mesaje customizate pe baza datelor pe care le deține magazinul despre ei.

”De când au apărut GoBoții, am făcut din prima clipă reguli care să mă ajute la interacțiunea cu clienții.[...] Vreau tot la fel să creez acum pentru SMS.[...]. Asta zic vizavi de GoBoți, care mi se pare extraordinari.” afirmă Sorin Constantin, founder Deliciu de Ciocolată.

Nu în ultimul rând, GoBots se setează foarte rapid, în doar câteva minute, fără cod și fără bătăi de cap.

Tot ce trebuie să faci e să selectezi acțiunea dorită și să setezi condițiile de activare a acesteia - pentru care ai la dispoziție multiple șabloane în materialele de educare Gomag, pe blog și în Academia de eCommerce.

În 2025, piața de eCommerce din România depășește 8 miliarde euro.

Competiția este acerbă, iar diferența între magazinele care reușesc și cele care pierd oportunități stă în capacitatea de a acționa repede, fără erori și cu resurse bine folosite.

GoBoții din Gomag oferă exact asta: un ecosistem de automatizări care lucrează non-stop, pentru ca antreprenorii să se concentreze pe ce contează cu adevărat - creșterea afacerii și relația cu clienții.

Testează GoBoții acum și vezi cum arată un magazin online care lucrează singur!

Despre Gomag

Gomag este una dintre cele mai populare platforme eCommerce autohtone, pe care vând peste 4500 de magazine online din toate industriile. Printre clienții acesteia se numără PetPal, Supermercato, EVOhoreca, DualStore, Sportselect, Scandia, Boromir Market, Photosetup, MotoMus, Clinica Santé și mulți alții.

Platforma se diferențiază de concurență prin funcționalități native exclusive pentru piața românească, precum servicii dedicate de plată și livrare prin GPayments și GShipments, instrumentul de automatizare marketing Gomag Campanii Google Ads, Gomag Insights, modulul de creare landing page & blog direct în platformă, Gomag Prompt pentru generare descrieri de produse cu AI, pop-up-uri, GoBots (automatizare), CRM, configurator temă și 180+ de aplicații presetate.

Descoperă detalii aici https://www.gomag.ro/preturi

