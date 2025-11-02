Patru metode simple care te ajută să cheltuiești mai puțin și să economisești mai mulți bani. "Minim o oră pe săptămână"

Autor: Bogdan Atanasiu
Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 15:15
290 citiri
Persoană care calculează cheltuielile FOTO Pixabay

Cu toții ne-am uitat uneori la contul nostru bancar și ne-am întrebat de ce nu avem atât de mulți bani pe cât credeam, iar brusc facturile, cumpărăturile și ieșirile sociale se adună.

Pentru mulți dintre noi, relația cu banii este tensionată, iar gestionarea problemelor financiare ne face să ne simțim copleșiți sau stresați.

Dacă îți este greu să-ți pui finanțele în ordine, iată patru moduri prin care îți poți gestiona mai bine banii:

1. Analizează când cheltuiești bani

A te așeza și a reflecta la ce te determină să cheltuiești bani te poate ajuta să oprești tiparele distructive, spune jurnalista și autoarea Anniki Sommerville.

Când lucra într-un mediu corporativ foarte stresant, ea își cumpăra haine noi de fiecare dată când realiza ceva dificil sau provocator.

„Simțeam că merit să mă recompensez. Aveam acest tipar de gândire: ai făcut o prezentare foarte bună, acum meriți să-ți cumperi ceva.”

Abigail Foster, contabil autorizat și autoare, spune că cel mai ușor mod de a descoperi aceste obiceiuri este să-ți analizezi extrasul de cont, pentru a vedea când cheltuiești cel mai mult.

„Este seara târziu? În weekend? Am prieteni care, din plictiseală, când sunt în tren, încep să cumpere tot felul de lucruri.”

Înțelegerea acestor impulsuri ne ajută să luăm măsuri pentru a le preveni.

„Poți fi mai pregătit să iei o decizie alternativă și să spui: Știi ceva? Pot doar să respir adânc și să nu cumpăr nimic acum.”

2. Petrece o oră pe săptămână ocupându-te de finanțele tale

Anniki spune că, atunci când era mai tânără, îi era teamă să-și verifice soldul bancar și evita să se ocupe de bani cât putea de mult.

Un astfel de comportament este adesea legat de educație, explică Claer Barrett, editor de consum la Financial Times.

„Felul în care ne-am simțit la orele de matematică – poate acea rușine arzătoare când nu știai răspunsul sau ridicai mâna și greșeai – ne poate face să credem că nu suntem buni la matematică. Și, prin urmare, că nu putem gestiona banii.”

„Trebuie să ne forțăm puțin și să încercăm să înțelegem mai bine situația noastră financiară.”

Abigail spune că singura cale de a face asta este să te confrunți direct cu problema, rezervându-ți un timp fix în fiecare săptămână pentru a verifica contul bancar și toate cheltuielile.

„Minim o oră pe săptămână.

Pur și simplu treci prin finanțele tale și confruntă-te cu realitatea. Poate părea mult, dar este, de fapt, foarte liniștitor pentru sistemul nervos.”

În acest proces, vei descoperi adesea cheltuieli uitate, cum ar fi un abonament la sală pe care n-ai mai folosit-o de șase luni sau o aplicație pentru care ai uitat că plătești, spune ea.

3. Nu lăsa jargonul financiar să te descurajeze – pune întrebări

Termenii financiari pot părea uneori intimidanți.

Claer spune să nu te lași speriat de cuvinte precum „investiții” și să îți acorzi timp să le înțelegi.

„Fie că vorbim despre acțiuni și obligațiuni sau despre investiția într-o pensie, trebuie să ne oferim toate avantajele posibile din punct de vedere financiar”, explică ea.

„A fi timid sau rușinat și a nu pune întrebări este cel mai rău lucru pe care îl putem face.”

Ea sugerează să faci o listă cu lucrurile care nu îți sunt clare – fie că este vorba despre consolidarea pensiilor sau cererea unei măriri de salariu – și să le rezolvi treptat.

Nu fi prea dur cu tine dacă abia începi.

„Suntem cu toții în proces de învățare. Eu am o listă de sarcini financiare în spatele agendei mele – unele sunt acolo de peste un an.

Asta e viața, dar atâta timp cât fac câte ceva în fiecare săptămână pentru a-mi îmbunătăți situația financiară, e un progres.”

4. Creează-ți un „fond de libertate”

Mulți dintre noi abia reușim să facem față cheltuielilor zilnice, așa că ideea de a economisi pare imposibilă.

Dar pentru cei care își pot permite, Abigail sugerează crearea unui „fond de libertate” – bani puși deoparte pentru a-ți oferi opțiuni atunci când viața devine dificilă.

Ea recomandă deschiderea unui cont de economii la care doar tu ai acces și depunerea unei sume lunare din venituri, scrie bbc.com.

Spre deosebire de fondul de urgență (pentru reparații neprevăzute la mașină sau în casă), fondul de libertate este conceput pentru a „te face mai fericit”.

„Astfel, atunci când un loc de muncă nu te mai împlinește, poți gândi: *Am niște bani puși deoparte, pot să caut altceva.*

Sau dacă vrei să pleci dintr-o relație, acel fond de libertate îți poate oferi posibilitatea să o faci.”

