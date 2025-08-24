"Mereu plătesc în avans". Ponturile românilor care reușesc să pună bani deoparte în fiecare lună: "Așa știu că nu mă ating de ei"

Economisirea regulată a unei părți din venituri este o practică financiară esențială pentru a asigura stabilitatea și independența financiară pe termen lung. Mulți români aleg să pună deoparte un procent fix din salariu în fiecare lună pentru a construi un fond de urgență sau pentru a economisi în scopuri specifice, precum vacanțe, achiziții importante sau investiții. Această disciplină financiară poate fi realizată prin diverse metode, adaptate nevoilor și posibilităților fiecărei persoane.

Subiectul este de interes și în mediul online. Recent, cineva a deschis o discuție despre economiile lunare.

"Ce procent din salariu puneți deoparte pe lună și cum reușiți să faceți asta?"

"Există lucruri la care ați renunțat ca să puteți pune deoparte bani? Aveți tips and tricks?

Ce fac eu: îmi calculez toate cheltuielile lunar, înainte de salariu, ca să nu fiu luată prin surprindere, cum fac autoritățile de câte ori ninge", a scris o utilizatoare pe Reddit.

"Nici nu îmi ajunge salariu până la următorul salariu"

Postarea a strâns 250 de comentarii. Unii au făcut haz de necaz, alții au dat exemplul personal.

"10%. Pui banii de o parte la început de salariu, nu la sfârșit și nu te atingi de ei, doar în situații foarte urgente. Dacă știi că nu te poți abține, mergi și schimbi cash în euro, așa o să fie rezistență mai mare la a te atinge de ei.

Disciplina este totul".

"Acesta este singurul răspuns corect. Indiferent cât câștigi trebuie să pui 10% de o parte. Cauți tot timpul să câștigi mai mult și tot timpul investești 10% din ce câștigi. În timp așa o să îți aducă venituri din ce în ce mai mari. Când am terminat facultatea m-am angajat pentru 150 de dolari pe luna. 25 de ani mai târziu, în seara asta am fost la restaurant și am plătit 160 de euro pe o masă. Trebuie doar să îți urmărești scopul!"

"Nici nu îmi ajunge salariu până la următorul salariu."

"Cam 45-50%. La început de lună scot banii pentru chirie, utilități, etc. Banii de “buzunar” îi pun pe revolut (aici întră tot ce ține de ieșiri, benzină, etc). Dacă rămân bani pe revolut, luna viitoare doar completez cu diferența cheltuită. Restul banilor rămăși pe cardul de salariu intră în contul de economii și bursă."

"Gândește-te realist de câți bani ai nevoie că să îți acoperi cheltuielile, în așa fel încât să îți poată rămâne o mică marjă lunar, pe care să o adaugi la un buget de lucruri neprevăzute, astfel încât să ai acolo o rezervă în caz că e vreo lună în care îți depășești cheltuielile și să nu fii nevoită să "intri" în economii.

Restul, în ziua de salariu, i-ai și pus deoparte și nu te atingi de ei orice-ar fi. Uşor, ușor se vor aduna și economii."

"Când intră salariul îi pun deoparte, iar asta e mereu prima cheltuială"

O regulă comună a celor care fac economii este să facă o prioritate din a pune banii deoparte atunci când primesc salariul.

"Undeva la 25% din salar. 10% planul de pensie, 5% pentru viitorul piticului, 10% economiile mele pe termen scurt fără să am un plan clar pentru banii aia. Mă ating destul de puțin și de aia. (soția economisește aceleași procente)

Cum? Păi când intră salariul îi pun deoparte iar asta e mereu prima cheltuiala. Nu lăsa economisirea la urmă, dacă o lași la urmă o să ți se pară mereu că nu îți permiți".

"Familie cu copil, undeva la 20.000 pe lună în total. Recent am cumpărat casă + mașină fără niciun ajutor de nicăieri, așa că plătim rată la casă și tot ce avem extra investim în mobilă, electrocasnice, mici proiecte necesare, încă mai este nevoie până ne stabilizam. Nu mergem în vacanțe și rar ieșim în oraș, dar dăm bani pe benzină, mâncare la animale, mâncăm ce dorim (nu fonfeuri, ne uităm la preț, dar nu prea ezităm să luăm o vită bună dacă avem chef azi) și chestii random prin casă. Am avea de unde să tăiem drastic, dar nu simțim nevoia deocamdată până nu terminăm ce este necesar la casă. Aspirăm să punem un 10% deoparte în următoarele luni și să creștem pe parcurs."

"Cam 70%, dar nu prea am cheltuieli, sunt plecat pe tir 6 săptămâni cu 2 acasă, afară cheltui cam 600 într-o lună, acasă 200-300 maxim. Ajută mult că nu am vicii, nu fumez, nu consum alcool, nu mă pasionează hainele și mașinile scumpe."

"Cumpăr ce trebuie, restul merg în investiții"

Unii au reguli simple.

"Deocamdată cam 50-60%, dar de anul viitor s-ar putea să scadă. Nu e niciun truc. Cumpăr ce trebuie, restul merg în investiții. Am venit peste medie, dar să nu vă gândiți la salarii de magistrați".

"Iarna nu pornim centrala decât rar"

"Indiferent de cuantumul veniturilor, trebuie să trăiești din mai puțin, ‘live below your means’ cum s-ar zice. Pentru fiecare arată diferit. Pentru noi, ne facem un meniu săptămânal din ce văd că o să fie la oferta prin magazinele mari, nu dăm bani pe sucuri sau dulciuri (dar avem în casă pentru pofte), nu avem mașină, pentru că deocamdată nu avem nevoie (locuim ce-i drept într-o zonă bună, cu cam tot ce avem nevoie la max. 15 min de casă), iar dacă avem de mers mai departe luăm Bolt și ieșim net mai ieftin comparat cu întreținerea unei mașini. Haine cumpărăm când sunt soldări la final de sezon și investim să fie mai de calitate să le putem purta câțiva ani. Dacă plecăm din oraș luăm trenul de ex. pentru că ne este mai comod și mai odihnitor. Iarna nu pornim centrala decât rar, pentru că am luat 2 paturi din alea ce se poartă super fluffy și cozy, dacă am da drumul la căldură ne-am topi. Ținem termostatul pornit, dar la 19 grade. Din 2 salarii, unul îl investim la bursă, iar din celălalt ne plătim facturi și traiul de zi cu zi."

"Trebuie să fii zgârcit față de tine"

"E destul de simplu. Ca să poți face economii, trebuie să fii zgârcit față de tine.

Asta e realitatea, până nu ajungi la salarii sau venituri mult peste medie.

Eu provin din familie cu posibilități modeste, din alea cu frigider gol în copilărie, nu bicicletă nu jocuri etc.

Atenție, nu zic că nu am fost iubit, doar bani nu aveam. De aici am “dezvoltat” o necesitate să știu că am mereu ceva pus în dungă. Cum am reușit și când aveam 1000 lei salariul, și când aveam 2/3/5k lei.

Simplu, pur și simplu, primul lucru era plata la necesități, după care puneam x bani (cât considerăm) deoparte și cheltuiam exclusiv ce rămânea. A ajutat faptul că nu fumez de ex, deci fără țigări și cafea, care deja e o economie considerabilă.

După care, fiind bărbat, îmi permiteam să forjez aceleași 2/3 perechi de blugi tot anul.

Nu am fost niciodată fashion, mă îmbrac cum îmi place, dar e alt loc unde poți economisi considerabil.

Cauți reduceri, cumperi chiar din second hand.

Nu mă pasionează să fac poze la ce mănânc, deci aveam mereu un telefon cu care să mă descurc, nu iphone 28…

Evident, nu e ușor, e nevoie de tărie mentală, și clar te marchează.

Acum am salariu bun, casa mea, familie, și, sincer, de când a apărut juniorul, pentru el nu îmi pun limite, cât pot, să îi ofer bucurii și distracții."

"Anumite cheltuieli le împart pe mai multe luni"

"Economisesc cam 40% din venituri, adică 4000 lei, sunt în CCC, și doar eu am venituri. Este adevărat că mai am și încasări ad hoc care de obicei merg tot în economii. Bugetez lunar pe un an în avans astfel încât anumite cheltuieli le împart pe mai multe luni ex: RCA la mășină, impozitul pe proprietate. Avem și rată ipotecară 1750 lei/luna. Înainte de perioada această economiseam mult mai mult având și mai puține cheltuieli și un venit dublu (până la 80%).

Avem fond de urgență cash 800 euro mix euro și lei.

Fond de urgență într-un cont de economii cu dobândă avantajoasă cu scadență la 5 luni - 1000 euro.

Fond de siguranță - necesarul pentru 6 luni de trăi - 30000 lei în titluri de stat în euro.

Alte economii le investesc pe BVB. În ultimul an am cumpărat și renovat integral un apartament, și am investit în renovarea unei case de vacanță (încă mai avem de lucru la ea) cu potențial de închiriere ocazională. Și am ars din economii. Inițial îmi doream să plătesc anticipat tot creditul ipotecar până la terminarea perioadei fixe - 2030, însă acum cu creșterea inflației simt că ar fi o risipă să plătesc anticipat când am 5.9% dobândă fixă. Prefer să investesc și peste 5 ani să vând investițiile profitabile și să achit creditul, eventual să îl refinanțez atunci în nevoi personale pentru că este micuț (56.000 euro).

Nu economisesc pentru nimic altceva, mașina am luat-o nouă și am plătit-o integral, în casă mi-am luat absolut tot ce mi-am dorit, am investit în electrocasnice premium și asigurare de locuință care le acoperă deci în următorii 10 ani nu planific să mai investesc nimic în aceste 2 domenii, poate doar dacă după perioada de garanție de 5 ani, cedează ceva și trebuie reparat sau înlocuit."

"Pentru vacanțe am două abordări"

La cerere, utilizatorul a dat mai multe detalii într-un nou comentariu: "Pune pe hârtie tot ce cheltui lunar și ce cheltuieli fixe ai anuale. Eu folosesc aplicația Buddy pe iOS. Apoi cheltuielile anuale le împart pe mai multe luni astfel încât impactul lor să fie minim. În anumite luni plusez mai mulți bani către lucrurile din acea lună și iau din altă parte, spre exemplu Crăciunul, Black Friday, ziua mea de naștere, etc. Bugetez extra și pun în alte luni mai mulți bani către celelalte categorii pentru a echilibra bugetul. Lunar am aceleași cheltuieli, indiferent ce lună este. Plătesc în avans utilitățile, în fiecare lună aceiași sumă indiferent dacă consum sau nu, pentru că se compensează - la utilități sunt foarte atentă și mindful, am trecut la cei mai ieftini provideri și mereu urmăresc oferte “la portare”.

Pentru vacanțe am 2 abordări: fie pun o sumă lunară timp de mai multe luni, fie plătesc cu cardul de credit și plătesc ulterior ratele. Asta pentru că rezerv foarte din timp, cu minim 6 luni în avans de plecare, așa că până la plecarea efectivă am plătit deja cheltuielile importante precum avionul, cazarea, mașina de închiriat. În luna în care plec aloc o sumă de bani pentru cheltuieli și micșorez celelalte categorii. Pentru că mereu plătesc în avans, nu este o problemă dacă o lună nu plătesc întreținerea spre exemplu - am 1550 lei pe plus. Am uitat să menționez că fac rollover la bugetul rămas, în luna viitoare, nu îl pun în economii.

Iar legat de investiții am mai răspuns cuiva, încearcă un cont demo pe TradeVille sau pe eToro și joacă-te să vezi cum funcționează. Apoi, când ai curaj, începe cu o sumă care să nu îți lipsească dacă o pierzi. În principiu nu ai cum să pierzi toți banii dacă setezi niște limite sub care se vinde automat că să minimizezi pierderile."

"Câștig ~13000, pe lună pun de o parte ~ 6000 chiar mai mult în cazul în care nu am cheltuieli cu casă.

mâncare făcută în casă

cumpărături la piață (puțin din fiecare pentru a acea variație mare la preparate )

ieșit pe weekend (cel puțin 2 / luna) la munte - ieșim cu grupuri organizate la cazare decente nimic lux ai multe chestii cărate da acasă sau luate de la magazin regulă de aur

concedii 3-4 pe an calculul se face per total niciodată defalcat (un concediu în italia 7 zile cu mașină închiriată ajunge la 2000 e, noi am mers 2 pers în SriLanka cu 2500, și am făcut opulență cu mașină plus șofer) câteodată se justifică prețul mai mare pe transport dacă găsești cazări + mâncare mai ieftină

gătit cel puțin micul dejun la cazare (aeropress dacă îți place cafeaua etc nu dai bani aiurea dacă se poate și altfel )

ieșiri în oraș poate 1/ săpt depinde de stare

nu comandăm mâncare - mai bine mergem undeva și mâncăm".

"Eu încerc să pun deoparte minim 700 euro pe lună, iar unele luni chiar 1000 de euro. Pentru mine a funcționat schimbarea banilor în euro pentru că așa știu că nu mă ating de ei.

Recent am renunțat la conturile acelea de economii pentru că tot îmi luăm de acolo și nu ajungeam nicăieri."

"Călătorim doar când se strâng destui bani în fondul de călătorii"

"Primul lucru când vin salariile (eu și soț) se face un transfer automat în conturi de economii cu scopuri diferite. (Ex. Fond de urgență, fond de siguranță, fond pt mașină, fond călătorii, fond cadouri/evenimente etc. Fiecare fond având un procent diferit din suma dedicată economisirii). În plus, punem banii pt cheltuieli lunare și o suma pt facturi într-un joint account pe revolut. Ne lăsăm fiecare în conturile personale o suma egală pt cheltuieli individuale pe care o folosim cum vrem. Mâncarea o cumpărăm în mare parte din bonurile de masă. Gătim foarte mult și încercăm să nu irosim mâncare. Haine ne cumpărăm rar și călătorim doar când se strâng destui bani în fondul de călătorii. În felul asta, nu cheltuim bani aiurea pt că nu avem acces la ei pentru cheltuieli zilnice, ei fiind automat transferați la economii."

