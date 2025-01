Cum să te aperi de inflație. Depozitele și investițiile care nu îți golesc portofelul

România a încheiat anul 2024 cu o inflație de peste 5%, suficient de mare ca să pună probleme în ceea ce privește păstrarea puterii banilor în 2025. Pentru cei care caută variante de a-și menține economiile pe linia de plutire, fără a le lăsa să fie erodate de creșterea prețurilor, există o serie de variante. Ziare.com prezintă mai jos o serie de opțiuni care pot ajuta la diminuarea efectelor nefaste ale inflației.

Pe piață există mai multe produse pentru economisire, care variază ca risc. De principiu, randamentul este corelat pozitiv cu riscul – investițiile mai puțin certe pot aduce câștiguri mai bune, dar, bineînțeles, există pericolul și de a pierde o parte din fonduri. La produsele cu risc mic sunt economiile la bancă și cumpărarea de titluri de stat.

Alte categorii de produse financiare vor implica mereu riscuri. În cazul oricărei investiții, oamenii trebuie să fie atenți la condițiile în care banii sunt returnați, ce se întâmplă dacă există pierderi și în ce măsură există orice asigurare împotriva evenimentelor majore, printre altele. În aceste categorii intră diverse forme de investiții, cum ar fi fondurile tranzacționate la bursă și fondurile mutuale, care vor fi tratate într-un articol viitor.

Conturile de economii

Băncile din România oferă, în linii mari, dobânzi sub rata inflației. La finalul anului trecut, rata inflației se situa la 5,1%. O prezentare a principalelor bănci din țară, realizată de un comparator online, arată că cea mai bună rată a dobânzii este de 4,35% pe an. Bineînțeles, există unele condiții, în cazul anumitor oferte, pentru a obține cel mai ridicat randament.

Doar două tipuri de conturi de economii au dobânzi de peste 4%, iar majoritatea se situează sub 3%. Conturile de economii sunt de principiu flexibile, permit adăugarea constantă de bani sau, la nevoie, retragerea. Nu sunt produse care să ofere băncii o resursă importantă de capital, astfel încât prețul pe care îl plătesc instituțiile de credit este unul mic.

Pe scurt, un cont de economii deschis pe o perioadă de 1 an și 1 lună, cu o depunere inițială de 500 de lei și adăugiri lunare de 500 de lei rezultă în cel mai bun caz într-un total de 6.664 de lei. Cea mai slabă dobândă, de doar 0,37%, înseamnă că la finalul perioadei clientul va avea în cont 6.514 lei, deci un câștig net de 14 lei după toate depunerile, din care se scad taxele și comisioanele.

Depozitele la termen

Spre deosebire de conturile de economii, depozitele la termen sunt mai rigide și, astfel, băncile plătesc o dobândă mai bună pentru banii clienților. La un astfel de produs, clientul depune o sumă inițială de care nu ar trebui să se atingă pe toată durata contractului. Mergând pe un fir similar din exemplul anterior, depozitul de la care pleacă analiza este de 6.000 de lei – ca și cum ar fi 500 de lei în fiecare lună dintr-un an.

Cea mai ridicată dobândă la un depozit la termen pe un an este de 6,6%, notabil peste rata anuală a inflației, arată datele comparatorului. Ca și mai sus, nu intră în discuție așa-numitele neo-bănci, precum Revolut sau Salt. La momentul redactării acestui material, 14 bănci oferă măcar o variantă de depozit la termen pe un cu dobânzi de măcar 5,2%, peste rata inflației din decembrie.

Dintre acestea, patru bănci au măcar o ofertă de depozit la termen care pleacă de la un randament efectiv de 6% pe an. Patru din cele mai mari bănci din țară oferă dobânzi efective de 5% sau mai puțin, în timp ce plafonul inferior este 4%.

Altfel spus, în cel mai fericit caz, un client poate obține 6.356 de lei la finalul perioadei, după scăderea impozitului datorat. Unele bănci au și comisioane de retragere. De exemplu, în cazul instituției care oferă dobânda de 4%, totalul fondurilor la finalul perioadei ajunge la 6.216 lei, după impozitare. Totuși, pentru a retrage banii la scadență, banca percepe un comision de 1% pentru retragerea în numerar, echivalent cu 62 de lei.

Toți banii din conturile din bancă, inclusiv fondurile din depozitele la termen, sunt garantați până la pragul de 100.000 de euro, prin Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. Schema este valabilă doar pentru băncile înregistrate în țară, în timp ce sucursalele băncilor străine oferă protecție similară prin scheme de garantare din statele de origine.

Investiții în datorie

Presa economică este plină de articole despre împrumuturile pe care le face Guvernul pentru a finanța cheltuielile în plus ale statului. Ministerul Finanțelor a arătat recent că în 2024 statul a plătit 36,28 miliarde de lei pentru a acoperit dobânzile la împrumuturile contractate. România plătește cele mai mari costuri pentru a se împrumuta din întreaga Uniune Europeană.

În acest context, șeful Finanțelor, Tanczos Barna, a declarat la mijlocul acestei luni că își dorește ca statul să se împrumute mai mult de la propriii cetățeni. Oficialul sublinia că aceste costuri mari de împrumut se reflectă și în titlurile de stat oferite populației, care au dobânzi mari. Din perspectiva economisirii personale, atunci, instrumentele de datorie ale statului reprezintă modalități de protecție în fața inflației.

Spre deosebire de anii precedenți, emisiunile de titluri de stat Fidelis vor avea loc lunar, începând din februarie, a anunțat la începutul acestei săptămâni ministerul de resort. Prima diferență între titlurile de stat și produsele de la bănci este scutirea de impozit.

Există două tipuri de titluri de stat pentru populație, Tezaur și Fidelis, care se diferențiază între ele prin aspecte care țin de valoarea nominală și de răscumpărare, printre altele.

La Tezaur, valoarea nominală este 1 leu. Pentru emisiunea în curs, care se încheie la începutul lunii februarie, dobânzile anuale sunt de 7% pentru un an, 7,5% pentru 3 ani, și, respectiv, 7,8% pentru 5 ani. La titlurile cu maturitate la mai mult de 12 luni, plata cuponului se face anual, iar ultima astfel de plată coincide cu rambursarea completă a banilor investiți inițial. Dacă banii sunt retrași înainte de data maturității, dobânda este pierdută.

Pentru Fidelis, ultima emisiune a fost în decembrie. Aceste titluri de stat au un plafon de subscriere mai ridicat, de 100 de lei, și sunt tranzacționate la Bursa de Valori București. Acestea sunt emise și în euro, cu o valoare nominală de 100 de euro. Pentru titlurile în lei, prețul minim de subscriere este de 5.000 de lei și 1.000 de euro, pentru cele în valută. Pentru că sunt listate la bursă, valoarea lor poate crește sau scădea față de valoarea nominală, iar acest mecanism permite inclusiv răscumpărarea anticipată.

La emisiunea din decembrie, dobânzile anuale au fost de 6,45%, în cazul titlurilor cu maturitate la un an, și 7,6% pentru cele cu maturitate la 5 ani. Pentru Fidelis în euro, 3,75% pe an, în cazul titlurilor cu maturitate de doi ani, și 5,75% pentru cele cu maturitate la 7 ani. Fidelis oferă dobânzi mai mari pentru donatorii de sânge. Acestea s-au situat la 7,45% pe an pentru titlurile cu maturitate de un an, 7,9% în cazul maturității la 3 ani.

