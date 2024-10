Românii care spun fără rezerve câți bani au reușit să pună deoparte. Cum a strâns 200.000 de euro un tânăr de 27 de ani: "Am crescut sărac și chitros"

Tot mai mulți tineri reușesc să strângă sume importante de bani datorită abilităților lor de a valorifica noile oportunități economice, cum ar fi investițiile în criptomonede, startup-uri tech sau freelancing-ul în domenii digitale.

Mulți dintre aceștia își dezvoltă o mentalitate antreprenorială de la vârste fragede și folosesc platformele online pentru a monetiza pasiunile sau abilitățile lor. Educația financiară, accesul rapid la informații și tehnologie, precum și dorința de independență financiară îi motivează să economisească și să investească inteligent.

O discuție pe această temă a fost deschisă în mediul online de un utilizator al platformei Reddit.

"Câți ani și ce economii aveți?"

"Circulă acum un trend pe social media cu cineva care întreabă oamenii pe stradă ce vârstă au și ce economii au. Majoritatea în state și UK. Am văzut mulți tineri de până în 25 ani cu peste 30k eur/dolari economii. Poate e făcut așa pentru vizualizări, dar m-a pus pe gânduri.

La noi ce economii au tinerii? Voi ce vârstă aveți și ce economii?, a întrebat acesta pe Reddit.

"Sincer - 27 - 2000 de lei"

Întrebarea sa a strâns aproape 600 de comentarii cu răspunsuri serioase sau ironice. Unii s-au referit la datorii.

"39 ani, am 85k euro rate pe 25 ani!"

"Nu că mă laud, dar eu și Ion Țiriac avem împreună peste 1 miliard de dolari și 37 de lei."

"Sincer - 27 - 2000 lei".

"30 de ani, fără economii, merg bară la bară cu salariul", a scris cineva, referindu-se la faptul că banii îi ajung de la o lună la alta.

"26 de ani, aveam 5k euro, acum i-am pus ca parte într-o afacere și sper să iasă."

"30 de ani -480 lei, dar dacă bătea PSG eram pe + 140 lei."

"Nu fumez, împart chiria la două persoane, n-am mașină"

Un tânăr care a economisit 12.000 de euro a explicat cum.

"24 de ani. În jur de 12000 de euro dintre care cam 7000 în stocks și index funds și vreo 5000 pe card pentru zile negre.

Lucrez ca programator de 3 ani în Cluj, nu fumez, împart chiria la 2 persoane, n-am mașină așa că nu mi-e super greu să strâng bani acum că mi-am cumpărat în rest ce aveam nevoie de început."

"Am vreo 250k acumulați de când am început să lucrez"

Alt tânăr, care a pus deoparte o sumă impresionantă a precizat ce investiții a făcut, dar și că trăiește minimalist.

"Nu sunt chiar tânăr. 33 (M) și am vreo 250k acumulați de când am început să lucrez pe la 24 de ani. Am făcut majoritatea din investiții și mișcări în bursă SUA. Trăiesc un stil de viață extrem de minimalist, iau numai la discount. Și mâncare, și haine, și nu îmi pasă de trenduri sau brand-uri."

Cineva a explicat filozofia personală legată de bani.

"Banii înseamnă libertate. Oamenii care "se bucură" de bani doar cheltuind tot ce au ajung să nu mai aibă nimic.

Dacă ai bani, o foarte mare parte din problemele din viață de zi cu zi ajung să nu te mai streseze. Trebuie mașină nouă? Ai pierdut jobul? Trebuie să te muți în altă parte? Ai nevoie de o intervenție medicală scumpă? Vrei să ajuți prieteni sau familia? Toate astea devin posibile dacă ai cu ce.

Pe lângă asta, poate vrei după o vârstă un job mai relaxant sau vrei să nu mai muncești deloc. Sau poate vrei să îți faci o afacere mică din ceva ce te pasionează, dar nu produce bani. Când ai bani, e ușor să nu accepți un job sau un șef care îți distrug viață și liniștea.

Bani = libertate și opțiuni.

Ăia care cred că bani mulți = bijuterii, mașini scumpe, lux nu au înțeles nimic."

"Scopul banilor e să îmi păstreze liniștea zilei de mâine"

"Am un stil la fel de minimalist și un venit foarte bun, întrebarea "cum te bucuri de bani" e pusă greșit din punctul meu de vedere.

Unii dintre noi nu simt bucurii în lucrurile care se cumpără cu bani. M-am plimbat și cu mașini scumpe și ieftine, am mâncat la restaurante scumpe și nu m-au atras cu nimic.

Merg foarte ok cu metroul, cumpăr mâncare de la cantină (nu prea gătesc), mă uit la tv și citesc.

La mine scopul banilor e să îmi păstreze liniștea zilei de mâine, nu îmi fac griji că rămân fără job câțiva ani sau am vreo problema medicală. Doar atât."

"45 de ani, 70k economii, 2 apartamente și 43k datorii."

"Am finanțele le comun cu partenera avem împreună cam 25k euro puși deoparte mid 30's amândoi."

"Am crescut sărac și chitros"

"27 ani, 200k eur. IT, bursă, diverse activități freelance pe lângă. Sunt bucureștean care a stat la părinți. Am crescut sărac și chitros.

Dar o să se ducă curând, foarte repede. Până la sfârșitul anului îmi iau apartament, îl renovez, îmi iau mașină. O luăm de la capăt. "

"32 ani și 300k rate pentru următorii 30 ani. Mai multe persoane au datorii decât economii."

"30M, 30k euro economii, cam 7k în acțiuni, un ap achitat de 2 cam, un leasing de 15k rămas."

"24M, ~50 000 eur, economii + investiții; lucrez de la 19."

"Investesc un procent minim când îmi intră salariul. Nu există excepție"

"Mid-30 ani, ~250k eur net worth.

Economiile puse deoparte sunt ~6 luni de cheltuieli normale, în caz de îmi pierd job-ul activ. (fără exagerări și cheltuieli extra).

Restul sunt investiți sau puși să lucreze.

Totul ține să câștigi mai mult decât cheltuiești sau să-ți ajustezi lifestyle-ul corespunzător. Pentru un job high-end plătit bine(> 8k net), consider că poți pune deoparte măcar 10-15-20% lunar, investiți într-un ETF global gen VWCE. Cu cât începi mai repede, cu atât mai bine. Dacă poți trece de pragul de 30-40% investiții din salariu, în 5-10 ani ar trebui să vezi o creștere substanțială, totul ține de răbdare și să nu te atingi de ei.

Rețeta

Investesc un procent minim când îmi intră salariul. Nu există excepție. Cu cât stabilești procentul mai mare, cu atât o să crească mai repede suma. Nici să te arunci prea mult, dar nici prea puțin. Nu te poți îmbogăți dacă economisești 200 lei pe lună, dar nici să pui 5000 lei pe lună din 7500 net nu e fezabil. Viață trebuie și trăită, pe lângă economii și creștere financiară.

La restaurant îmi place să ies doar la ocazii speciale. Gătesc mult acasă - se poate găti mult mai sănătos și inventiv acasă aproape tot ce se ia în oraș, unde prețurile sunt nesimțite și produsele sunt cam aceleași chestii obosite peste tot. E plin Youtube-ul de canale foarte faine și rețete inventive din tot felul de țări/culturi. Cu cât mai multe persoane în casă, cu atât ieși mai ieftin că preț/persoană.

Evit să beau la restaurant. Nu-mi place să dau 120+ lei pe o sticlă de Purcari pe care o pot lua la 35-38 RON online. Sau 15 lei pe o apă la 0.5l. Sau 30 RON pe un cocktail diluat. Cea mai mare țeapă.

Toate vacanțele (majoritatea în zone pe care majoritatea le vede că exotice/scumpe (Asia, America Centrală/America de Sud) le cumpăr DOAR în perioada promoțiilor sau când ajung la prețul stabilit de mine - flexibilitatea la job e cheia, nu toți o au). Evit să călătoresc în Europa în sezon, cât plătesc unii pentru 4 zile în Roma vara eu dau pe 2 săptămâni în Asia că și cazare.

În vacanțe, îmi iau hoteluri rezonabile ca preț (notă 8+ booking, zona bună, fără fițe, figuri, îmi place să iau activități, nu să stau că legumă la resort sau "all inclusive"). Am prieteni/cunoștințe care dau pe 7 zile în Antalya cât dau eu pe 2 săptămâni în Thailanda/Filipine.

Nu fac cheltuieli impulsive. Nu cumpăr haine scumpe, nu îmi iau 4 perechi de adidași/pantofi, nu îmi cumpăr 5 geci diferite, nu cumpăr gadget-uri scumpe dacă nu am nevoie de ele sau dacă nu îmi aduc confort în viață long-term.

Nu împrumut bani (nici altora, nici de la alții). Niciodată. Singurele persoane la care aș face asta ar fi părinții sau sora/fratele, în condiții foarte speciale și rare. Nu va înconjurați de oameni de genul și spuneți "nu", o să va mulțumiți mai târziu.

Cam astea îmi vin în cap. Și da, trebuie să câștigi mai mult decât media, banii atrag bani, dacă te duce și capul. Cu bani puțini, singură investiție pe care poți să o faci e în tine și în skill-urile tale, e plin internetul de materiale să înveți aproape orice."

