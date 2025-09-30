„Care este sensul vieții dacă la final îți rămân doar banii?” Regretele unui bărbat de 67 de ani care a economisit o avere trăind modest

„Care este sensul vieții dacă la final îți rămân doar banii?” Regretele unui bărbat de 67 de ani care a economisit o avere trăind modest
Bărbatul a mers ani la rând a mers pe jos sau cu bicicleta FOTO Pixabay

Un bărbat japonez de 67 de ani, cunoscut sub numele de Suzuki, a economisit 65 de milioane de yeni (aproximativ 406.000 euro) după zeci de ani de viață austeră. Acum însă, după moartea soției sale, regretă că a ratat bucuriile simple ale vieții, după moartea soției sale.

Relatată de South China Morning Post, povestea lui a stârnit o dezbatere despre dacă siguranța financiară merită sacrificiul experiențelor trăite.

Cazul lui Suzuki, alături de altele similare din Japonia, scoate în evidență costul emoțional al prioritizării economiilor în detrimentul familiei, confortului și momentelor cu adevărat semnificative.

O viață construită pe austeritate

Cunoscut doar sub pseudonimul Suzuki, bărbatul a crescut în sărăcie și a început să muncească încă din timpul școlii gimnaziale, lucrând în restaurante. După ce a obținut un loc de muncă stabil, a ales un apartament ieftin, departe de serviciu, pentru a reduce cheltuielile.

Își gătea toate mesele acasă, luând la birou o cutie de prânz simplă, cu pui și fasole. Ani la rând, a evitat restaurantele, a mers pe jos sau cu bicicleta în loc să folosească transportul public și nu a folosit aerul condiționat, ca să scadă costurile la energie electrică.

Familia și momentul de cotitură

Suzuki și-a cunoscut soția la locul de muncă. Ea îi înțelegea atitudinea precaută față de bani, iar împreună au crescut un copil. El recunoaște că, după ce a devenit tată, a fost puțin mai indulgent cu economiile, însă austeritatea a rămas principiul de bază al vieții lor.

După moartea soției sale, Suzuki privește înapoi cu regret.

„Dar timpul nu mai poate fi dat înapoi. Care este sensul vieții dacă la final îți rămân doar banii?”, a spus el, potrivit economictimes.indiatimes.com.

Nu este un caz izolat

În Japonia, au apărut mai multe povești similare despre oameni care și-au dedicat viața economisirii extreme. Anul trecut, un bărbat de 45 de ani a devenit cunoscut după ce a reușit să strângă 135 de milioane de yeni (aproximativ 844.000 de euro) trăind modest timp de două decenii. Mesele lui constau adesea doar în prune acre, legume sărate și orez, iar uneori cina era doar o băutură energizantă gratuită, obținută cu puncte de fidelitate.

O lecție despre echilibru

Povestea lui Suzuki evidențiază o dilemă tot mai frecventă: echilibrul dintre siguranța financiară și bucuria de a trăi prezentul. Deși disciplina sa i-a adus stabilitate economică, reflecțiile de la bătrânețe transmit un mesaj puternic — bogăția are valoare doar atunci când este însoțită de experiențe trăite și momente de fericire alături de cei dragi.

