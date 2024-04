20 de ponturi de economisire a banilor ușor de aplicat: oamenii jură că funcționează. "Congelează-ți cardurile de credit... literalmente"

Indiferent dacă ești zgârcit sau dacă îți place să cheltui, cu toții putem folosi câteva modalități de a economisi bani.

Cu toate prețurile în creștere în ultimii ani, putem fi cu toții de acord că majoritatea oamenilor au în minte un singur lucru: Cum să economisim bani!

Subiectul este de interes și în mediul online. O postare pe această temă de pe reddit a fost preluată de buzzfeed.com.

"Care sunt trucurile interesante de viață pentru economisirea banilor?" este întrebarea adresată de un utilizator al platformei.

Oamenii au fost dornici să împărtășească multe modalități de a economisi bani, deoarece discuția a primit peste 7.000 de răspunsuri. Mai jos sunt câteva dintre cele mai bune comentarii:

Regula celor 72 de ore

"Regula celor 72 de ore este destul de utilă. În principiu, esența ei este că, dacă vrei ceva care nu este o necesitate, în loc să-l cumperi imediat, adaugă-l la o listă (în cazul meu folosesc o foaie de calcul, dar orice funcționează), apoi așteaptă 72 de ore. Dacă după 72 de ore, încă îl vrei, atunci poți să-l cumperi. Se pare că de 80-90% din timp după ce se scurg cele 72 de ore, nu cumpăr obiectul pe care credeam că-l vreau."

"Învață să spui nu. Unii dintre noi ar putea fi foarte norocoși să fie invitați regulat la acea cină, ieșire în oraș, concert etc. Dar la un moment dat, se adună foarte repede și ajungi să cheltuiești atât de mulți bani pe lucruri pe care alții doresc să le facă."

"Câștig mai puțin decât majoritatea prietenilor și familiei mele. Voi mânca masa principală acasă când ei aleg un loc sofisticat pentru a mânca, și apoi voi alege o porție mai mică de aperitiv sau supă când ieșim. Ne bucurăm cu toții de compania celorlalți și nu îmi golesc buzunarul."

"Nu cumpăra ceva ce în mod normal nu ai cumpăra doar pentru că ai un cupon."

"Când ești la magazinul alimentar, uită-te la prețul per uncie sau orice altă unitate este în loc de prețul total. De obicei, este afișat într-un colț. [Cumpără produsul care îți oferă mai multe uncii pentru preț]. Nu o să te ajute să economisești o sumă uriașă de bani, dar se adună. În plus, elimină incertitudinea atunci când compari articole similare."

"În loc de un coș, ia un coș de mână la supermarket. De multe ori am fost nevoit să opresc pe mama să ia totul de pe rafturi doar pentru că sunt la reducere - care de obicei sfârșesc aruncate la gunoi odată ce expiră. Am observat că dacă iau un coș de mână sau o fac pe ea să ia un coș de mână, nu ia atât de multe, mai ales pentru că nu are un coș pe care să-l umple cu prostii aleatorii."

Comandă lucruri folosind aplicația magazinului alimentar

"Dacă îți este greu să te ții de o listă de cumpărături, comandă lucruri folosind aplicația magazinului alimentar și ridică-le. Unii oameni economisesc bani chiar și dacă există o taxă implicată, pentru că ar cumpăra în mod normal mai multe articole care nu sunt pe listă."

"Calculează cât de mult te uiți într-adevăr la televizor din serviciile de streaming sau canalele premium de cablu la care ești abonat. De exemplu, dacă te uiți doar la Netflix pentru Stranger Things și nu la multe alte lucruri, atunci ar putea merita să-ți anulezi abonamentul și să aștepți până când se lansează următorul sezon."

"Obțineți un card de bibliotecă. Nu sunt doar cărți, ci și filme, ateliere, educație, software, timp de calculator și muzică. Probabil că am economisit mii de dolari pe tot felul de lucruri. Dacă nu ar fi fost pentru bibliotecă, probabil că nu aș fi fost introdus la cărți minunate precum Zeii Americii, Drumul Regilor, Toate Sistemele Căzute sau Drumul."

"Nu cheltuiesc bancnote de 1 dolar. Le colectez într-o cutie, iar la sfârșitul anului, de obicei am câteva sute de dolari."

"Uită-te la produsele alimentare cu marcă de magazin. Crezi cu adevărat că Safeway, Kroger, Costco și Walmart au facilități independente de conservare a tonului? NU! Ei procură produsul de la una dintre cele mari trei (sau câte sunt) facilități care furnizează marca de nume. Acest lucru este valabil pentru majoritatea articolelor cu marcă de magazin. Fă din asta un joc să afli cine are ce produs național de marcă ca produs cu marcă de magazin."

"Nu cheltui bani pe săli de sport scumpe. Ele pot fi mai plăcute și pot avea chiar și aparate mai bune, dar dacă mergi doar la sală pentru a te antrena pe aparate de bază pe care le-ai găsi oriunde, acele sute de dolari în plus pe care le cheltuiești sunt doar aruncate pe estetică."

"Obișnuiam să cheltuiesc FOARTE mulți bani pe haine și genți. O prietenă mi-a spus odată că nu ar trebui să cumpăr niciodată o piesă de îmbrăcăminte decât dacă eram sigură că o voi purta 'de câte ori costă'. Practic, asta înseamnă că dacă o cămașă costă 30 de dolari, nu ar trebui să o cumpăr decât dacă credeam că o pot purta de 30 de ori. M-a făcut să mă gândesc de două ori înainte de a cumpăra ceva."

4 zile consecutive în fiecare săptămână în care să nu cheltui pe nimic

"Alege patru zile consecutive în fiecare săptămână în care să nu cheltui niciun dolar pe nimic. Acest lucru va necesita puțină gândire, dar va impune planificare, disciplină, etc. Nu sunt sigur dacă funcționează pentru toată lumea, dar a funcționat pentru mine. Trucul pare să fie să nu cheltui prea mult în zilele de cheltuieli."

"Dacă ai copii, cumpără-le hainele second-hand sau schimbă-le cu prietenii. Copiii cresc atât de repede încât le rămân mici înainte să le distrugă cu adevărat. Cheltuirea a 2 dolari pentru o pereche de blugi pentru copii este mult mai bună decât cheltuirea a 20–30 dolari pe ceva din care vor ieși din câteva luni."

"Învață să gătești! Dacă înveți patru sau cinci rețete delicioase și fiabile, vei merge foarte, foarte departe."

"Cumpără sau fă mici ciorapi de Crăciun, nu acele monstruozități uriașe de saci ai lui Moș Crăciun. Învață-ți copiii că ciorapii sunt pentru tratamente comestibile, nu pentru cadouri. Umple-i cu lucruri delicioase - batoane de pretzel, pachete mini de gustări și chipsuri, bomboane, orice. Dacă copiii tăi sunt mici și nu mănâncă o tonă de dulciuri, tot vor fi extrem de entuziasmați, și acum nu ai o tonă de jucării de plastic inutile care îți umple casa."

"Dezabonează-te de la listele de corespondență prin e-mail și nu cădea în capcana vânzărilor de genul: 'Doar azi! Cumpără unul, primești cel de-al doilea la 50% reducere!' Dacă ești în căutarea de a cumpăra ceva și găsești o reducere, grozav. De cele mai multe ori, însă, ajungi doar să cumperi lucruri pe care altfel nu le-ai fi cumpărat."

"Un produs de calitate superioară, mai scump, te va ajuta să economisești bani pe termen lung în comparație cu versiunile ieftine și proaste ale produsului, pe care s-ar putea să trebuiască să le înlocuiești/repare mai des. Desigur, prețurile mai mari nu garantează întotdeauna o calitate mai bună, așa că trebuie să îți faci cercetările înainte de a cumpăra."

Și în cele din urmă, "Congelează-ți cardurile de credit... literalmente. Pune-le într-un sac Ziplock într-un castron plin cu apă și bagă-le în congelator. Scopul este să te împiedici să le folosești pentru achiziții de zi cu zi, deoarece nu sunt ușor disponibile; dacă apare o situație de urgență, le poți scoate și dezgheța rapid."