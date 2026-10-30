Cum poți economisi 5.000 de lei în trei luni. Metoda celor 100 de plicuri

Pentru persoanele care nu au venituri mari, dar totuși vor să pună ceva deoparte, o cale simplă pentru a economisi bani este "metoda celor 100 de plicuri".

Metoda presupune ca, timp de 100 de zile, să pui deoparte în fiecare zi o sumă prestabilită de bani, iar la finalul celor 100 de zile vei avea adunată suma de 5050 de lei, explică ProTv la data de 30 octombrie 2026.

De la bun început, cel care vrea să aplice metoda trebuie să ia 100 de plicuri și să le numeroteze de la 1 la 100. Apoi, în fiecare zi, omul trebuie să introducă în fiecare plic suma corespunzătoare numărului înscris. De exemplu se pun cinci lei în plicul numărul 5, și 87 de lei în plicul 87. Pe măsură ce completezi plicurile, suma adunată crește, iar după 100 de zile suma totală din plicuri este de 5.050 de lei.

Plicurile se pot păstra în ordinea numerelor de pe ele sau pot fi amestecate. Unii preferă să aleagă plicurile la întâmplare, astfel încât suma pe care trebuie să o pui deoparte în fiecare zi să fie o surpriză.

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Provocarea poate fi adaptată în funcție de sumele zilnice pe care le poți pune deoparte, în funcție de moneda folosită și de ritmul în care vrei să economisești.

Suma strânsă în urma provocării poate fi folosită pentru constituirea unui fond de urgență, dacă nu ai deja unul, sau pentru atingerea unui obiectiv financiar personal.

Provocarea celor 100 de plicuri te poate ajuta să îți formezi un obicei financiar sănătos. În plus, această metodă transformă economisirea într-o activitate similară unui joc.

Se recomandă însă ca această cale de economisire să țină cont de obligațiile financiare curente, fără a pune în pericol acoperirea cheltuielilor esențiale.

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