A face economii nu înseamnă doar să reduci cheltuielile. Reducerea risipei și aprecierea a ceea ce ai deja sunt și ele obiective economice importante. Recent, un bărbat le-a cerut utilizatorilor platformei Reddit să împărtășească schimbările economice pe care le-au făcut în viața lor și care le-au plăcut, iar oamenii au avut atât de multe de spus.

Iată câteva dintre cele mai bune răspunsuri:

Șervețelele de hârtie reutilizabile

Unul dintre cei care au răspuns a menționat șervețelele de hârtie pe care le cumpără foarte rar după ce le-a descoperit pe cele reutilizabile.

"Am fost extrem de sceptic în legătură cu șervețelele de hârtie reutilizabile, dar am fost convins în momentul în care am început să le folosesc. Sunt practic cârpe super-subțiri care se rulează, la fel ca șervețelele de hârtie. Le spălăm și le rulăm înapoi. Încă mai avem șervețele de hârtie normale pentru lucruri în mod deosebit de murdare, dar ne ajung câteva role pe an. Avem, cred, 48 de șervețele reutilizabile, și le folosim de un an și jumătate fără probleme. Noi doi nu rămânem niciodată fără în intervalul dintre zilele de spălare a rufelor."

"Îmi iau fiecare gustare, băutură, mic dejun și prânz de acasă în fiecare zi când merg la serviciu. Lucrez în centrul orașului Brooklyn, care este la fel de scump ca Manhattanul. Asta îmi economisește aproximativ 400 de dolari pe lună!"

"Mă tund singură. Am început în timpul pandemiei pentru că niciunul dintre saloanele de coafură nu erau deschise, și mi-am imaginat că dacă ar arăta groaznic, oricum nu ar vedea nimeni. Tind să prefer tunsorile simple, ușor de făcut singură, și asta elimină și conversațiile mici incomode și toate mirosurile chimice care îmi declanșează astmul. Dacă decid că vreau o coafură mai complicată, voi plăti un profesionist, dar dacă tot ce vreau este o tăietură, pot să o fac singură gratis".

Un an fără cheltuieli pentru haine

Cineva a sărbătorit un an în care nu a cumpărat nimic de îmbrăcat.

"Am făcut un an fără cheltuieli pentru haine. A fost mult mai ușor și mai plăcut decât mă așteptam. M-am obligat să-mi 'cumpăr' haine din propriul dulap și am descoperit atât de multe piese interesante pe care le uitasem. În afară de a înlocui lucrurile esențiale care se uzau/se stricau, nu am nevoie cu adevărat de haine noi. A fost o descoperire eliberatoare."

"Anul acesta, am renunțat să mai iau cafea și băuturi în afara casei. Acest lucru mă ajută să economisesc în jur de 125 până la 150 de dolari pe lună. În mod neașteptat, nici măcar nu îmi lipsește, și planific să arunc acești bani în contul meu de pensie."

Renunțarea la alcool

Un alt utilizator a făcut economii după ce nu a mai cumpărat alcool.

"Renunțarea la alcool. Am renunțat anul trecut după ce am trecut prin bugetul meu la sfârșitul anului 2022 și mi-am dat seama de suma pe care o cheltuiam ieșind în oraș. Încă mai ies cu prietenii mei, dar acum beau club sodas (n. r. băuturi acidulate răcoritoare), pentru care de obicei barmanii nici măcar nu mă taxează sau sunt reumplere gratuită. Am trecut de la a cheltui peste 500 de dolari pe lună pe alcool la poate 30 de dolari pe sifon aromate. Un câștig uriaș, uriaș, și sunt mai bine nu numai financiar, ci și mental și fizic."

"Am cumpărat o mașină de pâine pentru 15 dolari. Obișnuiam să cumpărăm pâine care costa 3 dolari pe franzelă, dar acum prepararea propriei noastre pâini ne costă doar câțiva cenți."

Haine de la second hand

"Achiziționarea hainelor doar la mâna a doua. După trei ani, sincer, nu mai văd rostul de a plăti vreodată prețuri de vânzare cu amănuntul pentru haine noi. Cumpăr haine la second-hand cam o dată pe săptămână și în timp am găsit cu ușurință tot ce am nevoie. Însă voi cumpăra încălțăminte nouă dacă este necesar."

"Adăugarea de izolație în podul casei și etanșarea casei. Da, cu siguranță ne-a ajutat factura de energie electrică, dar creșterea confortului este de asemenea foarte apreciată."

"Trecerea la un brici cu lamă clasică în locul celor din plastic. Se rade fantastic, durează o veșnicie, iar lamele de briceag sunt incredibil de ieftine."

—u/name_of_the_user

"Tăierea vârfurilor tuburilor cum ar fi gelul de curățare, loțiunea etc., și scoaterea restului care a rămas a fost o mare economisire de bani! Veți fi uimiți de cât de mult mai rămâne odată ce încetează să se stoarcă. Pentru a menține produsul de la uscare, culcați bucata tăiată pe zona unde ați făcut tăietura."

Dublarea cantității de mâncare

Congelarea mâncării gătite este o soluție bună pentru a evita cheltuielile.

"Am achiziționat mai multe recipiente și acum pregătesc cât mai multă mâncare posibil. Dublarea cantității de mâncare rar implică de două ori mai multă muncă. Apoi îngheț ce știu că nu pot consuma. Supa sau chili-ul înghețat rezistă luni; pot avea un întreg bufet în congelator și să nu mănânc mereu același lucru."

"Am schimbat filtrele de cafea din hârtie cu un filtru de cafea reutilizabil din oțel. Se pare că am nevoie de 25% mai puțină cafea pe ceașcă când folosesc filtrul reutilizabil. Se pare că o parte din cafea nu trece prin hârtie."

"Achiziționarea unui congelator vertical mi-a ușurat pregătirea meselor în cantități mari la costuri mult mai mici, economisind astfel nu numai bani, ci și timp. De ce să gătesc orez de nouă ori pentru nouă mese când pot face o singură dată și să îl porționez și să îl congelez în timpul în care îl gătesc de două ori? De ce să fac sos Bolognese pentru opt porții când pot face 40 în același timp, plus alte 10 minute pentru porționare? Chiar și soțul meu sceptic a recunoscut că a meritat din plin."

Renunțarea la carne

Dieta bazată pe plante pare să coste mai puțin.

"Am trecut la o dietă bazată pe plante acum aproape patru ani din motive de sănătate. Un mare beneficiu este cât de ieftine sunt leguminoasele, cerealele, semințele, fructele și legumele în comparație cu alimentele procesate și cărnurile. Factura mea de la magazin este aproape jumătate din ce era înainte să fac această schimbare."

"Obișnuiam să mănânc la restaurant de două sau trei ori pe zi. Apoi m-am mutat într-un oraș mai scump și am fost nevoit să încep să mănânc acasă. Acum prefer să am propriile mese gătite acasă în loc de fast-food."

Renunțarea la fumat și la fast-food

"Renunțarea la fumat. A venit, desigur, cu beneficii mai bune pentru sănătate. Dar impactul inițial cel mai mare a fost asupra portofelului meu. Fumătorii își ard literalmente banii."

"Deloc să nu mănânc fast-food. Chiar dacă sună ciudat să spun asta, sunt bucuros că au crescut prețurile."

"Cumpărarea alimentelor aproape exclusiv în funcție de ce este la reducere în loc să cumpăr aceleași produse din obișnuință. Economisim o grămadă de bani și ne determină să încercăm mereu produse noi! Eu și partenerul meu ne distrăm de fapt foarte mult uitându-ne la pliant și văzând ce lucruri noi sunt la reducere la fiecare două săptămâni. Apoi avem mereu ocazia să gătim lucruri noi."

"Mâncarea de fasole la prânz în fiecare zi. În weekenduri, pregătesc o cantitate mare dintr-un fel de mâncare cu fasole. Falafel, fasole cu orez, supă de fasole navy, burritos cu fasole, etc. Apoi îl împachetez doar pentru prânz în timpul zilei de lucru. Cumpărarea de fasole uscată costă aproximativ 1,50 dolari pentru cinci mese. Este delicios și sănătos."

"Nu încerc să 'țin pasul cu vecinii'. Eram într-un ciclu ciudat de a vedea ceva pe rețelele sociale și imediat mergeam în căutare să găsesc și să cumpăr", scrie yahoo.com.

