Anul care s-a încheiat a fost greu pentru mulți români. Salariile au rămas la fel sau au crescut prea puțin, comparativ cu scumpirile.

Una dintre rezoluțiile noului an se referă la economii. Tot mai mulți se declară preocupați să reușească să pună bani deoparte.

Subiectul este de interes și în mediul online, unde unii au lansat provocări legate de economisire.

O româncă a întrebat pe Facebook ce planuri concrete au cei care au decis să facă economii.

"Ce budget-challenge-uri faceți anul acesta? Știu de cel cu 52 săptămâni, 100 de plicuri, dar parcă nu le simt potrivite pentru mine și aș vrea să mai văd și alte idei, sau ce provocări puneți în aplicare voi", a scris aceasta pe grupul Buget de familie.

Întrebarea a strâns peste 150 de comentarii în care membrii grupului au relatat ce metode folosesc.

"Am făcut cutia calendar"

"Deși aceste provocări de economisire sunt un bun început, eu cred că metoda de a pune bani deoparte la începutul lunii, constant, este mult mai bună, pe perioade lungi.

Nimic nu bate să faci un buget cu ce vei cheltuit și să economisești cât ți-ai propus la început de luna.

Și mai ales să oferi un scop acelor bani."

"Eu am făcut cutia calendar. În fiecare zi pui bani. De exemplu, pe dată de 1 pui 1 leu, pe 2 - 2 lei….și tot așa. O să o deschidem la sfârșitul anului. Sper să punem chiar mai mult în unele zile."

"La sfârșitul anului vei avea cel puțin 6000 lei dacă te ții de provocare."

"Și noi am făcut la fel anul trecut, și a funcționat. Când am putut, am pus mai mult decât trebuia."

"Și eu, și pe lângă 1 leu, 2 lei, 3 lei, 30 lei, mai pun extra cât îmi pică în mâna.

De exemplu azi pusei pe aia 2 lei și extra 10 lei că i-am avut la îndemână."

"E faină ideea, dar, din păcate, nu oricine își permite să pună deoparte câte 489 de lei, cât ar fi într-o lună de 31 de zile."

"Nu îmi cumpăr haine și încălțăminte deloc"

"Eu m-am provocat pentru 2024, să nu îmi cumpăr haine și încălțăminte deloc. Nici pentru soț. Vom încerca să purtăm în acest an doar ceea ce avem deja. Copilul nu se încadrează, pentru că este în creștere."

"Orice câștig în plus se transformă în euro și trece la economii. Așa am procedat și cu bursa băiatului, numai el a strâns 1000 de euro. Este și anul în care tragem să plătim ipotecă la casă și datoriile (o sumă consistentă în fiecare lună, însă liniștea sufletească merită totul)."

"Cea mai bună strategie este, atunci când iei salariul, să virezi o anumită suma de bani într-un depozit sau un alt cont de care să nu te atingi. Eu și soțul meu, când luăm salariul, viram o parte în depozite și lăsăm strict pentru datorii, mâncare și urgențe care pot apărea (fond de urgență). Banii din depozite mereu i-am băgat în titluri de stat iar peste o vreme, îi vom investi în ceva."

Plicuri pe categorii

"La mine funcționează plicurile, unde pun bani odată pe lună, am mai multe, pe categorii: vacanță, fond de urgență, distracție și pentru restul am setat round up și seifuri pe Revolut."

"Eu mi-am făcut o cutie unde îmi pun în fiecare zi banii, dar gen nu țin cont că dacă e ziua 1 să pun un 1 leu sau așa. De ex, ieri și astăzi am pus câte 2 lei. Și mai am opțiunea de round up."

"Noi avem o pușculița din aceea de tablă, mare! Acolo punem mereu, nu se poate deschide decât tăiată, exact ca pe o conservă! Am cumpărat-o cam acum o lună, și parcă suntem entuziasmați de ea, tot băgăm."

"Creează-ți propriul challenge, îți dorești chestia x, sau să ai banii x puși deoparte anul acesta, și când încasezi bani/salariul, pui deoparte pentru acel lucru clar stabilit. Challenge-ul? Cu cât îi pui mai repede, cu atât te poți răsfață mai mult să zic așa."

"Noi încercăm să economisim venitul mai mic, dintre cele 2 din familie; până acum am reușit în fiecare lună, sper să o putem face în continuare!"

"Am început de pe 1 ianuarie cutia calendar. Pun suma dublă, pentru mine și pentru soțul meu. Sper să ne iasă."

"Mi-am făcut plicuri cu nevoile anului"

"Eu mi-am făcut plicuri cu nevoile anului (o nuntă, aparat dentar fiica-mii, rca ul - m-a scuturat de 1000 lei în decembrie, probleme stomatologice), am stabilit suma necesară lunar în fiecare și la ce salariu o punem. În plus, am o pușculiță cu 100 lei lunar (pentru....ce ar fi nevoie) și un plic în care intră primele și diverse bonusuri de la job-uri. Reușim să ne ținem de ele și pentru noi e o metodă bună de a echilibra bugetul."

"Eu am un cont în euro, iar când intră banii, schimb imediat o sumă 50/100 de euro...când nu am cheltuieli mari mai schimb și spre final și după un timp îi folosesc pentru diferite investiții."

"Trebuie să vă faceți un buget lunar și să vă țineți de el"

"În primul rând trebuie să vă faceți un buget lunar și să vă țineți de el (vă pot ajuta cu unul în format xl)

2. Bugetul trebuie să nu depășească 70% din veniturile lunare.

3. Diferența de 30% o împărți în 6 pușculițe (ex: sănătate, investiții, călătorii, educație, facultate copii, pensie)

Că backup recomand și fondul de economii care reprezintă media veniturilor pe un an de zile și fondul de urgență care reprezintă media veniturilor pe 3 luni."

"Excel! Îmi știu cheltuielile pe un an de zile cu o acuratețe de 90%. Mai pui la socoteală cheltuieli neprevăzute... Și în februarie schimbi în euro banii rămăși în ianuarie!"

O altă metodă prin care mai pun ceva deoparte este round up, am văzut că mai multe bănci au opțiunea asta. Practic nu depun niciun efort că să pun acei bani deoparte, iar cum eu fac multe tranzacții cu cardul, îmi convine și metoda asta."

"Cea mai bună strategie este să pui mai întâi deoparte 20% din venituri, iar restul să-i împarți cum şi pe ce vor fi cheltuiți. În fiecare lună. Doar în modul ăsta controlezi tu banii, nu ei pe tine”.

