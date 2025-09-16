Economist, despre plafonarea adaosului comercial la alimente. „Astfel de instrumente creează distorsiuni mari în economie”

Economistul Ionuț Dumitru, consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan, afirmă, în legătură cu plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, că, din ce cunoaște, în urmă cu trei luni, când trebuia să se încheie această plafonare, decizia a fost că se prelungește cu trei luni și că este ultima.

El a adăugat că, fiind economist, nu agreează ideea de a plafona prețurile în economia de piață, argumentând că astfel de instrumente nu-și au locul pentru că creează distorsiuni mari în economie.

Întrebat, marți, 16 septembrie, la Digi 24, despre plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, Ionuț Dumitru a spus că, din câte cunoaște, în urmă cu trei luni s-a decis prelungirea cu trei luni a acestei plafonări și că „urma să fie ultima”.

„Din ce cunosc, decizia care s-a luat la momentul la care trebuia să se încheie această plafonare, acum trei luni de zile, a fost că se prelungește cu încă trei luni și că este ultima prelungire. Asta este informația pe care o am. Ce se va întâmpla în continuare, depinde de decizia coaliției”, a afirmat Ionuț Dumitru.

El a adăugat că, fiind economist, poate spune că nu agreează ideea de a plafona prețurile.

„În economia de piață, astfel de instrumente nu-și au locul pentru că creează distorsiuni mari în economie. Sigur că sunt și avantaje, nu e o măsură care să aibă avantaje sau dezavantaje certe, sau sunt și plusuri și minusuri ale măsurii, dar într-o economie de piață ar trebui ca lucrurile să funcționeze conform legilor pieței, în care cererea și oferta trebuie să regleze lucrurile”, a precizat Dumitru.

El a explicat că plafonarea se referă, de fapt, la plafonarea adaosului comercial pe care îl practică procesatorii și retailerii la 20%, respectiv intermediarii pe lanț, distribuitorii, la 5%.

„Faptul că avem plafonare la procesatori și la retaileri la 20%, nu știu dacă a impactat foarte mult, dacă a avut un efect foarte mare asupra prețurilor, și în același timp, dacă s-ar ridica această plafonare, nu cred că ar fi un impact major asupra prețurilor la consumator”, a punctat Dumitru.

El a dat exemplu prețul grâului, care anul acesta este la un nivel „cam de acum 10-15 ani”, adică nu au fost „creșteri majore ale prețurilor”, ale „materiilor prime în industria alimentară, în primul rând, cerealele”, care sunt „la prețuri mici, după standarde istorice”,

„Grâul, porumbul, floarea-soarelui, toate sunt cam la prețul de acum 10-15 ani de zile și atunci, sigur, că au mai fost ceva creșteri de prețuri la energia electrică, la altele, sunt alte input-uri care au mai crescut între timp, dar nu m-aș aștepta la o creștere spectaculoasă a prețurilor dacă s-ar elimina această plafonare, însă cred că mai degrabă pe termen lung forțele pieței ar trebui să-și facă treaba și dacă sunt într-adevăr disfuncționalități, statul ar trebui să intervină, dar nu prin măsuri de genul acesta, ci mai degrabă de altă natură”, a conchis Ionuț Dumitru.

Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază este subiectul care a iscat controverse în interiorul coaliției. Astfel, săptămâna trecută, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a cerut „urgent” clarificări partenerilor de guvernare cu privire la zvonurile privind renunțarea la plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază, care ar urma să fie ridicată de la 1 octombrie. El susținea că această decizie nu a fost discutată în coaliție și că PSD nu poate fi de acord cu o asemenea măsură.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a precizat, sâmbătă, că decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliția de guvernare, fără nicio opinie contrară, la momentul respectiv.

Deputatul social-democrat Mihai Fifor a afirmat, ulterior, că a verificat „lucrurile” cu colegii săi care au participat la ședințele Coaliției și că „nu există nicio decizie a Coaliției privind eliminarea plafonării prețurilor” la alimentele de bază și că „subiectul nici măcar nu a fost pe ordinea de zi” și „nu a fost discutat”. El a adăugat că, „în schimb”, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, „a susținut în Guvern, în mod explicit, menținerea plafonării”.

La rândul său, ministrul Economiei, Radu Miruță (USR), a afirmat că în coaliție s-a decis în unanimitate ca la momentul la care expiră această plafonare să se facă o analiză pentru a se vedea „care este situația cu banii din buget” după ce Ministerul de Finanțe va veni cu cifre.

„Dacă această plafonare se va prelungi sau va fi eliminată, va trebui să fie o decizie în coaliție, care până acum nu a fost, din informațiile mele”, mai preciza ministrul Economiei.

Luni, 15 septembrie, ministrul Muncii, Florin Manole, susținea că măsura plafonării adaosului comercial la alimentele de bază nu pune nicio presiune pe buget și nu există nicio cheltuială pe care bugetul de stat să o facă, iar situația actuală, cu o inflație în creștere, reprezintă un argument extrem de puternic și obiectiv în favoarea acesteia.

