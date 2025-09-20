Un al treilea fotbalist a fost ucis prin împuşcare de la începutul lunii septembrie

Autor: Teodor Serban
Sambata, 20 Septembrie 2025, ora 15:40
260 citiri
Un al treilea fotbalist a fost ucis prin împuşcare de la începutul lunii septembrie
Jonathan González FOTO X Club Olimpia

Jucătorul profesionist ecuadorian Jonathan González (31 de ani) a fost asasinat, vineri, în timpul unui atac armat. Este a treia asasinare a unui jucător din Ecuador, după cele din 10 septembrie ale lui Maicol Valencia şi Leandro Yépez, jucători ai echipei Exapromo Costa (divizia a 2-a ecuadoriană).

Jonathan González, membru al echipei 22 de Julio (divizia a II-a), prezenta „răni provocate de o armă de foc”, a precizat poliţia. O a doua victimă, care nu a fost identificată, a decedat în timpul transportului la spital. Atacul a avut loc într-o casă din provincia costieră Esmeraldas, la graniţa cu Columbia, afectată de confruntări între bande de traficanţi de droguri.

În cazul lui Maicol Valencia şi Leandro Yépez, clubul Exapromo Costa a precizat că cei doi fotbalişti au fost victime colaterale, deoarece nu erau ţinta atacului.

În Ecuador, numărul omuciderilor a crescut de la 6 la 100.000 de locuitori în 2018 la 38 în 2024, cu un record de 47 în 2023. Ţara era considerată odinioară un refugiu de pace între Columbia şi Peru, cei mai mari producători mondiali de cocaină.

#Ecuador, #fotbalist, #crima, #septembrie, #impuscare , #stiri fotbal
