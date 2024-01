Armata și poliția au restabilit controlul asupra mai multor închisori din Ecuador și au eliberat angajații ținuți ostatici de către deținuți VIDEO

Forțele de ordine din Ecuador au recăpătat, duminică, 14 ianuarie, controlul asupra mai multor închisori şi au eliberat peste 200 de angajaţi din închisori ţinuţi ostatici de către răzvrătiţi, readucând ţara la un anumit grad de normalitate după o săptămână de haos, relatează AFP.

Pe fondul "războiului" deschis din ultimele zile între bandele criminale legate de traficul de droguri şi forţele de securitate, armata a difuzat imagini care arată sute de deţinuţi aliniaţi cu mâinile pe cap, cu pieptul gol sau în lenjerie intimă, ţinuţi sub ameninţarea armelor de către soldaţi.

Strict supravegheaţi de soldaţi, deţinuţii erau obligaţi să cânte imnul naţional în rânduri strânse, sub drapelul ecuadorian.

Potrivit generalului Pablo Velasco, "controlul a fost restabilit în şase centre de detenţie", iar o operaţiune este "în curs de desfăşurare" într-o ultimă închisoare din provincia sudică Cotopaxi.

"Nu a existat niciun acord (...), intervenţia militară a venit după ce ostaticii au fost eliberaţi", a declarat generalul Velasco.

