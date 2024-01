Cum a ajuns Ecuadorul în centrul ”narcorăzboiului”, unde asasinii au doar 12 ani. Bandele albaneze sunt cele care furnizează droguri din Ecuador în Europa

Sute de soldați patrulează de miercuri, 10 ianuarie, pe străzile aproape pustii din capitala Ecuadorului, după ce guvernul și mafiile drogurilor și-au declarat război reciproc, lăsând locuitorii cuprinși de frică, scrie AFP.

Mica țară sud-americană a fost cufundată în criză după ani de creștere a cartelurilor drogurilor transnaționale care îi folosesc porturile pentru a transporta cocaină în SUA și Europa.

Președintele Daniel Noboa, în vârstă de 36 de ani, a dat marți ordin de „neutralizare” a bandelor criminale după ce bărbații înarmați au luat cu asalt și au deschis focul într-un studio TV, iar bandiții au amenințat cu execuții aleatorii în rândul civililor și forțelor de securitate.

La mai puțin de două luni de la preluarea mandatului, președintele Noboa a declarat țara în stare de „conflict armat intern”.

De asemenea, bandele criminale au declarat război guvernului când Noboa a anunțat starea de urgență în urma evadării de duminică a unuia dintre cei mai puternici narcoșefi din Ecuador.

Cel puțin 10 persoane au fost ucise într-o serie de atacuri puse pe seama bandelor - opt în Guayaquil și două „ucise cu cruzime de criminali înarmați” în orașul apropiat Nobol, a anunțat poliția marți, 9 ianuarie.

Revolte au izbucnit în mai multe închisori, unde mai mult de o sută de gardieni și personal administrativ sunt ținuți ostatici, a declarat autoritatea penitenciarului SNAI.

În orașul-port Guayaquil, atacatorii care purtau cagoule și trăgeau la întâmplare au luat cu asalt marți un post de televiziune de stat, luând pentru scurt timp ostatici mai mulți jurnaliști și membri ai personalului în scene dramatice transmise în direct înainte de sosirea poliției.

Gangsterii au răpit și mai mulți ofițeri de poliție, dintre care unul a fost forțat sub amenințarea armei să citească o declarație adresată lui Noboa.

"Ați declarat stare de urgență. Declarăm poliția, civilii și soldații prada de război", a citit ofițerul vizibil îngrozit.

Declarația a adăugat că oricine e găsit pe stradă după ora 23:00 „va fi executat”.

„Atac la democrație”

Explozia de violență a stârnit alarmă în străinătate.

Șeful UE pentru politică externă, Josep Borrell, a descris activitatea bandelor drept „un atac direct la democrație și statul de drept”.

Brian Nichols, principalul diplomat american pentru America Latină, a declarat că Washingtonul este „extrem de îngrijorat” de violențe și răpiri și s-a angajat să ofere asistență și să „rămînă în contact strâns” cu echipa lui Noboa.

Peru a pus granița cu Ecuadorul în stare de urgență.

Ambasada și consulatele Chinei din Ecuador au anunțat miercuri că serviciile către publice au fost suspendate.

Franța și Rusia și-au sfătuit cetățenii să nu călătorească în Ecuador.

Geografia și corupția se numără printre motivele pentru care țara cândva pașnică a evoluat într-un punct fierbinte al crimei organizate transnaționale.

Ecuador se învecinează cu cei doi mari producători de cocaină din lume, Columbia și Peru.

Portul Guayaquil, de unde majoritatea drogurilor sunt expediate în străinătate -- adesea în containere cu banane sau în transporturi legale de către companiile-paravan -- este văzut ca având controale mai slabe.

Acest lucru a atras mafia străină din Columbia, Mexic și Europa, aliată cu bandele locale care duc războaie brutale pentru controlul rutelor drogurilor.

O mare parte a violenței s-a concentrat în închisori, unde confruntările dintre deținuți au făcut peste 460 de morți, mulți decapitați sau arși de vii, din februarie 2021.

Rata crimelor din țară a crescut de patru ori între 2018 și 2022 și anul trecut au fost confiscate un record de 220 de tone de droguri.

Noboa a spus că vizează 22 de grupuri criminale, dintre care cele mai puternice sunt Los Choneros, Los Lobos și Tiguerones.

Liderul Los Chonero, Jose Adolfo Macias, alias „Fito”, a condus afacerea criminală din celula sa din Guayaquil în ultimii 12 ani, până la evadarea sa de luni.

Marți, oficialii au declarat că un alt șef narco - liderul Los Lobos, Fabricio Colon, Pico - a scăpat și el din arest, vinerea trecută, unde se afla pentru presupusa implicare într-un complot de asasinare a procurorului general al Ecuadorului.

Los Choneros este o bandă puternică de închisoare ai cărei membri au fost implicați de mult timp în revolte mortale din închisoare, precum și în organizarea de crime la comandă, extorcare și trafic de droguri în toată țara din spatele gratiilor.

După evadarea șefului Los Choneros și declararea de către președinte a stării de urgență în această săptămână, bandele din Ecuador s-au unit pentru a prelua guvernul și a dezlănțui iadul.

Revolte au izbucnit în cel puțin șase închisori, deținuții au luat peste 130 de gardieni ca ostatici.

Bandele de albanezi

Bandele albaneze sunt cele care furnizează droguri din Ecuador în punctele fierbinți de cocaină din Marea Britanie, Belgia, Spania și alte țări din Europa.

Ecuadorul are drept vecini două națiuni producătoare de cocaină: Columbia la nord și Peru la sud. Are granițe poroase, peste 2000 de kilometri, iar mita și corupția sunt răspândite – în special în sistemul de justiție și armată. În plus, există acces facil la arme și o cantitate abundentă de asasini unii de cu vârste fragede, de 12 ani.

Între timp, cel mai înalt șef al poliției antinarcotice din țară, pe care Daily Mail l-a intervievat despre flagelul narcotraficanților albanezi și al gangsterilor locali, a fost acuzat de corupție.

Alături de alți 30 de deținuți, inclusiv judecători, ofițeri de poliție, procurori și foști oficiali, generalul Pablo Ramirez este acuzat că face parte dintr-o organizație criminală care ar fi oferit „sprijin în închisoare și judiciar” unui traficant de droguri.

„Este adevărat că, atunci când l-am întâlnit, m-am întrebat dacă era de încredere, dar nu mi-am imaginat niciodată că ar putea fi acuzat că a făcut parte dintr-o rețea coruptă de personalități înalte ale forțelor de ordine. Dar acesta este ideea despre Ecuador - nimeni nu poate avea încredere în nimeni, deoarece violența și vendetele sfâșie națiunea“, spune jurnalistul Daily Mail.

Baronii drogurilor albanezi sunt strâns legați de bandele ecuadoriene și se prezintă drept oameni de afaceri și investitori legitimi, folosind identități false.

Ei închiriază case în zone ultra-securizate și bogate și își petrec timpul în sala de sport și la restaurante și hoteluri scumpe.

Mulți s-au stabilit în Guayaquil, care, potrivit Biroului SUA pentru Narcotice, este acum unul dintre principalele „noduri logistice pentru cocaina care merge în Europa și în restul lumii”.

O sursă din interior a spus jurnaliștilor de la Daily Mail cum funcționează logistica: „Gașca Latin Kings din Guayaquil face contrabandă cu droguri care provin din Columbia și Bolivia. Cocaina trece prin containere din Ecuador către Europa și Marea Britanie. Omul de legătură al albanezilor este Carlos El Diablo [Carlos Diavolul].

Oamenii care lucrează în docuri sunt plătiți pentru a ajuta bandele criminale. Cei care se ocupă de încuierea și deblocarea containerelor sunt vizați cu mită, la fel ca și personalul de securitate care se ocupă de camere. Prețul [pentru cocaină] este de 28.000 USD per kilogram.

Uneori într-un container merg până la 300 kg – sunt implicate sume uriașe de bani“, spune sursa.

Președintele Noboa este acum intenționat să oprească acest flux de bani și să oprească bandele. Decretul său a enumerat banda de închisoare Choneros, precum și alte 21, inclusiv faimoșii Latin Kings ai lui Junior.

Asaltul asupra postului de televiziune în timpul unei transmisiuni în direct a marcat un nou capitol înfiorător în istoria Ecuadorului. Unul cu implicații mai largi pentru aplicarea legii din întreaga lume.

